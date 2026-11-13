Μια ειλικρινή εξομολόγηση όσον αφορά τον ρόλο της ως μαμά δύο παιδιών έκανε η Θάλεια Ματίκα στην εκπομπή «Happy Day».Η ηθοποιός η οποία είναι και μητέρα δύο παιδιών του 13χρονου Δάνου και της 10χρονης Νάγιας αποκάλυψε πως είναι αυστηρή με τα παιδιά της και πολλές φορές μάλιστα χάνει και την ψυχραιμία της.

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης/ φωτογραφία από NDP/ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Προσπαθώ να είμαι πάνω από τα παιδιά μου. Να τους βοηθάω στα μαθήματά τους. Χάνω και την ψυχραιμία μου όπως όλες οι μαμάδες. Τα παιδιά μου με επαναφέρουν και μου λένε πως είμαι τρελή» ανέφερε η ηθοποιός την οποία έχουμε απολαύσει σε πολλές σειρές.

Θάλεια Ματίκα-Τάσος Ιορδανίδης, Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη, επίσης ηθοποιό, με τον οποίο είναι μαζί 18 χρόνια.

«Είμαι πολύ τυχερή όσον αφορά τον Τάσο. Είναι ένα λαχείο που το τράβηξα και βγήκε. Καμαρώνω τον σύζυγό μου. Τον βλέπω στην τηλεόραση μαζί με τη Ζωή Κρονάκη. Και τους δύο τους καμαρώνω. Έχουμε καλή χημεία. Δεν θέλει να ακούει αρνητική κριτική γιατί αντιδρά άσχημα και μετά αρχίζει και σκέφτεται αυτά που του είπα» τόνισε χαρακτηριστικά.