Ματίκα: «Χάνω την ψυχραιμία μου και τα παιδιά μου με λένε τρελή»

«O Tάσος για μένα είναι λαχείο» αποκάλυψε η ηθοποιός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Θάλεια Ματίκα μίλησε για τον ρόλο της ως μητέρα δύο παιδιών, του Δάνου και της Νάγιας.
  • Αναγνώρισε ότι χάνει την ψυχραιμία της και τα παιδιά της την αποκαλούν 'τρελή'.
  • Προσπαθεί να είναι αυστηρή και να βοηθάει στα μαθήματα των παιδιών της.
  • Αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη, με τον οποίο είναι μαζί 18 χρόνια.
  • Εκφράζει την εκτίμησή της για τον σύζυγό της και τη σχέση τους.

Μια  ειλικρινή εξομολόγηση όσον αφορά τον ρόλο της ως μαμά δύο παιδιών έκανε η Θάλεια Ματίκα στην εκπομπή «Happy Day».Η ηθοποιός η οποία είναι και μητέρα δύο παιδιών του 13χρονου Δάνου και της 10χρονης Νάγιας αποκάλυψε πως είναι αυστηρή με τα παιδιά της και πολλές φορές μάλιστα χάνει και την ψυχραιμία της.

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης/ φωτογραφία από NDP/ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης/ φωτογραφία από NDP/ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Θάλεια Ματίκα για Ιορδανίδη: «Είμαι πολύ ερωτευμένη, είναι ο άνθρωπός μου»

«Προσπαθώ να είμαι πάνω από τα παιδιά μου. Να τους βοηθάω στα μαθήματά τους. Χάνω και την ψυχραιμία μου όπως όλες οι μαμάδες. Τα παιδιά μου με επαναφέρουν και μου λένε πως είμαι τρελή» ανέφερε η ηθοποιός την οποία έχουμε απολαύσει σε πολλές σειρές. 

Θάλεια Ματίκα-Τάσος Ιορδανίδης, Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Θάλεια Ματίκα-Τάσος Ιορδανίδης, Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη, επίσης ηθοποιό, με τον οποίο είναι μαζί 18 χρόνια. 

Θάλεια Ματίκα: «Έχω κι εγώ τα σκοτάδια μου, αλλά τελικά η ζωή είναι αυτή!»

«Είμαι πολύ τυχερή όσον αφορά τον Τάσο. Είναι ένα λαχείο που το τράβηξα και βγήκε. Καμαρώνω τον σύζυγό μου. Τον βλέπω στην τηλεόραση μαζί με τη Ζωή Κρονάκη. Και τους δύο τους καμαρώνω. Έχουμε καλή χημεία. Δεν θέλει να ακούει αρνητική κριτική γιατί αντιδρά άσχημα και μετά αρχίζει και σκέφτεται αυτά που του είπα» τόνισε χαρακτηριστικά.

 

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ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΤΙΚΑ
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ΤΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,
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