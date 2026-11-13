Ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης μάς φτιάχνει χταπόδι κρασάτο με ελιές και κάπαρη

Ο αδελφός του Γιώργου Γεροντιδάκη ήταν καλεσμένος του Χρήστου Μοίρα

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Ο Χρήστος Μοίρας και ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης φτιάχνουν χταπόδι κρασάτο, με ελιές και κάπαρη

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Σήμερα, ο Χρήστος Μοίρας έχει έναν ξεχωριστό καλεσμένο στο πλατό της εκποπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Μαζί με τον σεφ Αλέξανδρο Γεροντιδάκη, αδελφό του αγαπημένου ηθοποιού Γιώργου Γεροντιδάκη, φτιάχνουν μία συνταγή για Χταπόδι Κρασάτο με Eλιές και Κάπαρη. Ένα από τα καλύτερα και πιο γευστικά ελληνικά πιάτα.

Ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης μάς φτιάχνει χταπόδι κρασάτο με ελιές και κάπαρη

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Χταπόδι κρασάτο με ελιές και κάπαρη

Ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης μάς φτιάχνει χταπόδι κρασάτο με ελιές και κάπαρη

Υλικά

Για το χταπόδι

  • 1 χταπόδι, περίπου 2 κιλά
  • 10 κόκκοι πιπεριού
  • 100 ml λευκό ξηρό κρασί
  • 3 φύλλα δάφνης
  • ½ ματσάκι φρέσκο θυμάρι
  • Φλούδες από 1 λεμόνι

Ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης μάς φτιάχνει χταπόδι κρασάτο με ελιές και κάπαρη

Για τη σάλτσα

  • 1 λίτρο χυμός ντομάτας
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • Ελαιόλαδο
  • 30 g μαύρες ελιές
  • 50 g κάπαρη, ξαλμυρισμένη
  • 1 ξερό κρεμμύδι
  • 1 φινόκιο
  • 200 ml γλυκό κρασί
  • 30 g πράσινες ελιές
  • 1 ματσάκι άνηθος
  • Ξύσμα από 1 λεμόνι
  • Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης μάς φτιάχνει χταπόδι κρασάτο με ελιές και κάπαρη

Ψήσιμο χταποδιού

  • Χαράζουμε το χταπόδι και το τοποθετούμε σε σκεύος με τις βεντούζες προς τα επάνω.
  • Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά, σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C για 45 λεπτά.
  • Αφαιρούμε το κάλυμμα και ψήνουμε για ακόμη 7 λεπτά στους 170°C, για να στεγνώσει.

Σάλτσα

  • Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το σκόρδο και το φινόκιο.
  • Σβήνουμε με το γλυκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.
  • Προσθέτουμε τον χυμό ντομάτας και λίγο νερό και βράζουμε για 15 λεπτά.

Ο Αλέξανδρος Γεροντιδάκης μάς φτιάχνει χταπόδι κρασάτο με ελιές και κάπαρη

Τελείωμα

  • Προσθέτουμε τις ελιές κομμένες σε ροδέλες και την κάπαρη. Λίγο πριν από το σερβίρισμα, προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο και το ξύσμα λεμονιού.

Σερβίρισμα

  • Τοποθετούμε το χταπόδι σε οβάλ πιάτο και περιχύνουμε με τη σάλτσα.
  • Τελειώνουμε με λίγο ωμό ελαιόλαδο
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
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