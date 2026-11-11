«Έχω πολλά πορτοκάλια, τι να τα κάνω;» Συνταγές για να τα αξιοποιήσετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα πορτοκάλια σε πεντανόστιμες συνταγές

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Συνταγή για την πιο απολαυστική πορτοκαλόπιτα / Βίντεο: Star

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Σας αρέσουν τα πορτοκάλια και θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε σε έξυπνες και πεντανόστιμες συνταγές τις οποίες θα απολαύσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας;

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Σας έχουμε τη λύση. Για να μη χαλάσουν προτού καταφέρετε να τα καταναλώσετε όλα, κάντε τα «πρωταγωνιστές» σε γευστικές συνταγές που θα λατρέψουν όλοι.

Εμείς σας δίνουμε τις παρακάτω ιδέες, ώστε να τα αξιοποιήσετε στο έπακρο.

«Έχω πολλά πορτοκάλια, τι να τα κάνω;» Συνταγές για να τα αξιοποιήσετε

Συνταγή για παραδοσιακή πορτοκαλόπιτα

Υλικά της συνταγής

  • 300 γρ. φύλλο κρούστας
  • 200 γρ. ζάχαρη
  • 150 ml χυμός πορτοκαλιολυ
  • 1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού100 γρ. βούτυρο
  • 2 αβγά
  •  ½ κ.γ. κανέλα
  • 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ


Για το σιρόπι:

  • 200 γρ. ζάχαρη
  • 150 ml νερό
  • 1 κ.σ. χυμός λεμονιού
  • 2 πορτοκάλια (χωρίς φλούδα)

Εκτέλεση της συνταγής

  • Αρχικά ανακατεύουμε τα τριμμένα φύλλα κρούστας με τη ζάχαρη, την κανέλα και το μπέικιν πάουντερ
  • Σ’ ένα άλλο μπολ χτυπάμε τα αβγά με τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού και προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω από τα τριμμένα φύλλα και ανακατεύουμε καλά
  • Σ’ μια κατσαρόλα βράζουμε τα ολόκληρα πορτοκάλια με τη ζάχαρη και το νερό για 10 λεπτά. Αφού κρυώσουν, τα βάζουμε στο μπλέντερ και τα ρίχνουμε στο μείγμα
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 25 - 30 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει και να φουσκώσει
  • Για το σιρόπι, βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό για 5 - 7 λεπτά και προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού. Αφήνουμε να κρυώσει
  • Μόλις βγει το γλυκό από τον φούρνο περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι και αφήνουμε να απορροφηθεί πριν σερβίρουμε.

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«Έχω πολλά πορτοκάλια, τι να τα κάνω;» Συνταγές για να τα αξιοποιήσετε

Συνταγή για αρωματικό κέικ με πορτοκάλι

Υλικά για το κέικ

  • 100 γρ. αλεύρι
  • 170 γρ. Βούτυρο μαλακωμένο (και λίγο ακόμα για το άλειμμα)
  • 170 γρ. Ζάχαρη άχνη
  • 1 κ.γ. Μπέικιν πάουντερ
  • 4 Πορτοκάλια (ξύσμα)
  • 1 Πορτοκάλι (χυμός)
  • 4 Αυγά χωρισμένα
  • 100 γρ. Αμύγδαλα
  • 125 γρ. Κουβερτούρα 54% κακάο

Υλικά για το γλάσο

  • 250 γρ. Λευκή κουβερτούρα σοκολάτας 
  • 400 γρ. Κρέμα γάλακτος
  • 100 γρ. Σταγόνες κουβερτούρας 

Εκτέλεση της συνταγής

Για το γλάσο

• Λιώνουμε τη λευκή σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων για 1-2 λεπτά στα 800 Watt.
• Αφήνουμε να κρυώσει.
• Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος, μέχρι να πήξει και προσθέτουμε τη λιωμένη λευκή σοκολάτα.
• Τοποθετούμε το γλάσο στο ψυγείο, μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε.

Για το κέικ

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160ᵒC.
• Βουτυρώνουμε δύο στρογγυλές φόρμες 20 εκ. και στρώνουμε με λαδόκολλα.
• Σε ένα μπολ προσθέτουμε τη ζάχαρη, το μαλακό βούτυρο και το ξύσμα πορτοκαλιού.
• Χτυπάμε για 1 λεπτό περίπου, μέχρι να γίνει αφράτο το μείγμα, προσθέτουμε τους κρόκους των αυγών και συνεχίζουμε το
χτύπημα.
• Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ πάνω από το μείγμα του κέικ και ανακατεύουμε ελαφρά.
• Προσθέτουμε τα αμύγδαλα τριμμένα, την κουβερτούρα ψιλοκομμένη και τον χυμό πορτοκαλιού.
• Χτυπάμε τα ασπράδια των αυγών.
• Προσθέτουμε το 1/3 από το ασπράδι στο μείγμα του κέικ, χρησιμοποιώντας το σύρμα.
• Επαναλαμβάνουμε με ακόμα 1/3 και μετά με το τελευταίο τρίτο. Δεν ανακατεύουμε υπερβολικά.
• Μοιράζουμε το μείγμα στις έτοιμες φόρμες.
• Ψήνουμε για 30-35 λεπτά.
• Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει στο ταψί για 5 λεπτά, το γυρίζουμε σε μια σχάρα και αφήνουμε να κρυώσει.


Για τη σύνθεση

• Τοποθετούμε ένα κέικ σε ένα πιάτο σερβιρίσματος ή σε μια βάση κέικ.
• Ρίχνουμε με ένα κουτάλι το μισό γλάσο πάνω στο κέικ και πασπαλίζουμε με σταγόνες σοκολάτας.
• Τοποθετούμε από επάνω το άλλο κέικ και απλώνουμε το υπόλοιπο γλάσο.
• Πασπαλίζουμε με σταγόνες σοκολάτας και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.
• Κόβουμε και σερβίρουμε.

 

«Έχω πολλά πορτοκάλια, τι να τα κάνω;» Συνταγές για να τα αξιοποιήσετε

Συνταγή για σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι

Υλικά της συνταγής

Για την κρέμα

  • 1 λίτρο γάλα πλήρες
  • 1 φλ. Ζάχαρη
  • 1 φλ. ψιλό σιμιγδάλι
  • 3 αυγά
  • 80 γρ. βούτυρο
  • Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
  • 1 βανίλια

Για το φύλλο

  • 1 πακέτο φύλλο κρούστας
  • 150–180 γρ. λιωμένο βούτυρο 

Σιρόπι πορτοκαλιού

  • 2 φλ. Ζάχαρη
  • 1 ½ φλ. νερό
  • 1 φλ. φρέσκο χυμό πορτοκαλιο
  • Φλούδα πορτοκαλιού (σε λωρίδες)
  • 1 μικρό ξυλάκι κανέλας

Εκτέλεση της Συνταγής

Η κρέμα

  • Σε κατσαρόλα βάζεις γάλα, ζάχαρη και σιμιγδάλι.
  • Ανακατεύεις σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει.
  • Κατεβάζεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο, ξύσμα και βανίλια.
  • Χτυπάς τα αυγά και τα ρίχνεις μέσα ανακατεύοντας γρήγορα.
  • Αφήνεις 5–10 λεπτά να πέσει λίγο η θερμοκρασία.

Στήσιμο

  • Βουτυρώνεις ταψί.
  • Στρώνεις τα μισά φύλλα βουτυρώνοντας ένα-ένα.
  • Ρίχνεις την κρέμα. Καλύπτεις με τα υπόλοιπα φύλλα, πάλι βουτυρωμένα. Χαράζεις ελαφρά κομμάτια.
  • Ραντίζεις με λίγο νερό για να γίνει τραγανό.
  • Ψήνεις στους 170–180°C για 45–50 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά. 

Το σιρόπι

  • Βράζεις όλα τα υλικά για 5–6 λεπτά.
  • Το αφήνεις να γίνει χλιαρό. 
  • Περιχύνεις αργά παντού.
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