Καταγγελίες ότι η κόρη του Τσαβδαρίδη έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καταγγελίες κατά του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ότι η κόρη του χρησιμοποίησε επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε πανεπιστήμιο μέσω ομάδας χάντμπολ.
  • Ο Τσαβδαρίδης αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι η κόρη του εισήχθη αποκλειστικά με τις επιδόσεις της.
  • Γονείς και προπονητές ισχυρίζονται ότι η συμμετοχή της κόρης του υφυπουργού στην ομάδα έγινε λόγω της θέσης του πατέρα της.
  • Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος επιβεβαίωσε τη νόμιμη συμμετοχή της αθλήτριας, χωρίς παραβίαση κανονισμών.
  • Η υπόθεση συνδέεται με εσωτερικές τριβές στον χώρο του γυναικείου χάντμπολ στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετά απο καταγγελίες ότι η κόρη του εντάχθηκε σε ομάδα χάντμπολ με στόχο την αξιοποίηση της πρόσθετης αθλητικής μοριοδότησης 10% στις Πανελλαδικές. Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν  έγινε χρήση της μοριοδότησης και ότι η εισαγωγή της σε πανεπιστήμιο έγινε αποκλειστικά με τις επιδόσεις της.

Τσαβδαρίδης: «Η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση της μοριοδότησης»

Καταγγελίες ότι η κόρη του Τσαβδαρίδη έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απάντησε δημόσια σε κατηγορίες ότι η κόρη του το 2025 είχε γραφτεί στην ομάδα νεανίδων χαντμπολ της Πυλαίας Θεσσαλονίκης για να παραμένει μόνο στον πάγκο, ώστε να πάρει μοριοδότηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες κατηγορίες, δεν είχε σχέση με το άθλημα. 

«Η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν πήρε καμία επιπλέον μοριόδοτηση, κατάφερε να περάσει στο Τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Λάρισας, με τη δική της αποκλειστικά βαθμολογία».

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Ωστόσο γονείς και προπονητές σε καταγγελίες τους ισχυρίζονται ότι η κόρη του υφυπουργού μπήκε στην ομάδα λόγω του πατέρα της, ο οποίος από τη θέση του θα μπορούσε -όπως λένε- να υποστηρίξει την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου. 

Καταγγελίες ότι η κόρη του Τσαβδαρίδη έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης

Ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star (11/11/2026)

Το βασικό ερώτημα είναι αν η αθλήτρια είχε πραγματική αγωνιστική παρουσία στην ομάδα, καθώς η συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετοχών είναι κρίσιμη για την ενεργοποίηση της ευνοϊκής ρύθμισης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας στη Θεσσαλονίκη καθώς εντύπωση προκαλεί ότι παιδί οικογένειας που ζει στην Αθήνα είχε εγγραφεί σε σύλλογο της Πυλαίας. 

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται και με εσωτερικές τριβές στον χώρο του γυναικείου χάντμπολ της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο προπονητής αποχώρησε από την ομάδα της Πυλαίας και μετακινήθηκε στην ομάδα χάντμπολ του Πανοράματος, επιχειρώντας να πάρει μαζί του και αθλήτριες. Ωστόσο, η Πυλαία δεν προχώρησε στις μεταγραφές, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση.

Γονείς αντέδρασαν έντονα επειδή θεωρούν ότι τα παιδιά τους στερούνται ευκαιρίες και δικαιώματα.

 

Καταγγελίες ότι η κόρη του Τσαβδαρίδη έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης

Καταγγελία των γονιών στην Ομοσπονδία Χάντομπολ

Οι γονείς σε καταγγελία τους προς την ομοσπονδία Χαντμπολ αναφέρουν:

«Η διοίκηση παραδέχτηκε ότι η συμμετοχή της συγκεκριμένης "αθλήτριας" έγινε προκειμένου να πάρει τα μόρια από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί οικονομικά ο Σύλλογος με χορηγίες που θα δοθούν και με τη διόρθωση ενός λογιστικού λάθους». 

«Αγωνίστηκε, όχι σε όλους τους αγώνες, καθώς αυτό ήταν επιλογή του προπονητή της. Εάν με κατηγορούν ότι υπάρχει μια παρέμβαση εκ μέρους μου για να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, το διαψεύδω κατηγορηματικά», τόνισε ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης. 

Στην Κυβερνηση εξετάζουν το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή και παραπέμπουν στις εξηγήσεις του Υφυπουργού, από τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν πριοκύπτει κάποια παρατυπία. 

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεων Ελλάδος στην οποία κάνει λόγο για καθ' όλα νόμιμη συμμετοχή της αθλήτριας στη διοργάνωση. 

«Με αφορμή τηλεοπτικό ρεπορτάζ του σταθμού MEGA, το οποίο αφορά καταγγελίες σχετικά με τη συμμετοχή αθλήτριας σε διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2026, η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα επίσημα αγωνιστικά στοιχεία, η συγκεκριμένη αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της κατά τη διάρκεια των αγώνων στους οποίους δηλώθηκε.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, δεν προκύπτει παραβίαση των αγωνιστικών κανονισμών που να στοιχειοθετεί παράνομη ή αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας στη διοργάνωση.

Η ΟΧΕ οφείλει να επισημάνει ότι τα αθλητικά σωματεία διαθέτουν διοικητική και αγωνιστική αυτοτέλεια. Η συγκρότηση των ομάδων, η επιλογή των αθλητριών που συμμετέχουν στις αποστολές, η παρουσία τους στον πάγκο και ο χρόνος χρησιμοποίησής τους στον αγωνιστικό χώρο αποτελούν αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και της τεχνικής ηγεσίας κάθε σωματείου. Η Ομοσπονδία δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε αυτές τις εσωτερικές επιλογές, εφόσον τηρούνται η αθλητική νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί.

Ασφαλώς, τέτοιου είδους επιλογές ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης, αξιοκρατίας ή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αθλητριών ενός σωματείου. Ωστόσο, η αξιολόγηση των εσωτερικών αγωνιστικών επιλογών με υποκειμενικά ή ηθικά κριτήρια δεν μπορεί να υποκαθιστά την εφαρμογή των θεσπισμένων κανονισμών ούτε να αποτελεί από μόνη της βάση για την απόδοση ευθυνών στην Ομοσπονδία.

Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές διακρίσεις και τα προβλεπόμενα ευεργετήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η σχετική διαδικασία διέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις και προϋποθέσεις, τις οποίες οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εφαρμόζουν.

Παράλληλα, για την πληρέστερη αποτύπωση των γεγονότων, επισημαίνεται ότι είχαν προηγηθεί 14 αιτήματα μεταγραφών αθλητριών του συγκεκριμένου σωματείου, μετά τη μετακίνηση του προπονητή τους σε άλλη ομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Τα σχετικά αιτήματα εξετάστηκαν από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, και δεν εγκρίθηκαν.

Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποτελεί στοιχείο που μπορεί να συνεκτιμηθεί για την πληρέστερη κατανόηση της υπόθεσης, χωρίς αυτό να προδικάζει την ουσία ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε καταγγελίας.

Η ΟΧΕ σέβεται απόλυτα το δικαίωμα κάθε αθλητή, γονέα ή παράγοντα να προβαίνει σε καταγγελίες και αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά ενδεχόμενη παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας ή των κανονισμών της.

Ωστόσο, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι, σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ουδέποτε υποβλήθηκε στην Ομοσπονδία αυτοτελής επίσημη καταγγελία για την εν λόγω υπόθεση. Η μοναδική αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβανόταν σε υπόμνημα που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώπιον της Επιτροπής Μεταγραφών της ΟΧΕ, στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων αθλητριών για την αποδέσμευσή τους από το σωματείο και τη μετακίνησή τους σε άλλο.

Η σχετική αναφορά προβλήθηκε ως ένα από τα επιχειρήματα για την αιτιολόγηση των συγκεκριμένων αιτημάτων και όχι ως αυτοτελής καταγγελία με αίτημα τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης. Κατά συνέπεια, η αναφορά αυτή, ενταγμένη σε διαδικασία διαφορετικού αντικειμένου και σκοπού, δεν μπορεί να εξομοιώνεται αυτομάτως με επίσημη καταγγελία προς τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι η ΟΧΕ έλαβε επίσημη καταγγελία, την οποία στη συνέχεια αγνόησε, δεν διερεύνησε ή έθεσε στο αρχείο, δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά.

Με απόλυτο σεβασμό στο δημοσιογραφικό έργο και στον θεσμικό ρόλο της ενημέρωσης, θεωρούμε ότι, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα ήταν σκόπιμο να είχε ζητηθεί και να είχε παρουσιαστεί η θέση της Ομοσπονδίας πριν από τη δημοσιοποίηση ισχυρισμών που αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τις ενέργειες και την αξιοπιστία της. Η παράθεση της άποψης όλων των εμπλεκόμενων πλευρών στον κατάλληλο χρόνο συμβάλλει στην πληρέστερη και αντικειμενικότερη ενημέρωση του κοινού και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και για το ίδιο το ρεπορτάζ.

Η στοχοποίηση της Ομοσπονδίας, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη που να εμπίπτει στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της, δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις και δεν συμβάλλει στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία της αξιοπιστίας του αθλήματος, στη διαφάνεια, στην ισονομία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των αθλητών και αθλητριών».


 

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