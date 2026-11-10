Παράνομη NAVTEX για τις ερευνητικές εργασίες για το καλώδιο GSI ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου από το πλοίο Abeille Marengo - το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου σήμερα το απόγευμα εξέδωσε η Τουρκία μέσω του σταθμού της Αττάλειας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του σταθμού οι ερευνητικές δραστηριότητες του σκάφους θα διεξαχθούν «εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας» και τις δραστηριότητες αυτές «έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών».

Υποστηρίζει επίσης ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του πλοίου έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές υπηρεσίες.

«Θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχής παροχής υπηρεσιών NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757», αναφέρει η τουρκική ανακοίνωση.

Αυτό το οποίο λογικά αναμένεται πλέον είναι η έκδοση ελληνικής αντι-NAVTEX - κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Εξωτερικών στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού - η οποία θα χαρακτηρίζει άκυρη και χωρίς ισχύ την τουρκική NAVTEX, ώστε το Abeille Marengo να συνεχίσει τις έρευνές του με βάση τη νόμιμα εκδοθείσα NAVTEX από τον σταθμό του Ηρακλείου.

Η NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα:

TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA

1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N - 027 15.61 E

35 19.85 N - 027 25.20 E

35 13.14 N - 027 35.10 E

35 01.94 N - 027 42.89 E

34 47.85 N - 028 10.04 E

34 42.47 N - 028 40.81 E

34 26.64 N - 029 25.47 E

34 23.31 N - 029 32.66 E

34 17.27 N - 029 52.26 E

34 11.80 N - 029 58.14 E

34 11.30 N - 030 05.12 E

34 11.39 N - 030 10.16 E

34 14.77 N - 030 22.77 E

34 16.58 N - 030 47.94 E

34 16.21 N - 031 01.50 E

34 12.98 N - 031 58.64 E

34 11.33 N - 032 12.28 E

34 11.59 N - 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N - 027 15.23 E

35 18.46 N - 027 24.34 E

35 12.52 N - 027 33.34 E

35 00.55 N - 027 40.43 E

34 45.86 N - 028 08.84 E

34 40.75 N - 028 39.87 E

34 25.15 N - 029 24.13 E

34 21.91 N - 029 31.56 E

34 16.29 N - 029 50.62 E

34 10.31 N - 029 56.42 E

34 08.69 N - 030 03.04 E

34 09.16 N - 030 08.66 E

34 09.41 N - 030 12.39 E

34 11.58 N - 030 25.77 E

34 12.79 N - 030 44.83 E

34 13.69 N - 030 55.76 E

34 13.60 N - 031 07.73 E

34 12.80 N - 031 21.45 E

34 11.13 N - 031 31.70 E

34 08.16 N - 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

