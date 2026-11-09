Δένδιας: Η Ελλάδα στο Διάστημα - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Πρωτόγνωρες δυνατότητες και σειρά δορυφόρων για την εθνική άμυνα

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Πηγή: Ρεπορτάζ Ράνια Τραγόμαλλου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα ιδρύει διοίκηση επιχειρήσεων διαστήματος για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας.
  • Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.
  • Η νέα διοίκηση θα αξιοποιεί δορυφορικές πληροφορίες για καλύτερη αντίδραση των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Στόχος είναι η ανεξαρτησία από ξένες υπηρεσίες και η ενσωμάτωσή τους στα συστήματα διοίκησης.
  • Εγκαινιάστηκε επίσης το νέο κτίριο της 5ης Μοίρας Ικάρων με δωρεά του Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Το διάστημα γίνεται πλέον μέρος της εθνικής μας άμυνας. Η Ελλάδα αποκτά δική της διοίκηση επιχειρήσεων διαστήματος, με στόχο να αξιοποιεί τους δορυφόρους για την προστασία και την αποτελεσματική λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων. Σήμερα έγιναν τα εγκαίνια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

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Όπως ανέφερε η πολιτική συντάκτρια Ράνια Τραγόμαλλου στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας εγκαινιάστηκε η νέα διοίκηση επιχειρήσεων διαστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η αποστολή της είναι να αξιοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουν οι δορυφόροι και να τις μεταφέρει άμεσα σε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις. Έτσι, ένα πλοίο, ένα αεροσκάφος ή μια μονάδα στο έδαφος θα μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις και να αντιδρά πιο γρήγορα. 

Οι νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος

Οι νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος

Οι νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος

«Μέχρι σήμερα αγοράζουμε αυτές τις υπηρεσίες από ξένους και αυτό βεβαίως δεν αρκεί. Απαιτείται απολύτως η δορυφορική πληροφορία να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και να ενσωματώνεται στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, ώστε να καθίσταται έγκαιρα αξιοποιήσιμη σε κάθε επίπεδο επιχειρήσεων» τόνισε.

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Όπως επίσης επισήμανε  ο κ. Δένδιας, το ζητούμενο είναι η χώρα να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ισχυρότερη παρουσία στο διάστημα, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αμυντική της θωράκιση.

Θεμελίωση των έργων για το νέο κτίριο της 5ης Μοίρας Ικάρων παρουσία του   ΠτΔ Κ.Τασούλα     

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, εγκαινίασε τα έργα για το νέο κτίριο της 5ης Μοίρας Ικάρων στη Σχολή Ικάρων. Αμέσως μετά, τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος. Το έργο πραγματοποιείται με δωρεά του εφοπλιστή Παναγιώτη Λασκαρίδη» 

Όπως δήλωσε ο κ. Λασκαρίδης «δεν μπορεί να υπάρχει, λοιπόν, ισχυρή άμυνα εάν ολόκληρος ο λαός δεν είναι ενωμένος πίσω από τις Ένοπλες του Δυνάμεις. [...]»
 

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