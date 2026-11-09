Το διάστημα γίνεται πλέον μέρος της εθνικής μας άμυνας. Η Ελλάδα αποκτά δική της διοίκηση επιχειρήσεων διαστήματος, με στόχο να αξιοποιεί τους δορυφόρους για την προστασία και την αποτελεσματική λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων. Σήμερα έγιναν τα εγκαίνια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Όπως ανέφερε η πολιτική συντάκτρια Ράνια Τραγόμαλλου στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας εγκαινιάστηκε η νέα διοίκηση επιχειρήσεων διαστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η αποστολή της είναι να αξιοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουν οι δορυφόροι και να τις μεταφέρει άμεσα σε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις. Έτσι, ένα πλοίο, ένα αεροσκάφος ή μια μονάδα στο έδαφος θα μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις και να αντιδρά πιο γρήγορα.

«Μέχρι σήμερα αγοράζουμε αυτές τις υπηρεσίες από ξένους και αυτό βεβαίως δεν αρκεί. Απαιτείται απολύτως η δορυφορική πληροφορία να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και να ενσωματώνεται στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, ώστε να καθίσταται έγκαιρα αξιοποιήσιμη σε κάθε επίπεδο επιχειρήσεων» τόνισε.

Όπως επίσης επισήμανε ο κ. Δένδιας, το ζητούμενο είναι η χώρα να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ισχυρότερη παρουσία στο διάστημα, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αμυντική της θωράκιση.

Θεμελίωση των έργων για το νέο κτίριο της 5ης Μοίρας Ικάρων παρουσία του ΠτΔ Κ.Τασούλα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, εγκαινίασε τα έργα για το νέο κτίριο της 5ης Μοίρας Ικάρων στη Σχολή Ικάρων. Αμέσως μετά, τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος. Το έργο πραγματοποιείται με δωρεά του εφοπλιστή Παναγιώτη Λασκαρίδη»

Όπως δήλωσε ο κ. Λασκαρίδης «δεν μπορεί να υπάρχει, λοιπόν, ισχυρή άμυνα εάν ολόκληρος ο λαός δεν είναι ενωμένος πίσω από τις Ένοπλες του Δυνάμεις. [...]»

