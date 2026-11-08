Καλώδιο Κρήτης- Κύπρου: «Οι Γάλλοι προχώρησαν σε ενημέρωση της Τουρκίας»

Επικοινωνία δια της διπλωματικής οδού πριν τον απόπλου του Abeille Marengo

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο Κρήτης, πιθανώς την Τρίτη.
  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε υπέρ του διαλόγου, ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος έδωσαν άδεια για τις έρευνες.
  • Η γαλλική πλευρά ενημέρωσε την Τουρκία για την έναρξη των εργασιών, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να αναγνωρίσει θαλάσσιες δικαιοδοσίες.
  • Το πλοίο θα ξεκινήσει έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων πριν εισέλθει σε διεθνή ύδατα, προκαλώντας πιθανές εντάσεις με την Τουρκία.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo από το Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ οι Τούρκοι φαίνεται πως ρίχνουν κάπως τους τόνους. Σε νέες δηλώσεις, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου. Ο Πρωθυπουργός, πάντως, ξεκαθάρισε ότι άδεια για τις έρευνες, έδωσαν μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος. 

Ο «πόλεμος» των Navtex, το διπλωματικό παρασκήνιο και ο ρόλος των Γάλλων

Το διπλωματικό παρασκήνιο, που τις τελευταίες ώρες «οργιάζει», αποκάλυψε η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη. Όπως μετέδωσε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων: «Σε συνέχεια της αδειοδότησης από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, υπήρξε από τη γαλλική πλευρά γραπτή επικοινωνία δια της διπλωματικής οδού για την επικείμενη έναρξη των εργασιών. Η επικοινωνία είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Δε συνιστά αίτημα άδειας ή συναίνεσης. Δε συνεπάγεται αναγνώριση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας».

Καλώδιο Κρήτης- Κύπρου: «Οι Γάλλοι προχώρησαν σε ενημέρωση της Τουρκίας»

Ακόμη είπε πως δεν είναι ξεκάθαρη η μορφή που είχε η γραπτή επικοινωνία, αν ήταν επιστολή ή ρηματική διακοίνωση. Πάντως, επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε επικοινωνία δια της διπλωματικής οδού. 

Πότε αποπλέει το γαλλικό ερευνητικό 

Το Abeille Marengo θα αποπλεύσει μέσα στις επόμενες ώρες, με πιθανότερο σενάριο  ο απόπλους να γίνει την Τρίτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Κατερίνας Τσαμούρη. 

Καλώδιο Κρήτης- Κύπρου: «Οι Γάλλοι προχώρησαν σε ενημέρωση της Τουρκίας»

Όταν ξεκινήσει την πορεία του, το πιθανότερο είναι η Τουρκία να βγάλει δική της Naxtex, καθώς το συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις. 
Το πλοίο στην αρχή θα κάνει έρευνες εντός των χωρικών μας υδάτων και μετά θα βγει στα διεθνή. Τότε, είναι που θα γίνει το μεγάλο crash test στα ελληνοτουρκικά.
 

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