Φιντάν για NAVTEX: «Όλα είναι καλά, λύθηκε το πρόβλημα»!

Ελληνικές διπλωματικές πηγές: Η Ελλάδα μόνη αδειοδοτούσα χώρα

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STAR.GR
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Πηγή: skai.gr, Φωτογραφία AP Ghaith Alsayed, βίντεο Σκάι
Η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι το πρόβλημα με τις NAVTEX έχει λυθεί και όλα είναι φυσιολογικά.
  • Η ένταση μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας είχε κλιμακωθεί λόγω των εργασιών του γαλλικού ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo».
  • Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει τις εργασίες για το καλώδιο GSI παράνομες, υποστηρίζοντας ότι γίνονται χωρίς άδεια.
  • Η ελληνική πλευρά αντέτεινε ότι οι εργασίες διεξάγονται σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα, με βάση το διεθνές δίκαιο.
  • Ελληνικές διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι η εσωτερική διαχείριση της Τουρκίας δεν τους αφορά.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στον Σκάι για τις NAVTEX ότι το πρόβλημα λύθηκε. 

 «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» απάντησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για τις NAVTEX σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», που προκάλεσαν κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. 

Συγκεκριμένα ο διάλογος που έγινε με τον ανταποκριτή του Σκάι Μανώλη Κωστίδη είναι ο εξής (σε ελληνική μετάφραση):   

Μ.Κ: Καλημέρα σας, πώς είστε;
Φιντάν: Ωωω τι κάνεις πως είσαι, τι νέα ;
Μ.Κ: Καλά είμαι τα νέα είναι σε σας 
Φιντάν: Τι νέα θέλεις ;
Μ.Κ: Ξέρετε, πως εκδόθηκαν οι NAVTEX
Φιντάν: Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά

Anti – NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για την ελληνική NAVTEX

Τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν επίσης ότι το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX του καλωδίου επιλύθηκε.

Προηγουμένως πάντως υπήρξε επικίνδυνη «υπερθέρμανση» στις ελληνο -τουρκικές σχέσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς το τουρκικό Υπουργείο ισχυρίσθηκε με ανακοίνωσή του τις εργασίες για το καλώδιο GSI παράνομη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια σε περιοχή που θεωρεί μέρος της υφαλοκρηπίδας της.   

Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας για το καλώδιο»

Στην ανακοίνωση αυτή απάντησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνοντας ότι «οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας».   

Αυστηρή απάντηση Αθήνας στο τουρκικό ΥΠΕΞ: Οι εργασίες θα προχωρήσουν

Ελληνικές διπλωματικές πηγές: Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά

Από την πλευρά τους ελληνικές διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ανέφεραν:

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», τονίζουν οι διπλωματικές πηγές

 

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