Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στον Σκάι για τις NAVTEX ότι το πρόβλημα λύθηκε.

«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» απάντησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για τις NAVTEX σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», που προκάλεσαν κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας.

Συγκεκριμένα ο διάλογος που έγινε με τον ανταποκριτή του Σκάι Μανώλη Κωστίδη είναι ο εξής (σε ελληνική μετάφραση):

Μ.Κ: Καλημέρα σας, πώς είστε;

Φιντάν: Ωωω τι κάνεις πως είσαι, τι νέα ;

Μ.Κ: Καλά είμαι τα νέα είναι σε σας

Φιντάν: Τι νέα θέλεις ;

Μ.Κ: Ξέρετε, πως εκδόθηκαν οι NAVTEX

Φιντάν: Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά

Τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν επίσης ότι το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX του καλωδίου επιλύθηκε.

Προηγουμένως πάντως υπήρξε επικίνδυνη «υπερθέρμανση» στις ελληνο -τουρκικές σχέσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς το τουρκικό Υπουργείο ισχυρίσθηκε με ανακοίνωσή του τις εργασίες για το καλώδιο GSI παράνομη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια σε περιοχή που θεωρεί μέρος της υφαλοκρηπίδας της.

Στην ανακοίνωση αυτή απάντησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνοντας ότι «οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας».

Ελληνικές διπλωματικές πηγές: Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά

Από την πλευρά τους ελληνικές διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ανέφεραν:

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», τονίζουν οι διπλωματικές πηγές