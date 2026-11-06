Εκδόθηκε πριν από λίγο η NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo, για την πόνιτση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου Great Sea Interconnector (GSI), από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.
Η διάρκεια της NAVTEX είναι από σήμερα 6/11/2026 μέχρι τις 6/3/2027.
Αποκλειστικές εικόνες του Star με το γαλλικό πλοίο στο Ηράκλειο
Δείτε τον χάρτη με τη NAVTEX που εξέδωσε το Πολεμικό Ναυτικό:
To Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε αναφορικά με την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI):
«Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.
Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.