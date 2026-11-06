Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο GSI

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Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο GSI
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Εκδόθηκε η ΝΑVΤΕΧ για τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εκδόθηκε NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για το καλώδιο GSI.
  • Η NAVTEX ισχύει από 6/11/2026 έως 6/3/2027.
  • Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης από τις ελληνικές Αρχές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
  • Η γαλλική εταιρεία NEXANS υπέβαλε αίτημα για τις εργασίες έρευνας και πόντισης του καλωδίου.
  • Η απόφαση αδειοδότησης εκδόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών σήμερα.

Εκδόθηκε πριν από λίγο η NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου  Abeille Marengo, για την πόνιτση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας  – Κύπρου Great Sea Interconnector (GSI), από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.   

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX

Η διάρκεια της NAVTEX είναι από σήμερα 6/11/2026 μέχρι τις 6/3/2027. 

Αποκλειστικές εικόνες του Star με το γαλλικό πλοίο στο Ηράκλειο

Δείτε τον χάρτη με τη NAVTEX που εξέδωσε το Πολεμικό Ναυτικό:

Ο χάρτης με τη NAVTEX για τις έρευνες του πλοίου Abeille Marengo για τον GSI    

Ο χάρτης με τη NAVTEX για τις έρευνες του πλοίου Abeille Marengo για τον GSI 

To Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε αναφορικά με την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI): 

«Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Αποφασισμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει το καλώδιο

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».

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