Έκπληξη! Αυτό το πρόσωπο επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση

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Έκπληξη! Αυτό το πρόσωπο επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Εκμεκτσίογλου ανακοίνωσε την επιστροφή της στην ελληνική τηλεόραση με ταξιδιωτική εκπομπή.
  • Η εκπομπή θα μεταδίδεται από το Open και θα έχει στοιχεία μαγειρικής και οδοιπορικού.
  • Η Εκμεκτσίογλου ζει μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη και επισκέφθηκε την Αθήνα για γαστρονομικό event.
  • Εκφράζει την ανάγκη για εκπομπές μαγειρικής που προσελκύουν νέους στην κουζίνα.
  • Η νέα εκπομπή θα έχει διαφορετικό αέρα, συνδυάζοντας πολιτιστικά στοιχεία από Ελλάδα και εξωτερικό.

Σε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, η Μαρία Εκμεκτσίογλου αποκάλυψε την τηλεοπτική της επιστροφή.

Μαρία Εκμεκτσίογλου: «Ο μπαμπάς μου είπε πως αν χωρίσω θα αυτοκτονήσει»

Όπως γνωστοποίησε, πρόκειται για μια ταξιδιωτική εκπομπή, ενώ με έμμεσο τρόπο επιβεβαίωσε ότι θα μεταδίδεται από τη συχνότητα του Open.

Μαρία Εκμεκτσίογλου: Ανακοίνωσε την τηλεοπτική της επιστροφή στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Μαρία Εκμεκτσίογλου: Ανακοίνωσε την τηλεοπτική της επιστροφή στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Αρχικά, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο βρέθηκε στην Αθήνα, παρότι ζει μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη: «Δεν ζω στην Αθήνα. Έτυχε να έρθω από την Κωνσταντινούπολη για ένα γαστρονομικό event που έχω εδώ».

Στη συνέχεια, εξέφρασε την άποψή της για τις εκπομπές μαγειρικής στην ελληνική τηλεόραση: «Οι εκπομπές μαγειρικής χρειάζονται πάντοτε. Γιατί; Για να τις βλέπει ο κόσμος, να μαθαίνουν οι νέοι και τα παιδιά να αγαπάνε τη μαγειρική και την κουζίνα. Οπότε χρειάζονται αυτές οι εκπομπές, ώστε να φέρνουν και τους νέους -και όχι μόνο τις γυναίκες- πιο κοντά στην κουζίνα».

Απαντώντας, τέλος, στο αν έχει δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις, δήλωσε: «Ναι, έχουν έρθει και σας περιμένει μια έκπληξη πολύ σύντομα. Δε θα έχει όμως μόνο μαγειρική, θα είναι οδοιπορικό. Είναι το στιλ εκπομπής που κάνω, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό αέρα αυτή τη φορά. Πάλι πολίτικο, πάλι βοσποριανό, πάλι ελληνικό, εξωτερικό... θα είναι μια διαφορετική πρόταση αυτή που ετοιμάζουμε».

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Μαρία Εκμεκτσίογλου: Ετοιμάζει ταξιδιωτική εκπομπή - . θα είναι μια διαφορετική πρόταση

Μαρία Εκμεκτσίογλου: Ετοιμάζει ταξιδιωτική εκπομπή - . θα είναι μια διαφορετική πρόταση

«Είναι Open πρόταση;», τη ρώτησε ο ρεπόρτερ της εκπομπής, με την ίδια να απαντά χαμογελώντας: «Είναι, είναι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο! Γι’ αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη, γι’ αυτό βρίσκομαι στην Αθήνα αυτές τις μέρες».

«Θα πάτε για συναντήσεις προς την Παιανία;», αναρωτήθηκε ο δημοσιογράφος. «Ε, λίγο από την Παιανία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, έχω πολλά ραντεβού», απάντησε η διάσημη Πολίτισσα σεφ.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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ΜΑΡΙΑ ΕΚΜΕΚΤΣΙΟΓΛΟΥ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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