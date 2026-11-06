Έναρξη 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποιοι ήταν εκεί

Την τελετή παρουσίασαν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου

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Πηγή: Πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ
Όσα είπε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, μία μέρα πριν την τελετή έναρξης/ βιντεο ΕΡΤ, «Στούντιο 4»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου.
  • Η τελετή έναρξης παρουσίασαν οι Κωστής Μαραβέγιας και Τόνια Σωτηροπούλου, με κεντρικό θέμα εμπνευσμένο από τον Όλιβερ Λάσε.
  • Το αφιέρωμα "Καλώς ήρθατε στην έρημο" περιλαμβάνει 17 ταινίες και πολυμεσική εγκατάσταση.
  • Η ταινία "Μινώταυρος" του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ προβλήθηκε στην τελετή και θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα Όσκαρ.
  • Στο φεστιβάλ θα προβληθούν 258 ταινίες και θα πραγματοποιηθούν 20 ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο Ολύμπιον για την έναρξη του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε χθες 5 Νοεμβρίου.

Έναρξη 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ NDP

Έναρξη 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ NDP

Την παρουσίαση της τελετής έναρξης ανέλαβαν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου«Χωρίς το σινεμά η ζωή μας θα ήταν μια απέραντη έρημος», είπαν από τη σκηνή του Ολύμπιον, ανοίγοντας την αυλαία του Φεστιβάλ, που θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου.

Κωστής Μαραβέγιας- Τόνια Σωτηροπούλου/ NDP 

Κωστής Μαραβέγιας- Τόνια Σωτηροπούλου/ NDP 

Το κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ, είναι εμνευσμένο από τον Ισπανό σκηνοθέτη, Όλιβερ Λάσε, δημιουργού της ταινίας «Sirãt», η οποία απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες.Ο Λάσε εμπνεύστηκε το μεγάλο αφιέρωμα «Καλώς ήρθατε στην έρημο», επιλέγοντας 17 ταινίες που εξερευνούν την έρημο ως κινηματογραφικό τοπίο, αλλά και ως σύμβολο του αγώνα για επιβίωση. Το αφιέρωμα επεκτείνεται και έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, με μια πολυμεσική εγκατάσταση και ένα οπτικοακουστικό έργο.

 Ορέστης Ανδρεαδάκης- Τόνια Σωτηροπούλου- Κωστής Μαραβέγιας- Άκης Σακελλαρίου/ NDP 

 Ορέστης Ανδρεαδάκης- Τόνια Σωτηροπούλου- Κωστής Μαραβέγιας- Άκης Σακελλαρίου/ NDP 

Θέμις Μπαζάκα- Μαρία Καβογιάννη/ NDP

Θέμις Μπαζάκα- Μαρία Καβογιάννη/ NDP

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε αρκετούς γνωστούς ηθοποιούς που έδωσαν το «παρών» στην τελετή έναρξης. Ανάμεσά τους η Μαρία Καβογιάννη, η Θέμις Μπαζάκα, ο Άκης Σακελλαρίου, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης και η Μελία Κράιλινγκ.

 Παναγιώτης Μπουγιούρης / NDP 

 Παναγιώτης Μπουγιούρης / NDP 

Μαρία Καβογιάννη- Θέμις Μπαζάκα/ NDP

Μαρία Καβογιάννη- Θέμις Μπαζάκα/ NDP

Εκεί ήταν και ο Σωκράτης Φάμελλος με τη σύζυγό του, Τατιάνα Παπαδοπούλου.

 Τατιάνα Παπαδοπούλου- Σωκράτης Φάμελλος/ NDP 

 Τατιάνα Παπαδοπούλου- Σωκράτης Φάμελλος/ NDP 

Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «Μινώταυρος» (2026) του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, η οποία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών και θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα Όσκαρ. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το πάρτι έναρξης στην Αποθήκη Γ, όπου ακολούθησε συναυλία του Παύλου Παυλίδη.

Άκης Σακελλαρίου- Μαρία Καβογιάννη- Θέμις Μπαζάκα- Μελία Κράιλινγκ / NDP 

Άκης Σακελλαρίου- Μαρία Καβογιάννη- Θέμις Μπαζάκα- Μελία Κράιλινγκ / NDP 

Στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προβληθούν συνολικά 258 ταινίες, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έξι αφιερώματα και εκθέσεις, να συμμετάσχει σε πάρτι και να παρακολουθήσει είκοσι ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τρία ισότιμα διαγωνιστικά τμήματα, ενώ σημαντική θέση κατέχει και η Αγορά, το αναπτυξιακό σκέλος του φεστιβάλ, που φέρνει στη Θεσσαλονίκη κορυφαίους επαγγελματίες του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο, με στόχο την προετοιμασία νέων ταινιών και τη σύναψη σημαντικών οικονομικών συμφωνιών για το ελληνικό σινεμά. Ambassador της φετινής Αγοράς θα είναι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος θα παρουσιάσει και υλικό από την επόμενη σεζόν του Maestro.

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ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
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ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
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