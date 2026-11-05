Μουμούρη: «Βρήκα νεκρό τον πατέρα μου στα 24 μου – Δεν πρόλαβα να πενθήσω»

«Δε με είδε ποτέ στο θέατρο»

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: OK!
Ευαγγελία Μουμούρη: Όσα είπε η ηθοποιός στην τελευταία εκπομπή του ''Νωρίς - Νωρίς'', ΕΡΤ

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Σε μια συγκινητική και εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ευαγγελία Μουμούρη σε νέα συνέντευξή της. Η ηθοποιός μίλησε για το βαρύ πένθος που σημάδεψε τα νεανικά της χρόνια, καθώς μόλις στα 24 της έτη 24 έχασε τον πατέρα της. Ο μπαμπάς της έφυγε ξαφνικά σε ηλικία 50 χρόνων, με την ίδια μάλιστα, να τον εντοπίζει νεκρό, όπως είπε στο περιοδικό OK!, όπου έδωσε τη συνέντευξη.

Ο πατέρας της δεν πρόλαβε να την καμαρώσει ως επαγγελματία ηθοποιό. Τότε εκείνη έκανε τα πρώτα της βήματα.Η μόνη φορά που την είδε επί σκηνής ήταν όταν εκείνη συμμετείχε ακόμα στη θεατρική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου, πριν την εισαγωγή της στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Όπως θυμάται η ίδια με συγκίνηση, κατά τη διάρκεια εκείνης της παράστασης, ο πατέρας της πλησίασε, της άφησε ένα λουλούδι πάνω στη σκηνή και αποχώρησε, χωρίς καν να τον αντιληφθεί η ίδια εκείνη τη στιγμή. Αυτό έμελλε να είναι και το πρώτο αλλά και το τελευταίο λουλούδι που της χάρισε ποτέ.

«Στα 24 μου έχασα τον μπαμπά μου που έφυγε σε μικρή ηλικία, ήταν 50 χρόνων. Δεν με είδε ποτέ στο θέατρο, παρά μόνο σε μία παράσταση με τη θεατρική ομάδα του Παντείου πριν μπω στη δραματική σχολή του Εθνικού. Ενώ έπαιζα, ήρθε και μου άφησε ένα λουλούδι πάνω στη σκηνή και έφυγε. Μάλιστα, δεν τον είχα δει. Μου είπαν μετά ότι είχε περάσει. Ήταν το πρώτο και το τελευταίο λουλούδι που μου έδωσε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Το θέατρο ως λύτρωση και η ανάγκη για αυτονομία

Το σοκ της απώλειας ήταν τεράστιο και, όπως αποκαλύπτει, δεν μπόρεσε τότε να πενθήσει κανονικά, αφού δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί αυτό που της συνέβη: «Έφυγε ξαφνικά, εγώ τον βρήκα κιόλας έτσι. Ήταν να ξεκινήσω ως ηθοποιός και όλα γκρεμίστηκαν γύρω μου. Δεν πρόλαβα να πενθήσω, δεν ήξερα πώς. Κλείστηκα στο θέατρο και εκεί έβγαλα όλα τα συναισθήματα που είχα, είτε χαράς είτε λύπης. Το θέατρο με έσωσε. Είμαι σίγουρη ότι αν δεν έκανα θέατρο, δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι τώρα».

Αμέσως μετά η ηθοποιός μίλησε για την απόφαση να σταθεί στα πόδια της αμέσως μετά την αποφοίτησή της από τη δραματική σχολή: «Λόγω συνθηκών αναγκάστηκα, μόλις τελείωσα τη δραματική σχολή, να στηριχτώ στα δικά μου πόδια. Και βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το έκανα από εγωισμό.

Είχε πεθάνει ο μπαμπάς μου, είχα παίξει στο Εθνικό και αποφάσισα να νοικιάσω μόνη μου σπίτι. Η μαμά μου ήταν να πεθάνει (γέλια). Ήθελα να είμαι ανεξάρτητη, και όποιες αντιξοότητες υπάρξουν να τις περνάω μόνη μου. Από τότε πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου. Με δυσκολία ζητούσα βοήθεια. Πλέον, έχω μάθει ότι δεν είναι κακό να το κάνεις».

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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ
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