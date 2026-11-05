Nightstalker: 30 χρόνια «Use» στο Eightball της Θεσσαλονίκης

Το Eightball Club γιορτάζει παράλληλα τα 20 του χρόνια

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Πηγή: photo:Ερμής Παπακωνσταντίνου
Nightstalker: 30 χρόνια «Use» στο Eightball της Θεσσαλονίκης
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Μετά τη μοναδική επετειακή βραδιά στην Τεχνόπολη, οι Nightstalker ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στους φίλους τους στη Βόρεια Ελλάδα την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη γιορτή για τα 30 χρόνια του εμβληματικού «Use». Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στο Eightball Club, η επέτειος του ιστορικού album συναντά τα 20 χρόνια ενός από τους σημαντικότερους συναυλιακούς χώρους της πόλης, σε μια βραδιά με special guests και αγαπημένα τραγούδια.

Nightstalker: 30 χρόνια «Use» στο Eightball της Θεσσαλονίκης

Στην Τεχνόπολη είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε κάτι που δύσκολα περιγράφεται μόνο μέσα από ένα setlist. Τα 30 χρόνια του Use έγιναν αφορμή για μια μεγάλη συνάντηση. Άνθρωποι που ακολουθούν τους Nightstalker από τα πρώτα τους βήματα, νεότεροι ακροατές, μουσικοί φίλοι και πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την πορεία τους βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, για να γιορτάσουν έναν δίσκο που εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική rock ιστορία.

Nightstalker: 30 χρόνια «Use» στο Eightball της Θεσσαλονίκης

Θυμάμαι τις στιγμές που αγαπημένοι μουσικοί ανέβηκαν στη σκηνή, την επιστροφή του Αργύρη πίσω από τα ντραμς, τα τραγούδια που ακούστηκαν ξανά ολόκληρα και, κυρίως, τη χαρά που έβλεπες στα πρόσωπα των ανθρώπων της μπάντας. Ήταν μια βραδιά με πολλές μεγάλες στιγμές, από εκείνες που σου θυμίζουν γιατί εξακολουθείς να αγαπάς τις συναυλίες.

Και τώρα, οι Nightstalker ετοιμάζονται να μεταφέρουν αυτή την επετειακή γιορτή στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, οι φίλοι της μπάντας στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους βραδιά αφιερωμένη στο Use, στο Eightball Club.

Nightstalker: 30 χρόνια «Use» στο Eightball της Θεσσαλονίκης

Ο δίσκος που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια ήταν το πρώτο full-length album των Nightstalker και εκείνο που έθεσε τις βάσεις για τον χαρακτηριστικό τους ήχο. Τα βαριά riffs, τα βρόμικα grooves, η ψυχεδελική ατμόσφαιρα και η ακατέργαστη rock 'n' roll ενέργεια διαμόρφωσαν μια μουσική ταυτότητα που δεν χρειάστηκε ποτέ να προσαρμοστεί στις τάσεις της εποχής.

Τριάντα χρόνια μετά, τα τραγούδια του εξακολουθούν να έχουν την ίδια δύναμη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο αυτής της επετείου: το γεγονός ότι ένας δίσκος μπορεί να συνδέει ανθρώπους που τον έζησαν όταν πρωτοκυκλοφόρησε με εκείνους που τον ανακάλυψαν πολλά χρόνια αργότερα.

Nightstalker: 30 χρόνια «Use» στο Eightball της Θεσσαλονίκης

Η βραδιά στο Eightball έχει, όμως, και τη δική της ξεχωριστή σημασία. Το ιστορικό club της Θεσσαλονίκης συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας, έχοντας φιλοξενήσει αμέτρητα συγκροτήματα και συναυλίες και αποτελώντας ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για το rock κοινό της πόλης. Έτσι, η επέτειος των Nightstalker συναντά μια ακόμη μουσική διαδρομή που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη.

Nightstalker: 30 χρόνια «Use» στο Eightball της Θεσσαλονίκης

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τραγούδια από ολόκληρο το Use, ένα best of από τη δισκογραφία των Nightstalker, αλλά και special guests που θα μοιραστούν τη σκηνή μαζί τους.

Δεν γνωρίζω ποιες ακριβώς εκπλήξεις θα μας επιφυλάξει αυτή τη φορά η μπάντα. Ξέρω, όμως, πως μετά από όσα ζήσαμε στην Τεχνόπολη, υπάρχει ένας ακόμη λόγος να περιμένουμε με χαρά αυτή τη συνάντηση.

Nightstalker: 30 χρόνια «Use» στο Eightball της Θεσσαλονίκης

Και κάτι ακόμη: κάθε φορά που ένας δίσκος σαν το Use γίνεται αφορμή να συναντηθούν ξανά άνθρωποι, να ακουστούν ιστορίες και να δημιουργηθούν καινούργιες αναμνήσεις, καταλαβαίνεις πως η μουσική δεν σταματά να γράφει τη δική της ιστορία.

Αυτή τη φορά, το ραντεβού δίνεται στη Θεσσαλονίκη.

NIGHTSTALKER – SPECIAL ANNIVERSARY

30 YEARS FROM THE RELEASE OF THE ALBUM «USE»

20 YEARS EIGHTBALL CLUB & LIVE STAGE

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026

Eightball Club Thessaloniki
Πίνδου 1, Λαδάδικα

With Special Guests

Πόρτες: 20:00
Έναρξη: 21:00

Eightball Club

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΔΑ

Nightstalker: 30 χρόνια «Use» στο Eightball της Θεσσαλονίκης

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.

ΕΡΜΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

200

Ο Ερμής Παπακωνσταντίνου είναι μεταξύ άλλων φωτογράφος. Δεν αποφάσισε ποτέ να γίνει full time φωτορεπόρτερ και συχνά το μετανιώνει. Μετά από ανεπιτυχή μουσική καριέρα προτιμά να φωτογραφίζει τα μουσικά δρώμενα και ειδικότερα την τοπική σκηνή της Αθήνας. 

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