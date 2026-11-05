Από ένα προσωπικό πάθος για τον ήχο σε μια ελληνική εταιρεία με διεθνή παρουσία, η διαδρομή της JAM Pedals είναι μια ιστορία που ξεδιπλώνεται με κιθάρες, πετάλια, μουσικές συναντήσεις και διαρκή αναζήτηση. Στις 8 Νοεμβρίου, η ιστορία αυτή γίνεται αφορμή για μια μεγάλη μουσική γιορτή στο Gazarte.

Η JAM Pedals ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια, με αφετηρία την ανάγκη για έναν ήχο που να εκφράζει απόλυτα εκείνον που τον δημιουργεί. Η φιλοσοφία της βασίστηκε εξαρχής στην προσωπική αναζήτηση, στην ελευθερία του πειραματισμού και στην επιθυμία να δημιουργούνται πετάλια που δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις, αλλά έχουν τη δική τους ταυτότητα. Μια προσέγγιση που έδωσε χώρο στην έμπνευση, στην αναλογική αισθητική και στη διαρκή εξερεύνηση των ηχητικών δυνατοτήτων.

Σήμερα, οι δημιουργίες της έχουν ταξιδέψει πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα, βρίσκοντας τη θέση τους στον εξοπλισμό μουσικών με εντελώς διαφορετικές καλλιτεχνικές διαδρομές. Από τον Slash και τον Nile Rodgers μέχρι τον Bill Frisell, τον John Scofield και τον Stu Mackenzie των King Gizzard & the Lizard Wizard, η JAM Pedals έχει συνδεθεί με διαφορετικούς κόσμους της σύγχρονης μουσικής.

Σημαντικό κομμάτι αυτής της πορείας είναι και η ίδια η διαδικασία της δημιουργίας. Οι ιδέες εξελίσσονται μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών αντιλήψεων. Καλλιτέχνες και δημιουργοί γίνονται μέρος μιας κοινής διαδρομής, μεταφέροντας τις δικές τους ανάγκες και εμπειρίες σε νέες ηχητικές προτάσεις. Άλλωστε, ένα πετάλι δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο εξοπλισμού, αλλά ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ένας μουσικός προσεγγίζει το όργανό του.

Μια γιορτή με φίλους και συνοδοιπόρους της μουσικής σκηνής

Η σχέση της JAM Pedals με την ελληνική μουσική σκηνή υπήρξε καθοριστική από τα πρώτα της βήματα. Συγκροτήματα και μουσικοί που αγκάλιασαν τις δημιουργίες της, τις ενσωμάτωσαν στον προσωπικό τους ήχο και έγιναν μέρος της διαδρομής της. Ανάμεσά τους οι Blues Wire, ο Γιώργος Bandoek, οι Raining Pleasure, οι Villagers of Ioannina City και τα Υπόγεια Ρεύματα.

Αυτή η σύνδεση βρίσκεται και στο επίκεντρο του μεγάλου επετειακού φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στο Gazarte. Μια μουσική συνάντηση που φέρνει κοντά φίλους, συνεργάτες και συγκροτήματα από διαφορετικές πλευρές της ελληνικής rock και alternative σκηνής, σε δύο σκηνές και με ένα πρόγραμμα που υπόσχεται πολλές διαφορετικές ηχητικές διαδρομές.

Στη σκηνή θα βρεθούν οι Villagers of Ioannina City, οι Raining Pleasure, τα Υπόγεια Ρεύματα, οι Bangies με τον Εισβολέα, οι The Steams, οι Insect Radio, οι Common People και οι MusicFor Ensemble. Ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, που αποτυπώνει τη μουσική πολυμορφία και τις διαφορετικές σχέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν γύρω από έναν κοινό άξονα: την αγάπη για τη μουσική και την ελευθερία της έκφρασης.

Στο line-up θα προστεθεί και ένα Secret Act, το οποίο θα αποκαλυφθεί την τελευταία στιγμή, κρατώντας μια ακόμη έκπληξη για τη βραδιά.

That Pedal Show: η αγάπη για τον ήχο συναντά τη σκηνή

Ξεχωριστή παρουσία στο φεστιβάλ θα έχουν οι Dan και Mick από το That Pedal Show, οι οποίοι ταξιδεύουν ειδικά για την περίσταση στην Αθήνα. Με τη δική τους ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο της κιθάρας και των πεταλιών, θα συμμετάσχουν στη γιορτή με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Το μεσημέρι, από τις 12:30 έως τις 14:30, θα πραγματοποιήσουν ένα ανοιχτό Q&A και showroom στο roof stage του Gazarte, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της κιθάρας και του εξοπλισμού να συναντηθούν μαζί τους και να μοιραστούν την κοινή τους αγάπη για τον ήχο. Το βράδυ, θα επιστρέψουν στη σκηνή ως That Pedal Show Band, μεταφέροντας τη συζήτηση στο πεδίο της ζωντανής μουσικής.

Η γιορτή θα περιλαμβάνει επίσης κλήρωση με δώρα JAM pedals και merch, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μουσική θα συνεχιστεί στο EXA Club, με after party και JAM session, με ελεύθερη είσοδο.

Είκοσι ένα χρόνια μετά την αρχή της, η JAM Pedals γιορτάζει μια πορεία που δεν μετριέται μόνο σε δημιουργίες και συνεργασίες, αλλά και σε μουσικές στιγμές, ανθρώπους και ήχους που συνεχίζουν να εξελίσσονται. Μια πορεία που αποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα δεν έχει τελικό προορισμό, αλλά τροφοδοτείται διαρκώς από νέες ιδέες, νέες συναντήσεις και την ανάγκη να ανακαλύπτεις κάτι που δεν έχεις ακούσει ξανά.

JAM Pedals | 20-Year Anniversary Festival

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 | Gazarte Roof Stage & Ground Stage

Πρόγραμμα

12:30–14:30: That Pedal Show Q&A + Showroom, Roof Stage. Ελεύθερη είσοδος. Οι πόρτες ανοίγουν στις 12:00.

19:00–23:45: Festival, Roof Stage & Ground Stage. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00. Οι συναυλίες ξεκινούν αυστηρά στις 19:15.