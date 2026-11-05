Η Έλντα Πανοπούλου μίλησε για το γάμο και το διαζύγιό της από τον μουσικό και συνθέτη Τζέρυ Λέβα, ενώ αποκάλυψε στη συνέντευξή της ένα άγνωστο περιστατικό με τη Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία ήταν κουμπάρα της.

Η Έλντα Πανοπούλου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά»

Όπως αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός για την ημέρα του γάμου της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά»: «Κουμπάρα στον γάμο μου ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Εκείνη την ημέρα ξέχασε και τα στέφανα και τις λαμπάδες. Είχε ξεχάσει να πάει να τα πάρει. Δουλεύαμε στο Ακροπόλ και μια Δευτέρα που μας έμενε κενή είπαμε να κάνουμε και έναν γάμο. Όταν έφτασα στην εκκλησία με ρώτησε “Μωρή, τα πήρες τα στέφανα;” Λέω “Κυρία Ρένα, ποια στέφανα; Εγώ έπρεπε να τα πάρω; Μου λέει “Ναι, μωρή, δε σου ‘πα; Ξέχασες;” Λέω “δε μου το είπατε, αλλά μπορεί και να ξέχασα.” Είχε η εκκλησία κάτι στέφανα παλιά και πήραμε αυτά, αλλά μάλλον γι’ αυτό δε φτούρησε ο γάμος».

Για τον επί χρόνια σύζυγό της η Έλντα Πανοπούλου είπε χαρακτηριστικά ότι: «Εγώ τον άντρα μου τον αγάπησα, τον πόνεσα. Ήταν μια σχέση που μου άφησε πολύ πικρά πράγματα στο τέλος, αλλά και πολύ γλυκά πράγματα της αρχής. Το να μετανιώνουμε για αποφάσεις που έχουμε πάρει, που έχουν σχέση αποκλειστικά και μόνο με την ατομικότητα, την προσωπικότητα και τη ζωή μας, το θεωρώ λάθος».

«Θα μετανιώσω γιατί ήμουν πιο νέα και γιατί δεν σκέφτηκα την εξέλιξη που θα μπορούσε να έλθει μετά από τα δώδεκα, δεκατρία χρόνια που ήμασταν μαζί, αλλά μέχρι εκεί», εξομολογήθηκε η αγαπημένη ηθοποιός.

Η Έλντα Πανοπούλου και ο Ιταλός Τζέρυ Λέβα παντρεύτηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 1992. Ο γάμος τους έγινε στον ναό της Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη, με κουμπάρες τη Ρένα Βλαχοπούλου και την Κατερίνα Γιουλάκη. Αν και ο γάμος τους κράτησε για αρκετά χρόνια, το ζευγάρι πήρε την απόφαση να πάρει διαζύγιο αθόρυβα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίχως να έχει γίνει ποτέ γνωστή η ακριβής ημερομηνία ή το έτος του επίσημου χωρισμού τους.

Για την απώλεια των κιλών της, η Έλντα Πανοπούλου είχε αναφέρει σε συνέντευξή της ότι: «Είχα φτάσει 97 κιλά και τα έχασα συμπτωματικά. Δεν το επιδίωξα. Έπειτα από 26 χρόνια συνεχούς εργασίας χωρίς διακοπές, ενώ έκανα διακοπές και έτρωγα τα πάντα, γύρισα (από τις διακοπές) έχοντας χάσει 4 κιλά. Είπα, γιατί τα έχασα αυτά τα κιλά; Και συνειδητοποίησα πως επειδή δεν μπορούσα να πηγαίνω με το αυτοκίνητο, έπρεπε να περπατάω. Έπρεπε να αλλάξω τρόπο ζωής... Και συνέχισα να περπατάω. Και αύξησα το περπάτημα. Ξεκίνησα να περπατάω δυο ώρες μετά το φαγητό και σταμάτησα το junk food. Και αυτό στην ποσότητα. Έχασα 32 κιλά σε τρία χρόνια. Οι δίαιτες και οι διατροφές υπόσχονται πιο γρήγορη απώλεια βάρους. Σταμάτησα να φοράω το XL ανδρικό και μπήκα σε γυναικεία καταστήματα να βρω ρούχα της προκοπής να φορέσω», ανέφερε σε συνέντευξή της η Έλντα Πανοπούλου.

Μάλιστα τόνισε ότι έπειτα από την αλλαγή στην εμφάνισή της ο κόσμος στην αρχή δεν την αναγνώριζε: «Ο κόσμος δυσκολεύτηκε, πέρασε καμιά τριετία για να καταλαβαίνουν ποια είμαι. Ήταν μεγάλη η διαφορά της εικόνας, γιατί τότε δεν εμφανιζόμουν δημόσια. Δεν το επεδίωξα, το επεδίωξα αφού ξεκίνησε να γίνεται μόνο του και αφού κατάλαβα ότι με μια μικρή αλλαγή στον τρόπο ζωής, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να στερηθώ αυτό που αγαπώ. Γιατί εμένα μου αρέσει το φαγητό».