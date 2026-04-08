Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ

Η Έλντα Πανοπούλου τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί σπάνια δημόσιες εμφανίσεις. Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη γνωστή ηθοποιό, μουσικό, παρουσιάστρια και σκηνοθέτη σε μια χαλαρή έξοδό της με casual look.

Η Έλντα Πανοπούλου, η οποία έχει σημειώσει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, τα τελευταία χρόνια απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα και ασχολείται κυρίως με το θέατρο.

Έγινε ευρέως γνωστή ως «Χαρούλα Πεπονάκη» στην τηλεοπτική σειρά «Το ρετιρέ», όπου ο κόσμος την αγάπησε, ενώ ακολούθησαν και άλλοι αγαπημένοι ρόλοι, τους οποίους ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία.

Δείτε την Έλντα Πανοπούλου σε έξοδό της

Η γνωστή ηθοποιός, φορώντας φόρμα και άνετα αθλητικά παπούτσια πραγματοποίησε μία χαλαρή βόλτα:

Γνωρίζοντας την Έλντα Πανοπούλου - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Η Έλντα Πανοπούλου είναι Ελληνίδα ηθοποιός, μουσικός, παρουσιάστρια, δημοσιογράφος, σεναριογράφος και σκηνοθέτης

Είναι 63 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @eldapanopoulou

Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα όπου και πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Τελειώνοντας το σχολείο σπούδασε μουσική και υποκριτική

Η πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση πραγματοποιήθηκε το 1983, στην κοινωνική σειρά «Αστέρια από χώμα», δίπλα στον Ανδρέα Μπάρκουλη

Συμμετείχε σε αρκετές επιθεωρήσεις τη δεκαετία του '80, ενώ εμφανίστηκε στις σειρές: Αληθινές ιστορίες, Παραμύθια πίσω από τα κάγκελα, Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, Φώτα παρακαλώ, Τζόνι και Ναντίν κά.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό με το ρόλο της Χαρούλας Πεπονάκη στην κωμική σειρά του Γιάννη Δαλιανίδη «Το ρετιρέ»

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται κυρίως με το θέατρο, τη μουσική και τη σκηνοθεσία

Έλντα Πανοπούλου: «Είχα φτάσει 97 κιλά και τα έχασα συμπτωματικά»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνισης, χάνοντας αρκετά κιλά: «Είχα φτάσει 97 κιλά και τα έχασα συμπτωματικά. Δεν το επιδίωξα. Έπειτα από 26 χρόνια συνεχούς εργασίας χωρίς διακοπές, ενώ έκανα διακοπές και έτρωγα τα πάντα, γύρισα (από τις διακοπές) έχοντας χάσει 4 κιλά. Είπα, γιατί τα έχασα αυτά τα κιλά; Και συνειδητοποίησα πως επειδή δεν μπορούσα να πηγαίνω με το αυτοκίνητο, έπρεπε να περπατάω. Έπρεπε να αλλάξω τρόπο ζωής. Και συνέχισα να περπατάω. Και αύξησα το περπάτημα. Ξεκίνησα να περπατάω δυο ώρες μετά το φαγητό και σταμάτησα το junk food. Και αυτό στην ποσότητα. Έχασα 32 κιλά σε τρία χρόνια. Οι δίαιτες και οι διατροφές υπόσχονται πιο γρήγορη απώλεια βάρους. Σταμάτησα να φοράω το XL ανδρικό και μπήκα σε γυναικεία καταστήματα να βρω ρούχα της προκοπής να φορέσω», ανέφερε σε συνέντευξή της η Έλντα Πανοπούλου.

Επιπρόσθετα μίλησε για το εάν έχει άγχος για τον χρόνο που περνάει και την ηλικία της. Όπως τόνισε: «Κανένα άγχος με τις ρυτίδες δεν έχω, άλλωστε η επιστήμη έχει προχωρήσει. Όλες οι γυναίκες και όλοι οι άντρες έχουν ρυτίδες και υπάρχουν εξαιρετικοί δερματολόγοι που μπορούν να σε βοηθήσουν. Αυτό μέχρι να πάρεις την απόφαση να πας να κάνεις λίφτινγκ. Εγώ δεν έχω φτάσει ακόμη σ’ αυτόν τον πανικό. Όταν θα φτάσω, θα το πω».

Έλντα Πανοπούλου: «Όσο να ‘ναι το καβάλησα το καλάμι με το Ρετιρέ»

Η Έλντα Πανοπούλου έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όπως οι Ρένα Βλαχοπούλου και Κώστας Βουτσάς. Όσον αφορά την τεράστια επιτυχία του «Ρετιρέ», η ίδια είχε εξομολογηθεί ότι,,, την είχε ψωνίσει και ότι εκείνος που την «προσγείωσε» ήταν ο Κώστας Βουτσάς.

Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της: «Την καλοδέχτηκα την επιτυχία που σημείωσε το Ρετιρέ και σίγουρα και θα ψωνίστηκα και με προσγείωσε ο Κώστας Βουτσάς. Ψωνίστηκα μετά από τη Χαρούλα. Ήταν τόσο αγαπητό αυτό το σίριαλ γι' αυτό ακόμα κάνει νούμερα. Όσο να ‘ναι το καβάλησα το καλάμι… Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά! Πάω στο θέατρο, τότε έπαιζα στο Ακροπόλ με τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρω Κοντού και την Ρένα Βλαχοπούλου όπου μου λέει ο Βουτσάς: "Πανοπούλου, σε βλέπω πως είσαι πολύ αλέγκρα τελευταία!" Του απαντάω, "κύριε Κώστα εντάξει με έχουν γνωρίσει όλοι και πάμε πάρα πολύ καλά με το σίριαλ". "Τι έχεις κάνει; Σε γνωρίζουν; Δεν σε γνωρίζουν. Μια Χαρούλα ξέρουν. Όταν θα μάθουν να σου λένε "Γεια σου Έλντα Πανοπούλου", τότε θα πεις ότι σε έχει γνωρίσει ο κόσμος". Και με προσγείωσε τόσο απότομα», κατέληξε η ηθοποιός.

Τέλος, η ίδια αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί πρόταση να συμμετέχει σε πάνελ εκπομπής. Και όπως απάντησε με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που χρακατηρίζει την Έλντα Πανοπούλου: «Μου πρότειναν να είμαι πάνελ σε εκπομπή και αρνήθηκα, γιατί δεν έχω να προσφέρω κάτι. Δεν είναι η δουλειά μου να σχολιάζω».

Φιλμογραφία

Τηλεόραση

1983-1984 - Αστέρια από χώμα

1984 - Αληθινές ιστορίες

Παραμύθια πίσω από τα κάγκελα

1986-1987 - Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες

1988-1989 - Φώτα παρακαλώ

1989 - Σιγά… η πατρίδα κοιμάται

1990 - Η μικρή μας επιθεώρηση

Τζόνι και Ναντίν

1990-1992 - Το ρετιρέ

1991 - Μάλιστα κύριε

1992-1993 - Συγκάτοικοι στην τρέλλα

1993-1995 - Το Ροζ Συννεφάκι

1995-1998 - Μεταξύ μας

1998-2002 - 6 με την Έλντα

2003-2004 - Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου

2004-2005 - Τζένη και Ευανθία

2008 - Το Κόκκινο Δωμάτιο

2012-2013 - Ο παλιός είναι αλλιώς

2013-2014 - Epsilon TV

Κινηματογράφος

(1993) Πάνω κάτω και πλαγίως

Βιντεοταινίες

(1989) Ερωτικό ταξίδι: Τζώννυ και Ναντίν



