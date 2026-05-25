Ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατηρεί την πρωτιά μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή 24/5/'26.

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων, ο Δημοκρατικός Συναγερμός της Κύπρου αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστό 27,1% και 17 έδρες, διατηρώντας την κοινοβουλευτική του ισχύ. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 23,9% και 15 έδρες.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε το αποτέλεσμα εντολή σταθερότητας και πολιτικής συνέχειας, τονίζοντας ότι «οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα» και ότι από την επόμενη ημέρα το κόμμα θα κινηθεί με στόχο «συναινέσεις και μεταρρυθμίσεις που φέρνουν αποτέλεσμα».

Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Στεφάνου μίλησε για «ανοδική πορεία» του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί βάση για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Αριστεράς στη Βουλή.

Το ΕΛΑΜ διπλασιάζει τη δύναμή του στη Βουλή, καθώς συγκέντρωσε 10,9% και εξασφάλισε 8 έδρες, από 4 που είχε στην προηγούμενη Βουλή, καταγράφοντας τη σημαντικότερη ενίσχυση μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Παράλληλα, ο Φειδίας Παναγιώτου με την Άμεση Δημοκρατία και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με το Άλμα εισήλθαν στην κυπριακή Βουλή με τέσσερις έδρες το καθένα.

Σε ερώτηση αν θα μείνει στην Ευρωβουλή ή αν θα επιλέξει το Κοινοβούλιο της Κύπρου, ο Φειδίας Παναγιώτου είπε πως δεν θα προβεί ακόμα σε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Εχω ακόμη λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Να διαβουλευτώ με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου, και θα αποφασίσουμε».

Η νέα Βουλή θα είναι εξακομματική. Εκτός Κοινοβουλίου μένουν τρία κόμματα - ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι.

Η τελική κατανομή των εδρών, με καταμετρημένο το 100% των ψήφων, διαμορφώνεται ως εξής:

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ): 17 έδρες – 27,1%

ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία: 15 έδρες – 23,9%

Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ): 8 έδρες – 10,9%

Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ): 8 έδρες – 10%

Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο: 4 έδρες – 5,8%

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: 4 έδρες – 5,4%

Συνολικά:

Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 569.182

Ψήφισαν: 380.851 (66,91%)

Αποχή: 188.331 (33,09%)

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 372.063 (97,69%)

Άκυρα: 6.618 (1,74%)

Λευκά: 2.170 (0,57%)

Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εκλογές της Κύπρου: Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου

Με ανάρτησή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την εκλογική του νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες έστειλαν μήνυμα υπέρ της σταθερότητας.

Στο μήνυμά του για τις εκλογές στην Κύπρο ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας».

