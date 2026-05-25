Γωγώ Μαστροκώστα: Οσα είχε πει το 2021 στο Πρωινό για τη μάχη με τον καρκίνο / Βίντεο Αρχείου ANT1

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, νικημένη από τον καρκίνο, με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί σοκ και συγκίνηση.

Η γνωστή γυμνάστρια και πρώην μοντέλο νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται ραγδαία. Τα ξημερώματα της Δευτέρας άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, αλλά και η κόρη τους, Βικτώρια, η οποία έκανε γνωστό τον θάνατο της μητέρας της μέσα από μια ανάρτηση που «ραγίζει» καρδιές.

Ο Χάρης Σιανίδης με τη Γωγώ Μαστροκώστα το 2016 / NDP Photo Agency

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πολλοί φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα την αποχαιρέτησαν γράφοντας σπαρακτικά μηνύματα. Ανάμεσά τους και ο γνωστός PR manager, Χάρης Σιανίδης, με τον οποίο διατηρούσε μακροχρόνια φιλία.

«Γωγούλα μου αγαπημένη, πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου… Ήμασταν πάντα μαζί, ένα… χέρι χέρι παντού. Ακόμα κι όταν άλλαξαν οι ζωές μας, εμείς οι δυο πάντα μαζί. Γωγώ και Χάρης. “Μονόχνοτοι”, όπως έλεγες… 26 ολόκληρα χρόνια… Στην αρχή ήσουν για μένα το είδωλο, το πάθος, το απόλυτο σύμβολο. Μετά έγινες η φίλη που μου άλλαξε τη ζωή. Κι ύστερα η γυναίκα-πρότυπο, η μαμά της Βικτώριας, η μαχήτρια, η πηγαία δύναμη…

Ο ορισμός της υπομονής, της επιμονής και της ζωής.

Βοήθησες αθόρυβα τόσο κόσμο που πάλευε, δίνοντάς του το αστείρευτο κουράγιο σου για ζωή και ελπίδα… Πού μ’ αφήνεις, Γωγώ μου;

Μου είχες πει ότι εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί… Ότι δε θα μ’ αφήσεις ποτέ… Ότι θα με προστάτευες για πάντα…

Εγώ λύγισα τον τελευταίο χρόνο. Εσύ δε λύγισες ποτέ… ποτέ…

Η οικογένειά σου, αυτά τα τελευταία δύσκολα τέσσερα χρόνια, στάθηκε πρότυπο αγάπης και αφοσίωσης. Δε θα σε ξεχάσω ποτέ, Γωγούλα μου… Τίποτα δε θα είναι πια το ίδιο χωρίς εσένα… Εμείς δε θα χαθούμε ποτέ.

Σ’ αγαπώ. Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες που τόσο λάτρευες…», έγραψε ο Χάρης Σιανίδης.

