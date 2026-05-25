Γωγώ Μαστροκώστα: Η καριέρα, ο Δέλλας, η μητρότητα & η μάχη με τον καρκίνο

Οι στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή της

Οσα είχε πει για τη μάχη με τον καρκίνο / Bίντεο Αρχείου ANT1 2021

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών, αφήνοντας πίσω της μια επιτυχημένη καριέρα και μια οικογένεια που ήταν η προτεραιότητά της.
  • Γεννημένη το 1970, έγινε γνωστή από την εκπομπή "Μεταξύ μας" το 1995 και εξελίχθηκε σε sex symbol της δεκαετίας του '90.
  • Παντρεύτηκε τον Τραϊανό Δέλλα το 2010 και απέκτησαν μια κόρη, τη Βικτώρια, που αποτέλεσε το επίκεντρο της ζωής της.
  • Διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος το 2008, αλλά μίλησε δημόσια για την περιπέτειά της για να ενθαρρύνει άλλες γυναίκες.
  • Τα τελευταία χρόνια απομακρύνθηκε από τη δημοσιότητα, επιλέγοντας μια πιο ήρεμη ζωή με την οικογένειά της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, δύσκολες μάχες, μεγάλες αλλαγές και μια οικογένεια που αποτελούσε το επίκεντρο της ζωής της τα τελευταία χρόνια.

Για μια ολόκληρη εποχή υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Από τα τηλεοπτικά πλατό και τα εξώφυλλα των περιοδικών μέχρι την απόλυτη απομάκρυνση από τη δημοσιότητα, η Γωγώ Μαστροκώστα κατάφερε να ζήσει πολλές διαφορετικές ζωές μέσα σε μία.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 55 της χρόνια.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το Ευηνοχώρι στα φώτα της τηλεόρασης

Γεννημένη το 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε αρχικά εντελώς διαφορετικά όνειρα για τη ζωή της. Στόχος της ήταν να σπουδάσει Ιατρική, όμως τελικά η πορεία την οδήγησε στη Γυμναστική Ακαδημία και λίγο αργότερα στον χώρο της τηλεόρασης.

Το μεγάλο κοινό τη γνώρισε το 1995 μέσα από την εκπομπή «Μεταξύ μας» του Mega, όπου παρουσίαζε θέματα fitness και γυμναστικής. Η έντονη προσωπικότητά της, η άνεση μπροστά στον φακό και η εντυπωσιακή της εμφάνιση την έκαναν γρήγορα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 55 της χρόνια.

Η ίδια εξελίχθηκε σε απόλυτο sex symbol της δεκαετίας του ’90, με αμέτρητες φωτογραφίσεις, εξώφυλλα και τηλεοπτικές εμφανίσεις. Παράλληλα συμμετείχε σε ψυχαγωγικές εκπομπές, τηλεοπτικές σειρές, ενώ το 2007 κυκλοφόρησε και το δικό της μουσικό album.

Η γνωριμία με τον Τραϊανό Δέλλα και η οικογένεια που ονειρευόταν

Η ζωή της άλλαξε ριζικά όταν γνώρισε τον Τραϊανό Δέλλα. Εκείνη ήδη βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ενώ εκείνος ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, με μεγάλη καριέρα στην ΑΕΚ και συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας.

Η γνωριμία και ο έρωτας με τον Τραϊανό Δέλλα

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2006 και πολύ γρήγορα έγινε σοβαρή. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για το πόσο διαφορετικά ένιωσε με τον Τραϊανό Δέλλα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη σχέση της ζωής της.

«Ήμουν απόλυτα σίγουρη από πολύ νωρίς πως θέλω να κάνω παιδιά με τον Τραϊανό. Δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ. Με τον Τραϊανό ονειρευόμασταν να κάνουμε μεγάλη οικογένεια», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της.

Πάντα μαζί μέχρι που τους χώρισε ο θάνατος

Το 2008 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Βικτώρια, η οποία αποτέλεσε την απόλυτη προτεραιότητα της ζωής τους.

Ο γάμος μακριά από τις κάμερες

Τον Μάιο του 2010 το ζευγάρι παντρεύτηκε σε κτήμα στα Σπάτα, επιλέγοντας να κρατήσει τη σημαντική αυτή στιγμή μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε περιγράψει με χιούμορ και τρυφερότητα την πρόταση γάμου που της έκανε ο Τραϊανός Δέλλας: «Η πρόταση γάμου άργησε να γίνει. Μένω έγκυος, είχα και μια εγκυμοσύνη που έχασα ένα μωράκι και είμαι 4-5 μήνες έγκυος χωρίς πρόταση. Έτσι λοιπόν στον έκτο μήνα λέω στον Τραϊανό “θα βαφτίσουμε την κόρη μας Βικτώρια Μαστροκώστα”. Μετά από λίγες ημέρες ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και μου εμφανίζει ένα δαχτυλίδι, τόσο απλά».

Αποκαλούσε τον σύζυγό της, φύλακα - άγγελο

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με τη βάφτιση της κόρης τους, παρουσία ελάχιστων αγαπημένων προσώπων.

Η δύσκολη μάχη με τον καρκίνο

Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της ήρθε λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά όταν αντιμετώπισε πρόβλημα στον θηλασμό και έντονους πόνους στο στήθος. Η διάγνωση ήρθε μόλις λίγες ημέρες αφότου έγινε μητέρα.

Ακολούθησαν χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, φαρμακευτικές αγωγές και ταξίδια στο εξωτερικό για θεραπείες, με τη Γωγώ Μαστροκώστα να δίνει μια πραγματικά γενναία μάχη.

Παρότι πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, επέλεξε να μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της, θέλοντας να δώσει δύναμη και θάρρος σε άλλες γυναίκες.

«Δε φοβήθηκα για μένα. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το παιδί μου», είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Η συνειδητή απομάκρυνση από τη δημοσιότητα

Τα τελευταία χρόνια η Γωγώ Μαστροκώστα είχε απομακρυνθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από την τηλεόραση και τις κοσμικές εμφανίσεις.

Η ίδια είχε εξηγήσει πως η οικογένεια ήταν πλέον η βασική της προτεραιότητα: «Είμαι μια γυναίκα που δεν παντρεύτηκε στα 20. Αποφάσισα να είμαι με έναν άνθρωπο σε μια πιο ώριμη ηλικία. Είμαι κατασταλαγμένη και ξέρω τι θέλω. Από τη στιγμή που θέλω αυτό, θα το υποστηρίξω μέχρι τέλους».

Οι δημόσιες εμφανίσεις της με τον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους γίνονταν όλο και πιο σπάνιες, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον της έλεγαν πως είχε επιλέξει συνειδητά μια πιο ήρεμη ζωή, μακριά από τα media που κάποτε την ακολουθούσαν καθημερινά.

Η παραίτηση του Τραϊανού Δέλλα και οι φήμες για την υγεία της

Τον περασμένο Οκτώβριο η αιφνιδιαστική παραίτηση του Τραϊανού Δέλλα από την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Στην ανακοίνωσή του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε αναφέρει: «Μετά από πολύ σκέψη και σε πλήρη συνεννόηση με τη διοίκηση, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την ομάδα, λόγω ενός πολύ σοβαρού προσωπικού προβλήματος».

Τότε είχαν φουντώσει οι φήμες για επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα, χωρίς ωστόσο το ζευγάρι να θελήσει ποτέ να δώσει συνέχεια στα δημοσιεύματα.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Γωγώς Μαστροκώστα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 μαζί με την κόρη της Βικτώρια και τον Χάρη Σιανίδη.

Μια από τις ελάχιστες φορές που φωτογραφήθηκε δημόσια τα τελευταία χρόνια, σε μια περίοδο που είχε επιλέξει να προστατεύει την προσωπική και οικογενειακή της ζωή.

Σήμερα, όσοι τη γνώρισαν μέσα από την πορεία της θυμούνται όχι μόνο την εντυπωσιακή γυναίκα των εξωφύλλων και της τηλεόρασης, αλλά κυρίως μια γυναίκα που πάλεψε με αξιοπρέπεια, κράτησε την οικογένειά της μακριά από τη δημοσιότητα και στάθηκε δυνατή μέχρι το τέλος.

