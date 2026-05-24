Λαμία: Προσέλαβαν ξανά γιατρό που καταδικάστηκε για τον θάνατο 9χρονου

Η επιστολή της μητέρας του στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Το Νοσοκομείο Λαμίας επαναπροσέλαβε τον γιατρό που καταδικάστηκε για τον θάνατο του 9χρονου Δημήτρη, με τη μητέρα του παιδιού να στέλνει επιστολή στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η υπόθεση του μικρού Δημήτρη αποτελεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το 2017 το παιδάκι είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατό του και αμέσως οι γονείς του το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου το ανέλαβε ο συγκεκριμένος χειρουργός.

Όπως αποδείχθηκε τελικά στα δικαστήρια, λόγω εγκληματικής ιατρικής αμέλειας, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα, στο Νοσοκομείο Παίδων, σε μη αναστρέψιμη κατάσταση, όπου λίγες ημέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Το 2024 ο γιατρός καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Όμως ο ίδιος επαναπροσλήφθηκε από το Νοσοκομείο Λαμίας με σύμβαση ιδιωτικού έργου και μάλιστα δύο φορές, με την οικογένεια του αδικοχαμένου παιδιού να στέλνει οργισμένη επιστολή στον υπουργό Υγείας.

Ο υπουργός, με τη σειρά του, μέσω ανάρτησης στο Χ, έκανε γνωστό ότι: «Έδωσα εντολή να λυθεί άμεσα η σύμβαση με τον ιατρό αυτόν, εφόσον έχει τέτοια αμετάκλητη καταδίκη».

