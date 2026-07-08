Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα έγινε πρόσφατα μαμά για δεύτερη φορά με την γέννηση της κόρης της, Μιράντας.
  • Μοιράστηκε ένα story με πολύχρωμα γλυκά, όπως macarons και cookies, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.
  • Η ανάρτησή της προκάλεσε θετικά σχόλια από τους followers της, οι οποίοι δήλωσαν ότι τους άνοιξε την όρεξη.
  • Οι πρώτες εβδομάδες με το νεογέννητο είναι απαιτητικές, και τα γλυκά προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης.
  • Η εικόνα των γλυκών ενίσχυσε την ανάγκη για μικρές απολαύσεις στην καθημερινότητα της Νίκα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς πρόσφατα έγινε μαμά για δεύτερη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

 

Μαμά και κόρη σε απόλυτο pink mood: Η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Η μικρή θα πάρει το όνομα της μητέρας της, Μιράντα, χαρίζοντας ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση στην οικογένεια.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η μικρή Μιράντα αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της μαμάς της

Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη

Μέσα στην καθημερινότητα με ένα νεογέννητο στο σπίτι, δεν λείπουν και οι μικρές απολαύσεις.

Η Αλεξάνδρα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άκρως λαχταριστό στιγμιότυπο, γεμάτο πολύχρωμα γλυκά που δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί.

Στο story της βλέπουμε κουτιά γεμάτα macarons σε παστέλ αποχρώσεις, αφράτα cookies με διαφορετικές γεύσεις, αλλά και ένα λαχταριστό γλυκό σοκολάτας. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε χαρακτηριστικά: «... κάνει τα πιο νόστιμα γλυκά», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.

Οι γλυκές λιγούρες της Αλεξάνδρας Νίκα

Και πώς να μην υπάρχουν λιγούρες; Οι πρώτες εβδομάδες μετά τον ερχομό ενός μωρού είναι γεμάτες απαιτήσεις, με λίγες στιγμές χαλάρωσης να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Ένα κουτί με αγαπημένα γλυκά φαίνεται πως ήταν η ιδανική επιλογή για να χαρίσει στην ίδια μια μικρή, απολαυστική «ανάσα» μέσα στη μέρα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτησή της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους followers της να σχολιάζουν πόσο λαχταριστή ήταν η εικόνα και να δηλώνουν ότι τους άνοιξε την όρεξη.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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