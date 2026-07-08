Η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς πρόσφατα έγινε μαμά για δεύτερη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η μικρή θα πάρει το όνομα της μητέρας της, Μιράντα, χαρίζοντας ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση στην οικογένεια.

Μέσα στην καθημερινότητα με ένα νεογέννητο στο σπίτι, δεν λείπουν και οι μικρές απολαύσεις.

Η Αλεξάνδρα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άκρως λαχταριστό στιγμιότυπο, γεμάτο πολύχρωμα γλυκά που δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί.

Στο story της βλέπουμε κουτιά γεμάτα macarons σε παστέλ αποχρώσεις, αφράτα cookies με διαφορετικές γεύσεις, αλλά και ένα λαχταριστό γλυκό σοκολάτας. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε χαρακτηριστικά: «... κάνει τα πιο νόστιμα γλυκά», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.

Και πώς να μην υπάρχουν λιγούρες; Οι πρώτες εβδομάδες μετά τον ερχομό ενός μωρού είναι γεμάτες απαιτήσεις, με λίγες στιγμές χαλάρωσης να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Ένα κουτί με αγαπημένα γλυκά φαίνεται πως ήταν η ιδανική επιλογή για να χαρίσει στην ίδια μια μικρή, απολαυστική «ανάσα» μέσα στη μέρα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτησή της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους followers της να σχολιάζουν πόσο λαχταριστή ήταν η εικόνα και να δηλώνουν ότι τους άνοιξε την όρεξη.