Μαριάννα Τουμασάτου: «Υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς»

«Μου έκαναν επίθεση για την παρουσίαση του νέου κόμματους του Αλέξη Τσίπρα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε για το διαδικτυακό μπούλινγκ που δέχεται λόγω των πολιτικών της απόψεων στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά".
  • Τόνισε τη σημασία της ευγένειας και του σεβασμού στη διαφωνία, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.
  • Αναφέρθηκε σε επιθέσεις από τρολ του διαδικτύου, που την στενοχωρούσαν αρχικά αλλά πλέον τις αγνοεί.
  • Δημοσίευσε ότι οι επιθέσεις αφορούσαν την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
  • Η Τουμασάτου συμμετείχε στην παρουσίαση του κόμματος, προτρέποντας για αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.

Για το διαδικτυακό bullying που υφίσταται, επειδή εκφράζει ανοιχτά τα πολιτικά της πιστεύω, μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

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Η ηθοποιός τόνισε πόσο σημαντικό είναι κάποιος, ακόμα κι αν δε συμφωνεί με τις πολιτικές απόψεις του άλλου, να εκφράζει την αντίθεσή του με ευγένεια και σεβασμό. Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως δέχεται επιθέσεις από τα τρολ του διαδικτύου, κάτι που τη στενοχωρούσε τον πρώτο καιρό, αλλά στην πορεία έμαθε να αγνοεί.

«Ο Αλέξης Τσίπρας λέει πολλά πράγματα, τα οποία καλό είναι να τα ακούσουμε κάποια στιγμή ψύχραιμα όλοι, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό κανείς να συμφωνεί με τον Τσίπρα, αλλά μπορεί να διαφωνεί ευγενώς. Κι εγώ μπορεί να διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσπαθώ με έναν άνθρωπο που θα μιλήσω μαζί του, να είμαι ευγενής στην αντίδρασή μου.

Το λέω γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Γι’ αυτό πληρώνονται, για να καταριούνται, να φωνάζουν. Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν χρόνια, με στενοχωρούσε γιατί νόμιζα ότι είναι αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, ένα μεροκάματο παίρνουν. Συνήθως είναι λογαριασμοί που δεν έχουν καμία υπόσταση, με 5-7 ακόλουθους.

Η Μαριάννα Τουμασάτου στο «Καλύτερα Αργά»

Η Μαριάννα Τουμασάτου στο «Καλύτερα Αργά»

Μου έκαναν επίθεση για την παρουσίαση του νέου κόμματους του Αλέξη Τσίπρα, δεν έκανα κάτι κακό αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με ευγένεια. Έτσι κι αλλιώς η κριτική δεν ορίζει τον κρινόμενο, αλλά τον κριτή» είπε η Μαριάννα Τουμασάτου.

Θυμίζουμε ότι η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης συμμετείχαν στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, συντονίζοντας την εκδήλωση.

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Μάλιστα, τότε η Μαριάννα Τουμασάτου είχε πει: «Για να ξηλωθεί το επιτελικό κράτος των αρίστων και να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ… Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις».

 

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