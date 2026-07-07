Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών, ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος.

Πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος

Tη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή του στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος έκανε λόγο για έναν αγωνιστή και εργάτη του θεάτρου, αλλά και για έναν πολιτικοποιημένο άνθρωπο.

«Αθόρυβος και ακάματος. Σημείωσε τη δική του πορεία στο σανίδι, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον εκλιπόντα ο Σπύρος Μπιμπίλας. Η κηδεία του Τάκη Παναγόπουλου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα.

Αποχαιρετώντας τον Τάκη Παναγόπουλο, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτηση που έκανε: «Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος και ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τάκη».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμίλα για την απώλεια του Τάκη Παναγόπουλου: