Ο Άλεξ Κυριακίδης ήρθε από τη Γλυφάδα και έφερε στο Cash or Trash ένα οικογενειακό κειμήλιο οικογένειας Βαρόνων, όπως είπε ο ίδιος. Πρόκειται για δύο σερβίτσια με αριστοκρατική καταγωγή. Τα σερβίτσια ήταν από πορσελάνη αλλά όπως διαπίστωσε η Δέσποινα Μοιραράκη δεν είχε καμία σφραγίδα.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το κόστος του σερβίτσιου στα 200 ευρώ ενώ ο Άλεξ ανέφερε πως θα το αποχωριστεί με 3.000 ευρώ.

Ο Άλεξ ανέφερε χαρακτηριστικά πως 200 ευρώ δεν κάνει ούτε ένα φλιτζανάκι και πως αν του προσφέρουν 200 ευρώ για το σερβίτσιο θα το πάρει και θα φύγει.

Ο Άλεξ Λούδος εκτίμησε το σερβίτσιο του Άλεξ στα 200 ευρώ

Του έδωσαν οι υποψήφιοι αγοραστές το ποσό που ήθελε; Κατάφερε τελικά να αποχωριστεί το σερβίτσιο;

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