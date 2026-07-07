Cash or Trash: Κατάφερε κάποιος να αγοράσει το αριστοκρατικό σερβίτσιο;

Η διαφωνία του Θάνου Λούδου με τον Άλεξ

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άλεξ Κυριακίδης παρουσίασε στο Cash or Trash οικογενειακό κειμήλιο από τη Γλυφάδα.
  • Το σερβίτσιο είναι από πορσελάνη, αλλά δεν έχει σφραγίδα, σύμφωνα με τη Δέσποινα Μοιραράκη.
  • Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε την αξία του σε 200 ευρώ, ενώ ο Άλεξ ζητούσε 3.000 ευρώ.
  • Ο Άλεξ δήλωσε ότι 200 ευρώ δεν αρκούν ούτε για ένα φλιτζάνι.
  • Η έκβαση της πώλησης και αν κατάφερε να αποχωριστεί το σερβίτσιο παραμένει αβέβαιη.

Ο Άλεξ Κυριακίδης ήρθε από τη Γλυφάδα και έφερε στο Cash or Trash ένα οικογενειακό κειμήλιο οικογένειας Βαρόνων, όπως είπε ο ίδιος. Πρόκειται για δύο σερβίτσια με αριστοκρατική καταγωγή. Τα σερβίτσια ήταν από πορσελάνη αλλά όπως διαπίστωσε η Δέσποινα Μοιραράκη δεν είχε καμία σφραγίδα. 

Cash or Trash: Κατάφερε κάποιος να αγοράσει το αριστοκρατικό σερβίτσιο;


Cash or Trash: Η Ρογδάκη θέλει το κόσμημα της Γεωργιάννας - Video

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το κόστος του σερβίτσιου στα 200 ευρώ ενώ ο Άλεξ ανέφερε πως θα το αποχωριστεί με 3.000 ευρώ. 
Ο Άλεξ ανέφερε χαρακτηριστικά πως 200 ευρώ δεν κάνει ούτε ένα φλιτζανάκι και πως αν του προσφέρουν 200 ευρώ για το σερβίτσιο θα το πάρει και θα φύγει.

Ο Άλεξ Λούδος εκτίμησε το σερβίτσιο του Άλεξ στα 200 ευρώ 

Ο Άλεξ Λούδος εκτίμησε το σερβίτσιο του Άλεξ στα 200 ευρώ 

O personal trainer της Δέσποινας Μοιραράκη στο Cash or Trash

Του έδωσαν οι υποψήφιοι αγοραστές το ποσό που ήθελε; Κατάφερε τελικά να αποχωριστεί το σερβίτσιο; 

Δείτε το Cash or Trash 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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