Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δημόσια καταγγελία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας «πήρε λεφτά» προκειμένου να φέρει εσπευσμένα στη Βουλή και να ψηφιστεί ο νέος Ποινικός Κώδικας πριν από τις εκλογές του 2019.

Γεωργιάδης: «Ας μου κάνει μήνυση ο κ. Τσίπρας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον «πιο διεφθαρμένο πολιτικό της Μεταπολίτευσης», με αφορμή το πολιτικό δίλημμα που θέτει ο πρώην πρωθυπουργός περί «διαφθοράς ή εντιμότητας».

«Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες. Επειδή μας το παίζει ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης, ο κ. Κοντονής, υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση ο κ. Τσίπρας», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Τι είχε καταγγείλει ο Σταύρος Κοντονής

Ωστόσο, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής δεν είχε ποτέ υποστηρίξει ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 είχε καταγγείλει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε προς ψήφιση τον νέο Ποινικό Κώδικα δύο ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, προκειμένου –όπως είχε υποστηρίξει– να ευνοηθούν συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι μέσω της μετατροπής του αδικήματος της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Σε δήλωσή του στις 14 Απριλίου 2021 είχε αναφέρει ότι η ημερομηνία των εκλογών μετατέθηκε κατά μία εβδομάδα, ώστε να ψηφιστεί ο Κώδικας και να γίνουν, όπως είπε, «προεκλογικές εξυπηρετήσεις».

Η απάντηση της ΕΛΑΣ

Από την πλευρά της η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες του Σταύρου Κοντονή ερευνήθηκαν και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Άννα Παπαδοπούλου, δήλωσε:

«Στην ελληνική κοινωνία ο Αλέξης Τσίπρας διακρίνεται για την εντιμότητά του. Το να μας κουνάνε το δάχτυλο περί εντιμότητας αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο».

Μαρινάκης: «Ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού»

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος πήρε αποστάσεις από τον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά πρόσθεσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι «ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού». «Δεν μπορώ να έχω αποδείξεις για το ποιος πήρε τηλέφωνο ούτε να πω αν τα πήρε ή όχι, αλλά είναι δεδομένο ότι όταν αλλάζει φωτογραφικά μια διάταξη, κάποιος ωφελείται» τόνισε για το ίδιο θέμα.

Ανδρουλάκης: «Να διερευνηθεί κάθε ευρώ από τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία για την υλοποίηση μεγάλων έργων και υποδομών.

«Ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το πού πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης», δήλωσε.

