Πολιτική σύγκρουση για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη (βίντεο Star)

Το τραγικό γεγονός του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους, με μπαράζ δηλώσεων κορυφαίων στελεχών της, τα οποία αποδίδουν διαχρονικές ευθύνες στην Αριστερά για ανοχή και «ομπρέλα» προστασίας σε φαινόμενα ακραίας βίας και τρομοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προσπάθεια εργαλειοποίησης της υπόθεσης και για διχαστική ρητορική.

Κυβέρνηση: «Μηδενική ανοχή στη βία των άκρων»

Μετά το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν θα υπάρξει ανοχή στη βία των άκρων, η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση και τη ρητορική της.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε:

«Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν “παρεμβάσεις” τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

«Αυτή η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου».

Επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, λέγοντας:

«Το να έρχεται ο Τσίπρας της Αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες».

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Οι κυβερνητικές αιτιάσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγορούν την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.

Το γραφείο Τύπου του κόμματος «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα απάντησε στις δηλώσεις Κυρανάκη, αναφέροντας:

«Ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε».

Η απάντηση της ΕΛΑΣ στην επίθεση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε:

«Η δήλωση του κυρίου Κυρανάκη είναι εμφυλιοπολεμική και ρίχνει λάδι στη φωτιά».

Η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πιθανή προβοκάτσια:

«Η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον πρωθυπουργό δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας».

Ανακοίνωση εξέδωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σημειώνοντας:

«Είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της ΝΔ να αξιοποιήσουν μία αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε:

«Μιλάμε για τρομοκράτες, αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να το εκμεταλλεύεται και να το εργαλειοποιεί η κυβέρνηση έχει διαφορά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τόνισε:

«Η τρομοκρατία και η βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Ο πρόεδρος της Νίκη Δημήτρης Νατσιός ανέφερε:

«Το αυγό του φιδιού του “αριστερόστροφου φασισμού” εκκολαπτόταν από καιρό, αλλά η κυβέρνηση αδιαφορούσε».

Παρέμβαση έκανε και η Μαρία Γκρατσία, στέλεχος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», σημειώνοντας ότι:

«Δε λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται τέτοιου είδους καταδικαστέα γεγονότα».

Τέλος, το κόμμα «Δημοκράτες» υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του:

«Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, ούτε από την τρομοκρατία, αλλά ούτε και από τη ρητορική του μίσους».