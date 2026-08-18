Δείτε όλες τις φωτογραφίες της Νία Βαρντάλος και του Σπύρου Κατσαγάνη

Την Αντίπαρο επέλεξαν για μέρος των φετινών καλοκαιρινών τους διακοπών η Νία Βαρντάλος κι ο Σπύρος Κατσαγάνης, οι οποίοι εθεάθησαν σε εστιατόριο του νησιού να απολαμβάνουν γεύμα με φιλική παρέα. Η παρουσία τους καταγράφηκε σε χαλαρό κλίμα, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητα της πόλης.

Η Νία Βαρντάλος κι ο Σπύρος Κατσαγάνης απόλαυσαν το φαγητό τους στην Αντίπαρο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα ηθοποιός βρέθηκε κι αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα, διατηρώντας τη σταθερή της σύνδεση με τη χώρα. Στο πλευρό της ήταν ο Σπύρος Κατσαγάνης, με τον οποίο το τελευταίο διάστημα έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια εξόδου του σε εστιατόριο της Αντιπάρου. Οι δυο τους εμφανίστηκαν να απολαμβάνουν το γεύμα και τον χρόνο τους στο νησί, σε μία από τις στάσεις των φετινών αποδράσεών τους.

Η Αντίπαρος φαίνεται να αποτελεί έναν από τους προορισμούς που επέλεξαν φέτος για το καλοκαίρι. Το σκηνικό των Κυκλάδων κι οι χαλαροί ρυθμοί των διακοπών πλαισίωσαν την κοινή τους παρουσία στο νησί.

Η Νία Βαρντάλος απόλαυσε το καλοκαίρι της στην Ελλάδα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η σχέση της Νίας Βαρντάλος με την Ελλάδα

Η Νία Βαρντάλος επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, με τις καλοκαιρινές παρουσίες της να συνδέονται σταθερά με την προσωπική της σχέση με τον τόπο καταγωγής της. Η φετινή της παρουσία στην Αντίπαρο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από καλοκαιρινές επισκέψεις που έχει πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Πριν από αυτή την εμφάνιση, η Βαρντάλος είχε βρεθεί στην Ελλάδα μαζί με τον σύντροφό της και για βραδιά στο Ηρώδειο με μουσικές του John Legend, επιβεβαιώνοντας ότι περνάει μέρος του καλοκαιριού της στη χώρα.

Η Νία Βαρντάλος έχει βρει το άλλο της μισό στο πρόσωπο του Σπύρου Κατσαγάνη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η κοινή παρουσία της Νία και του Σπύρου στην Αντίπαρο προστίθεται στις δημόσιες εμφανίσεις που έχουν ήδη κάνει μαζί. Το ζευγάρι δείχνει να περνάει χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια των διακοπών του, επιλέγοντας απλές εξόδους και στιγμές με φίλους.