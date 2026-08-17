Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της

«Καλημέρα» με μαγιό και...κοιλιακούς

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Celebrities & Gossip Νεα
Δεκαπενταύγουστος στην Πάρo για τη Δέσποινα Βανδή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε νέο καλοκαιρινό στιγμιότυπο στο Instagram.
  • Φοράει γκρι αμάνικο top και ριγέ μπλε-λευκό μαγιό, αναδεικνύοντας τη fit σιλουέτα της.
  • Η τραγουδίστρια ποζάρει με αυτοπεποίθηση, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με σκούρα γυαλιά ηλίου και φυσικό χαμόγελο.
  • Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της στιγμές με στυλ και χαλάρωση.
  • Η φωτογραφία δείχνει την εξαιρετική φόρμα και διάθεση της Βανδή.

Την εντυπωσιακή σιλουέτα της ανέδειξε για ακόμη μία φορά η Δέσποινα Βανδή, μέσα από το νέο καλοκαιρινό της στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή πόζα με το μαγιό που ξεχώρισε

Η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να χαρίσει στους followers της μια όμορφη «καλημέρα» από τις καλοκαιρινές της στιγμές, ποζάροντας με ανεβασμένη διάθεση και αποδεικνύοντας πως παραμένει σε εξαιρετική φόρμα.

Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο

Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή πόζα με το μαγιό που ξεχώρισε

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή εμφανίζεται με ένα γκρι αμάνικο top και ένα ριγέ μπλε-λευκό μαγιό, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό look. Τα σκούρα γυαλιά ηλίου, τα λυμένα μαλλιά και το φυσικό της χαμόγελο ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

Το συγκεκριμένο look ανέδειξε τη γυμνασμένη και καλλίγραμμη σιλουέτα της, με τη Δέσποινα Βανδή να ποζάρει με άνεση και αυτοπεποίθηση στον φακό.

Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο

Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή πόζα με το μαγιό που ξεχώρισε

Η τραγουδίστρια φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο τις καλοκαιρινές της ημέρες, συνδυάζοντας χαλάρωση, όμορφες στιγμές και φυσικά stylish εμφανίσεις που δεν περνούν απαρατήρητες.

 

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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