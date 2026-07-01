Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από την τριπλή επίθεση αντιεξουσιαστών κατά στελεχών της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει πλέον διαφορετικά τους «γκαζάκηδες» και όσους «αντιεξουσιαστές» συμμετέχουν σε περιστατικά βίας.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην πραγματικότητα η κυβέρνηση καλεί τη δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει αυτές τις ομάδες των «γκαζάκηδων» ή ομάδες αντιεξουσιαστών που προβαίνουν σε επιθέσεις σε πολιτικούς και άλλους στόχους, σαν τη Χρυσή Αυγή.

Είναι αποφασισμένη δηλαδή να «πακετάρει» τους φακέλους για τις διαφορετικές επιθέσεις, να τις συνδέσει σε μια ενιαία δικογραφία και να αντιμετωπίσει διάφορες τέτοιες ομάδες ως εγκληματική οργάνωση.

Το μήνυμα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη είναι ότι η ήδη αυστηροποιημένη νομοθεσία για το σκέλος των εγκληματικών οργανώσεων αποτελεί επαρκές νομικό πλαίσιο και δίνει τη δυνατότητα στους λειτουργούς της δικαιοσύνης να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο αποφασιστικά τέτοιες ομάδες.

Όπως κατέληξε ο πολιτικός αναλυτής του Star, «μένει βεβαίως να δούμε αν και η δικαιοσύνη θα πράξει ανάλογα».