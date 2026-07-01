Κυβέρνηση: Αντιμετώπιση των «γκαζάκηδων» ως εγκληματική οργάνωση

Στο πρότυπο της Χρυσής Αυγής η αντιμετώπιση μετά τον θάνατο της Β. Νέστορα

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Πρώτη Δημοσίευση: 01.07.26, 21:28
Αντιμετώπιση των «γκαζάκηδων» ως εγκληματική οργάνωση (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση αποφασίζει να αντιμετωπίσει τους "γκαζάκηδες" και τους αντιεξουσιαστές ως εγκληματική οργάνωση μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο Γιώργος Ευγενίδης ανακοίνωσε ότι θα συνδεθούν οι φάκελοι επιθέσεων σε μια ενιαία δικογραφία.
  • Η κυβέρνηση καλεί τη δικαιοσύνη να δράσει όπως με τη Χρυσή Αυγή.
  • Η νομοθεσία για εγκληματικές οργανώσεις έχει αυστηροποιηθεί, παρέχοντας επαρκές νομικό πλαίσιο.
  • Αναμένονται οι ενέργειες της δικαιοσύνης για την εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από την τριπλή επίθεση αντιεξουσιαστών κατά  στελεχών της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει πλέον διαφορετικά τους «γκαζάκηδες»  και όσους  «αντιεξουσιαστές» συμμετέχουν σε περιστατικά βίας. 

Πέθανε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα
   

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην πραγματικότητα η κυβέρνηση καλεί τη δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει αυτές τις ομάδες των «γκαζάκηδων»  ή ομάδες αντιεξουσιαστών που προβαίνουν σε επιθέσεις σε πολιτικούς και άλλους στόχους, σαν τη Χρυσή Αυγή. 

Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Εγκληματίες όσοι έκαναν τις επιθέσεις

Είναι αποφασισμένη δηλαδή να «πακετάρει» τους φακέλους για τις διαφορετικές επιθέσεις, να τις συνδέσει σε μια ενιαία δικογραφία και να αντιμετωπίσει διάφορες τέτοιες ομάδες ως εγκληματική οργάνωση. 

Το μήνυμα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη είναι ότι η ήδη αυστηροποιημένη νομοθεσία για το σκέλος των εγκληματικών οργανώσεων αποτελεί επαρκές νομικό πλαίσιο και δίνει τη δυνατότητα στους λειτουργούς της δικαιοσύνης να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο αποφασιστικά τέτοιες ομάδες. 

Όπως κατέληξε ο πολιτικός αναλυτής του Star, «μένει βεβαίως να δούμε αν και η δικαιοσύνη θα πράξει ανάλογα». 

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