Η Βάσω Λασκαράκη κι ο Λευτέρης Σουλτάτος επέλεξαν τη Μαγιόρκα για μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών, περνώντας λίγες ημέρες χαλάρωσης στο ισπανικό νησί.

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους μέσα από το προφίλ της στο Instagram, δίνοντας εικόνα από τον χρόνο που περνάει με τον σύζυγό της μακριά από την καθημερινότητα.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ισπανία αφήνοντας προσωρινά πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Στη διάρκεια της παραμονής τους στη Μαγιόρκα, επισκέφθηκαν σημεία του νησιού, έκαναν βόλτες και πέρασαν χρόνο στις παραλίες, επιλέγοντας έναν από τους πιο γνωστούς θερινούς προορισμούς της Μεσογείου για ξεκούραση πριν από τη νέα σεζόν.

Οι φωτογραφίες από τη Μαγιόρκα στο Instagram

Στις αναρτήσεις που έκανε η Βάσω Λασκαράκη, εμφανίζεται να ποζάρει σε τοπία της Μαγιόρκα, ενώ περιλαμβάνονται και στιγμές από πιο χαλαρές εξορμήσεις στο νησί. Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ποζάρει με μπικίνι, καταγράφοντας ένα στιγμιότυπο από τις διακοπές της δίπλα στη θάλασσα.

Οι εικόνες που ανέβασε στους διαδικτυακούς της φίλους δείχνουν το κλίμα των διακοπών τους, με φόντο τις παραλίες και τις διαδρομές στο νησί. Το ταξίδι φαίνεται να ήταν αφιερωμένο στην ξεκούραση και στον κοινό χρόνο του ζευγαριού.

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

Το ταξίδι στη Μαγιόρκα πριν τη νέα σεζόν

Η επιλογή της Μαγιόρκα έγινε στο πλαίσιο μιας σύντομης καλοκαιρινής απόδρασης, με στόχο να γεμίσουν τις μπαταρίες τους ενόψει της νέας περιόδου. Το ισπανικό νησί αποτέλεσε το περιβάλλον όπου η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος πέρασαν χρόνο μαζί, μακριά από τους συνήθεις ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός, οι ακόλουθοί της πήραν μια εικόνα από τις διακοπές του ζευγαριού στη Μαγιόρκα, με έμφαση στις ήρεμες στιγμές και στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του ταξιδιού.