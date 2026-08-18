Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!

Οι φωτογραφίες της ηθοποιού από το καλοκαιρινό τους ταξίδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 23:41 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 23:20 Δανάη Μπάρκα: «Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη» - Τα νέα ενσταντανέ με μαγιό
18.08.26 , 22:55 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 22:31 Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!
18.08.26 , 22:20 Κλήρωση Τζόκερ 18/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
18.08.26 , 21:57 Μαρία Αντωνά: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες
18.08.26 , 21:55 Δούρου: Θέτει εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ την Κασιμάτη, ζητά την έδρα Γεροβασίλη
18.08.26 , 21:23 Μαντόνα - Τα «έσπασε»: Το ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της!
18.08.26 , 21:00 Σίφνος: Έγγραφο-ντοκουμέντο για τη συντήρηση του μοιραίου ελικοπτέρου
18.08.26 , 20:56 Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;
18.08.26 , 20:29 Starte - Κρινιώ Νικολάου: «Κάθε τραγούδι μου είναι ένα κομμάτι εαυτού»
18.08.26 , 20:05 Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο
18.08.26 , 19:58 Νία Βαρντάλος: Με τον σύντροφό της Σπύρο Κατσαγάνη στην Αντίπαρο
18.08.26 , 19:31 Κ. Καινούργιου: Η συγκινητική συνάντηση με τον πνευματικό της στα Χανιά!
18.08.26 , 18:57 MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
Χρηστίδου: Επέστρεψε στην Κέρκυρα για χάρη του συντρόφου της
Νία Βαρντάλος: Με τον σύντροφό της Σπύρο Κατσαγάνη στην Αντίπαρο
Γιώργος Λιάγκας - Το σχόλιο από την Άτοκο: «Άνθρωποι και γουρούνια».
Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;
Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!
Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τα insta stories της Βάσως Λασκαράκη από τη Μαγιόρκα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος επέλεξαν τη Μαγιόρκα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι στο Instagram, αποτυπώνοντας στιγμές χαλάρωσης.
  • Το ζευγάρι επισκέφθηκε παραλίες και σημεία του νησιού, απολαμβάνοντας κοινό χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η επιλογή της Μαγιόρκα έγινε για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους πριν από τη νέα σεζόν.
  • Οι φωτογραφίες δείχνουν την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και τις ήρεμες στιγμές του ζευγαριού.

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο Λευτέρης Σουλτάτος επέλεξαν τη Μαγιόρκα για μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών, περνώντας λίγες ημέρες χαλάρωσης στο ισπανικό νησί.

Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους μέσα από το προφίλ της στο Instagram, δίνοντας εικόνα από τον χρόνο που περνάει με τον σύζυγό της μακριά από την καθημερινότητα.

Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ισπανία αφήνοντας προσωρινά πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Στη διάρκεια της παραμονής τους στη Μαγιόρκα, επισκέφθηκαν σημεία του νησιού, έκαναν βόλτες και πέρασαν χρόνο στις παραλίες, επιλέγοντας έναν από τους πιο γνωστούς θερινούς προορισμούς της Μεσογείου για ξεκούραση πριν από τη νέα σεζόν.

Βάσω Λασκαράκη: Τι πήρε κρυφά από τον Λευτέρη Σουλτάτο και το φόρεσε;

Οι φωτογραφίες από τη Μαγιόρκα στο Instagram

Στις αναρτήσεις που έκανε η Βάσω Λασκαράκη, εμφανίζεται να ποζάρει σε τοπία της Μαγιόρκα, ενώ περιλαμβάνονται και στιγμές από πιο χαλαρές εξορμήσεις στο νησί. Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ποζάρει με μπικίνι, καταγράφοντας ένα στιγμιότυπο από τις διακοπές της δίπλα στη θάλασσα.

Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!

Οι εικόνες που ανέβασε στους διαδικτυακούς της φίλους δείχνουν το κλίμα των διακοπών τους, με φόντο τις παραλίες και τις διαδρομές στο νησί. Το ταξίδι φαίνεται να ήταν αφιερωμένο στην ξεκούραση και στον κοινό χρόνο του ζευγαριού.

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

Το ταξίδι στη Μαγιόρκα πριν τη νέα σεζόν

Η επιλογή της Μαγιόρκα έγινε στο πλαίσιο μιας σύντομης καλοκαιρινής απόδρασης, με στόχο να γεμίσουν τις μπαταρίες τους ενόψει της νέας περιόδου. Το ισπανικό νησί αποτέλεσε το περιβάλλον όπου η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος πέρασαν χρόνο μαζί, μακριά από τους συνήθεις ρυθμούς της καθημερινότητας.

Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!

Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!

Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός, οι ακόλουθοί της πήραν μια εικόνα από τις διακοπές του ζευγαριού στη Μαγιόρκα, με έμφαση στις ήρεμες στιγμές και στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του ταξιδιού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: «Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη» - Τα νέα ενσταντανέ με μαγιό
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου - Ζωή Λάσκαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
Μαρία Αντωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες
Μαντόνα
Celebrities & Gossip Νεα
Μαντόνα - Τα «έσπασε»: Το ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της!
Μαρία Αναστασοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;
Κρινιώ Νικολάου
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Κρινιώ Νικολάου: «Κάθε τραγούδι μου είναι ένα κομμάτι εαυτού»
Νία Βαρντάλος - Σπύρος Κατσαγάνης
Celebrities & Gossip Νεα
Νία Βαρντάλος: Με τον σύντροφό της Σπύρο Κατσαγάνη στην Αντίπαρο
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κ. Καινούργιου: Η συγκινητική συνάντηση με τον πνευματικό της στα Χανιά!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top