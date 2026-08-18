Μια τρυφερή εικόνα από την καθημερινότητα με τα παιδιά της στάθηκε αρκετή για να την ταξιδέψει πίσω στον χρόνο και να ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια της Αθηνάς Οικονομάκου.

Βλέποντας τα παιδιά της να απολαμβάνουν το παιχνίδι και το κολύμπι στην πισίνα, δεν μπορούσε παρά να αναγνωρίσει σε εκείνα κάτι από τον δικό της εαυτό, αλλά και από τις στιγμές που είχε ζήσει μαζί με τον αδερφό της, Νικήτα, όταν και οι δυο τους ήταν ακόμη παιδιά. Η ανεμελιά, τα παιχνίδια και εκείνη η ξεχωριστή αίσθηση ελευθερίας που έχουν τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας φαίνεται πως επέστρεψαν για λίγο στη μνήμη της.

Τα παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου, Μάξιμος και Σιέννα

Η εικόνα των παιδιών της να μεγαλώνουν και να δημιουργούν τις δικές τους αναμνήσεις έγινε, έτσι, αφορμή για ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν. Γιατί πολλές φορές είναι οι πιο απλές στιγμές που μπορούν να μας γυρίσουν πίσω σε ανθρώπους και εποχές που αγαπήσαμε. Ένα παιχνίδι στην πισίνα, ένα καλοκαιρινό απόγευμα, ένα γέλιο ή μια αυθόρμητη στιγμή μπορούν να ξυπνήσουν αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές, όσο κι αν περνούν τα χρόνια.

Και αυτή ακριβώς η σύνδεση ανάμεσα στο τότε και το τώρα φαίνεται πως την συγκίνησε. Όπως κάποτε εκείνη και ο Νικήτας απολάμβαναν την παιδική τους ανεμελιά, έτσι σήμερα βλέπει τα δικά της παιδιά να ζουν αντίστοιχες στιγμές.

«Εγώ και εσύ μικροί Νικήτα», έγραψε.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι εκείνη το παιδί μέσα στην πισίνα, αλλά η μητέρα που παρακολουθεί από απόσταση, κρατώντας μέσα της τις δικές της αναμνήσεις.

Οικογενειακώς στην παραλία

Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, αποτύπωσε με τον δικό της τρόπο αυτή την όμορφη στιγμή. Στην πρώτη εικόνα, τα παιδιά κάθονται μαζί δίπλα στην πισίνα, απολαμβάνοντας ένα παιχνίδι στο tablet, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο φαίνεται ένα από τα παιδιά να κολυμπά. Οι εικόνες αποπνέουν την ανεμελιά ενός καλοκαιριού και εκείνη τη γλυκιά οικογενειακή ατμόσφαιρα που μένει τελικά στη μνήμη.

Άλλωστε, όπως έγραψε και στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία, «Οι πιο απλές στιγμές γίνονται οι μεγαλύτερες αναμνήσεις», Οι πιο απλές στιγμές είναι συχνά εκείνες που αποκτούν τη μεγαλύτερη αξία με το πέρασμα του χρόνου.

Και ίσως αυτό ακριβώς να συνέβη και τώρα. Βλέποντας τα παιδιά της να κολυμπούν και να μεγαλώνουν, θυμήθηκε τον εαυτό της σε αντίστοιχη ηλικία και τις στιγμές που μοιραζόταν με τον Νικήτα.