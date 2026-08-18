Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις

«Οι πιο απλές στιγμές γίνονται οι μεγαλύτερες αναμνήσεις»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 14:41 Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
18.08.26 , 14:41 Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
18.08.26 , 14:21 Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
18.08.26 , 13:34 Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο
18.08.26 , 13:25 Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
18.08.26 , 13:23 Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας
18.08.26 , 13:10 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δικό του ελληνικό καλοκαίρι
18.08.26 , 12:56 Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
18.08.26 , 12:45 «Έφυγε» από τη ζωή στα 69 του ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας
18.08.26 , 12:14 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 12:00 Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;
18.08.26 , 12:00 Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς
18.08.26 , 11:56 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 11:36 Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
18.08.26 , 11:22 Καλοκαιρινό roadtrip στη μαγική Ηπειρωτική Ριβιέρα με θέα το Ιόνιο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
Τρόφιμα: Ποια χημική ουσία συνδέεται με την πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια τρυφερή εικόνα από την καθημερινότητα με τα παιδιά της στάθηκε αρκετή για να την ταξιδέψει πίσω στον χρόνο και να ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια της Αθηνάς Οικονομάκου.

Βλέποντας τα παιδιά της να απολαμβάνουν το παιχνίδι και το κολύμπι στην πισίνα, δεν μπορούσε παρά να αναγνωρίσει σε εκείνα κάτι από τον δικό της εαυτό, αλλά και από τις στιγμές που είχε ζήσει μαζί με τον αδερφό της, Νικήτα, όταν και οι δυο τους ήταν ακόμη παιδιά. Η ανεμελιά, τα παιχνίδια και εκείνη η ξεχωριστή αίσθηση ελευθερίας που έχουν τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας φαίνεται πως επέστρεψαν για λίγο στη μνήμη της.

Οικονομάκου: Η τρυφερή selfie με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Τα παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου, Μάξιμος και Σιέννα

Τα παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου, Μάξιμος και Σιέννα

Η εικόνα των παιδιών της να μεγαλώνουν και να δημιουργούν τις δικές τους αναμνήσεις έγινε, έτσι, αφορμή για ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν. Γιατί πολλές φορές είναι οι πιο απλές στιγμές που μπορούν να μας γυρίσουν πίσω σε ανθρώπους και εποχές που αγαπήσαμε. Ένα παιχνίδι στην πισίνα, ένα καλοκαιρινό απόγευμα, ένα γέλιο ή μια αυθόρμητη στιγμή μπορούν να ξυπνήσουν αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές, όσο κι αν περνούν τα χρόνια.

Αθηνά Οικονομάκου: Οι... hot αναρτήσεις της με animal print μπικίνι!

Και αυτή ακριβώς η σύνδεση ανάμεσα στο τότε και το τώρα φαίνεται πως την συγκίνησε. Όπως κάποτε εκείνη και ο Νικήτας απολάμβαναν την παιδική τους ανεμελιά, έτσι σήμερα βλέπει τα δικά της παιδιά να ζουν αντίστοιχες στιγμές.

«Εγώ και εσύ μικροί Νικήτα», έγραψε.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι εκείνη το παιδί μέσα στην πισίνα, αλλά η μητέρα που παρακολουθεί από απόσταση, κρατώντας μέσα της τις δικές της αναμνήσεις.

Οικογενειακώς στην παραλία

Οικογενειακώς στην παραλία

Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, αποτύπωσε με τον δικό της τρόπο αυτή την όμορφη στιγμή. Στην πρώτη εικόνα, τα παιδιά κάθονται μαζί δίπλα στην πισίνα, απολαμβάνοντας ένα παιχνίδι στο tablet, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο φαίνεται ένα από τα παιδιά να κολυμπά. Οι εικόνες αποπνέουν την ανεμελιά ενός καλοκαιριού και εκείνη τη γλυκιά οικογενειακή ατμόσφαιρα που μένει τελικά στη μνήμη.

Άλλωστε, όπως έγραψε και στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία, «Οι πιο απλές στιγμές γίνονται οι μεγαλύτερες αναμνήσεις», Οι πιο απλές στιγμές είναι συχνά εκείνες που αποκτούν τη μεγαλύτερη αξία με το πέρασμα του χρόνου.

Και ίσως αυτό ακριβώς να συνέβη και τώρα. Βλέποντας τα παιδιά της να κολυμπούν και να μεγαλώνουν, θυμήθηκε τον εαυτό της σε αντίστοιχη ηλικία και τις στιγμές που μοιραζόταν με τον Νικήτα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζένη Θεωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Τάσος Χαλκιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου - Ζωή Λάσκαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
Ελένη Χατζίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Χατζίδου: Η συγκινητική στιγμή με τον μπαμπά της: «Σαν μικρό παιδί»
Ανδρομάχη
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρομάχη: Ποζάρει με γεωμετρικό μπικίνι πάνω σε σκάφος
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Δημήτρης Σταρόβας
Celebrities & Gossip Νεα
Σταρόβας: Η ανάβαση στη Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στα 63 του
Μαίρη Συνατσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top