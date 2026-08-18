Δείτε βίντεο με φωτογραφίες από τον γάμο της που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σέριφο, έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς στο Αιγαίο και λόγω του συζύγου της Φάνη Μπότση, όπου επιστρέφει συχνά για να φορτίσει τις μπαταρίες της.

Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη εποχή της Δανάης Μπάρκα /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράζεται τακτικά με τους followers της στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί, αναδεικνύοντας τη γαλήνη των Κυκλάδων.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις της, ποζάρει χαμογελαστή με το μαγιό της πάνω στα βράχια μιας απομονωμένης παραλίας, την ώρα που ο ήλιος δύει στον ορίζοντα.

Μακριά από την ένταση της πρωτεύουσας, φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο την ηρεμία και τη θάλασσα. Στη λεζάντα της φωτογραφίας συμπύκνωσε τη διάθεσή της γράφοντας: «Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Όσον αφορά τα επαγγελματικά της, η περίοδος αυτή τη βρίσκει σε φάση ανασύνταξης. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το Mega και το τέλος της εκπομπής Πάμε Δανάη! η ίδια προτίμησε να εστιάσει στο θέατρο, ενώ παράλληλα εξετάζει προσεκτικά τα επόμενα βήματά της για την τηλεοπτική της επιστροφή.

Η Δανάη Μπάρκα στο αγαπημένο της νησί τη Σέριφο /Φωτογραφία Instagram

Οι συζητήσεις για νέα τηλεοπτικά projects βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ίδια να κρατάei χαμηλούς τόνους και να επιλέγει να απολαύσει το καλοκαίρι της πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη νέα σεζόν.