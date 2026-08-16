Σκληρή Απάντηση Αθήνας Στην Τουρκία Για Τα Θαλάσσια Πάρκα

Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα για τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα»

«Είναι παράνομα, δε δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο & Ανατολική Μεσόγειο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.08.26 , 22:38 Κλήρωση Τζόκερ 16/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.600.000 ευρώ
16.08.26 , 22:14 Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα για τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα»
16.08.26 , 21:43 Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα - 112 για τους καπνούς
16.08.26 , 21:30 Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό
16.08.26 , 20:47 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: «Χρυσός» ξανά στα 100μ. ύπτιο ο Χρήστου
16.08.26 , 20:10 Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία
16.08.26 , 20:00 DENZA Z: Ένας «πύραυλος» εδάφους
16.08.26 , 18:55 Τραγωδία στις φωτιές στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί
16.08.26 , 18:47 Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι παίρνουν πίσω χρήματα από τον e-ΕΦΚΑ
16.08.26 , 17:51 Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
16.08.26 , 17:28 Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
16.08.26 , 17:06 Βαρύ πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο: Πέθανε ο αδερφός του, Σωτήρης
16.08.26 , 16:01 Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο»
16.08.26 , 16:00 Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου
16.08.26 , 15:59 Πύρινη κόλαση σε δύο μέτωπα στη Σαλαμίνα: Καίγονται σπίτια, μπαράζ 112
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
Καινούργιου: Οι ευχές από την Πάρο και η τρυφερή πόζα με τον Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Βαρύ πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο: Πέθανε ο αδερφός του, Σωτήρης
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Σκληρή Απάντηση Αθήνας Στην Τουρκία Για Τα Θαλάσσια Πάρκα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σαφές μήνυμα προς την 'Αγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη δημοσίευση των σχετικών Προεδρικών Αποφάσεων στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νέα τουρκική πρόκληση με αφορμή το χωροταξικό για τον Τουρισμό

Με τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας.

Παράλληλα, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το ΥΠΕΞ, η τουρκική ενέργεια «δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα», ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα.

Τουρκία: Συνετρίβη F-16 σε εκπαιδευτική πτήση - Σώος ο πιλότος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών αντιπαραβάλλει την τουρκική κίνηση με την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προχώρησε στη θέσπισή τους σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η Αθήνα προειδοποιεί, παράλληλα, ότι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σε τρία επίπεδα οι παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΞ, τέτοιες κινήσεις «δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών».

Καταλήγοντας, το υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί «με συνέπεια και αποφασιστικότητα» για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, τη διαφύλαξη των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας, όπως προβλέπονται από το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΚΑ
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεκαπενταύγουστος: Τα Μηνύματα Των Πολιτικών Αρχηγών
Πολιτικη
Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για τον Δεκαπενταύγουστο
Πέθανε ο Στέφανος Μάνος
Πολιτικη
Πέθανε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος
Η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» Του Πολεμικού Ναυτικού Στην Πάρο
Πολιτικη
Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
Μητσοτάκης
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Στο Νοσοκομείο Χανίων έπειτα από ατύχημα με το ποδήλατο
Τσίπρας: Βλέπει Πρώτη Δύναμη Την ΕΛΑΣ Στη Δεύτερη Κάλπη
Πολιτικη
Τσιπρας: «Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής»
Νέα τουρκική πρόκληση
Πολιτικη
Νέα τουρκική πρόκληση με αφορμή το χωροταξικό για τον Τουρισμό
Τσίπρας: Το '15 Ηξερα Τι Ήθελα Να Κάνω, Δεν Ήξερα Πώς
Πολιτικη
Τσίπρας: «Το '15 ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά όχι πώς»
«Ισλαμικό ΝΑΤΟ»: Τι σημαίνει η νέα συμμαχία για την Ελλάδα
Πολιτικη
«Ισλαμικό ΝΑΤΟ»: Τι σημαίνει η νέα συμμαχία για την Ελλάδα
Διακοπές Στα Χανιά Για Τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πολιτικη
Διακοπές στην Κρήτη κάνει ο πρωθυπουργός
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top