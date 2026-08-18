Στα Χανιά βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου όπου, μάλιστα, μοιράστηκε μια προσωπική ανάρτηση για τη συνάντησή της με τον πνευματικό της, πατέρα Δημήτριο.

Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε τον ιερέα έχοντας μαζί της την κόρη της, Ξένια, και συνέδεσε τη φετινή επίσκεψη με μια περσινή ευχή, όταν είχε εκφράσει την επιθυμία της να γίνει μητέρα, κάτι που συνέβη!

Περιέγραψε τη συνάντηση αυτή ως ένα γεγονός με έντονη συναισθηματική και πνευματική σημασία, εξηγώντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε ζητήσει την ευλογία του πατέρα Δημητρίου. Στη νέα της ανάρτηση ανέφερε επίσης την επιθυμία της να τον δει να επιστρέφει στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό.

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι στα καλύτερά της! /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου για τον πατέρα Δημήτριο

«Μια ευλογία που έγινε ζωή… Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις στη ζωή μας που δεν είναι απλώς συναντήσεις. Είναι στιγμές βαθιάς πίστης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά. Σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά και ευλογία να επισκεφθώ τον πνευματικό μου, τον πατέρα Δημήτριο, έναν άνθρωπο ευλογημένο, που με την πίστη, την αγάπη και την πατρική του παρουσία έχει σταθεί δίπλα μου σε μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές της ζωής μου. Με τον Τίμιο Σταυρό οδηγό και τη Χάρη του Θεού δύναμή του, έχει σταθεί δίπλα σε αμέτρητους ανθρώπους και έχει γίνει για πολλούς πηγή πίστης, ελπίδας και παρηγοριάς.

Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου: να αξιωθώ να γίνω μητέρα. Με ευλόγησε, προσευχήθηκε για μένα και μου έδωσε δύναμη και ελπίδα. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου. Το παιδί που τότε ήταν μια προσευχή, μια λαχτάρα και μια ελπίδα, σήμερα ήταν εκεί. Στην αγκαλιά μου. Και ο ίδιος άνθρωπος που με είχε ευλογήσει για να αξιωθώ τη μητρότητα, ευλόγησε σήμερα το παιδί μου. Πώς να χωρέσει τόση συγκίνηση σε λίγες λέξεις; Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό για το δώρο που μου χάρισε και βαθιά ευγνωμοσύνη για τον πατέρα Δημήτριο, για την προσευχή του, την ευλογία του και την πνευματική του καθοδήγηση. Για ορισμένους ανθρώπους δε χρειάζεται να πεις τι χάρισμα έχουν. Αρκούν όσα έχουν ζήσει εκείνοι που τους πλησίασαν…o πατέρας Δημήτριος είναι ένας από αυτούς. Εύχομαι σύντομα ο πατέρας Δημήτριος να επιστρέψει στους αγαπημένους μας Αγίους Ισιδώρους, στον τόπο όπου τόσοι άνθρωποι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και βρήκαν κοντά του παρηγοριά, δύναμη κι ελπίδα. Να τον δούμε ξανά εκεί, ανάμεσα στον κόσμο που τον αγαπά και τον περιμένει. p.s :Το κείμενο αυτό δε γράφτηκε για να διαφημίσω την πίστη μου… αλλά ως μια έκφραση ευγνωμοσύνης για τη γνωριμία μου με έναν άνθρωπο που μου επιβεβαίωσε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν στην Εκκλησία μας κάποιοι (ίσως λίγοι βέβαια) αληθινά πνευματικοί και φωτισμένοι άνθρωποι», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Από την ανάρτησή της παρουσιάστριας του Alpha, προκύπτει ότι η περσινή επίσκεψη στον πατέρα Δημήτριο έγινε όταν επιθυμούσε να αποκτήσει παιδί. Φέτος επέστρεψε κρατώντας, όπως έγραψε, την κόρη της στην αγκαλιά της, σε μια συνάντηση που η ίδια συνέδεσε με την προσωπική της διαδρομή προς τη μητρότητα.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι μαζί από τις αρχές του 2024, επιλέγοντας από την αρχή της σχέσης τους να κρατούν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή. Τον Απρίλιο του 2026 υποδέχτηκαν την κόρη τους, Ξένια.