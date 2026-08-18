Στην Αντίπαρο συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά τις όμορφες ημέρες που πέρασαν στην Πάρο.

Το ζευγάρι απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στα ελληνικά νησιά, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους φίλους και ανθρώπους από τον προσωπικό του κύκλο.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης παραμένουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και κάθε καλοκαίρι φροντίζουν να βρίσκουν χρόνο για να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τις διακοπές τους μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Μετά την Πάρο, όπου πέρασαν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών, σειρά είχε η Αντίπαρος. Το νησί αποτελεί έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς για celebrities και φέτος υποδέχτηκε και το γνωστό ζευγάρι, το οποίο επέλεξε να περάσει εκεί μερικές ακόμη ημέρες χαλάρωσης.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βγήκαν για φαγητό σε γνωστό εστιατόριο του νησιού. Δεν ήταν, όμως, μόνοι τους, καθώς στην παρέα τους βρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα και γνωστοί φίλοι.

Ανάμεσά τους ήταν η Γιολάντα Καλογεροπούλου, ο Σταύρος Σβήγκος και ο Λάκης Λαζόπουλος, με την παρέα να απολαμβάνει μια όμορφη βραδιά γεμάτη χαμόγελα, συζητήσεις και καλή διάθεση.

Οι στιγμές της βραδινής εξόδου δεν άργησαν να καταγραφούν σε φωτογραφίες. Η παρέα πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό, με τα στιγμιότυπα από το τραπέζι τους να αποτυπώνουν το χαλαρό και καλοκαιρινό κλίμα της βραδιάς.

Η Δέσποινα Βανδή, ιδιαίτερα ευδιάθετη, φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο το φετινό καλοκαίρι, συνδυάζοντας τις διακοπές με όμορφες συναντήσεις και αγαπημένες παρέες