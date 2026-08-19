Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου, Οσίου Θεοφάνους πολιούχου Ναούσης του θαυματουργού και Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης, Ευτυχιανού, Στρατηγίου και Μύρωνος.

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Ανδρέας ο Στρατηλάτης έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα επί αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Υπηρέτησε ως χιλίαρχος (τριβούνος) στον ρωμαϊκό στρατό και μαρτύρησε για την πίστη του στον Χριστό μαζί με άλλους 2.593 στρατιώτες στην Κιλικία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 19 Αυγούστου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:43 και θα δύσει στις 20:13. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 30 λεπτά.

Σελήνη 6.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης (World Humanitarian Day) καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΗΕ για να τιμήσει το προσωπικό που εμπλέκεται στις ανά τον πλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών.

Η 19η Αυγούστου επελέγη ως Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης, επειδή την ημερομηνία αυτή του 2003 ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Ιράκ, βραζιλιάνος διπλωμάτης Σέρζιο Βιέιρα ντε Μέλο και 21 συνάδελφοί του έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης στο αρχηγείο του ΟΗΕ στην Βαγδάτη.

 

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