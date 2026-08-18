Νέο υλικό από το καλοκαιρινό της ταξίδι στις Σεϋχέλλες ανέβασε η Μαρία Αντωνά, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια είχε βρεθεί εκεί μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα, επιλέγοντας τον εξωτικό προορισμό για τις διακοπές του φετινού καλοκαιριού.

Στις νέες αναρτήσεις της, μοιράστηκε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη διαμονή της στις Σεϋχέλλες, δείχνοντας εικόνες από διαφορετικά σημεία του νησιωτικού προορισμού. Το υλικό εστιάζει τόσο στο τοπίο όσο και στις στιγμές που κατέγραψε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά

Το ταξίδι της Μαρίας Αντωνά και του Γιώργου Λιάγκα στις Σεϋχέλλες

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ταξίδεψαν στις Σεϋχέλλες το φετινό καλοκαίρι, περνώντας χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Κατά την παραμονή τους εκεί, επισκέφθηκαν παραλίες και σημεία γνωστά για τα κρυστάλλινα νερά και το καταπράσινο φυσικό περιβάλλον.

Η Μαρία Αντωνά είχε ήδη μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από το ταξίδι με τους ακολούθους της στα social media, διατηρώντας πάντως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή. Με τη νέα ανάρτηση, επέστρεψε με επιπλέον εικόνες από τις ημέρες που πέρασε στον προορισμό.

Οι νέες φωτογραφίες από τις Σεϋχέλλες

Στα νέα στιγμιότυπα, η Μαρία Αντωνά ποζάρει σε διαφορετικά σημεία των Σεϋχελλών, με φόντο το τοπίο του εξωτικού προορισμού. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού και λειτουργούν ως μια ακόμη καταγραφή των διακοπών της.

Η ανάρτηση έρχεται ενώ το ζευγάρι έχει ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα. Μέσα από τις φωτογραφίες, η Μαρία Αντωνά διατηρεί ζωντανές τις εικόνες από τις διακοπές της, επιλέγοντας να μοιραστεί ακόμη μερικές στιγμές από το ταξίδι της με τον Γιώργο Λιάγκα στις Σεϋχέλλες.