Ημαθία: Μαχαίρωσε και σκότωσε 32χρονο μετά από καβγά

Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε στην Ημαθία μεταξύ τριών ανδρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε ύστερα από έντονο διαπληκτισμό ανάμεσα σε έναν 47χρονο και δύο άνδρες Ρομά, ηλικίας 32 και 62 ετών στην Κουλούρα.

Όλα ξεκίνησαν από μια λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι.

Από την επίθεση, ο 32χρονος δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα στον θώρακα και υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 62χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 47χρονο, ο οποίος κρατείται. Σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.