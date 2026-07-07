η απόφαση του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν να δώσει τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στη Λουπίτα Νιόνγκο είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απάντηση που έδωσε η ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο στο κανάλι Jake’s Takes για το τι θα ρωτούσε τον Όμηρο αν θα μπορούσε, υποθετικά πάντα, να τον συναντήσει.

Λουπίτα Νιόνγκο/ φωτογραφία από apimages, CJ Rivera

Η Κενυάτισσα ηθοποιός, που έχει γεννηθεί στο Μεξικό και υποδύεται τόσο την Ωραία Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα, στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν ανέφερε χαρακτηριστικά:«Όμηρε, τι πιστεύεις για τον χρόνο που δίνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, αν αναλογιστεί κανείς πόσο λίγο χώρο τους έδωσες εσύ;» σχολίασε κάνοντας τα πληκτρολόγια των χρηστών του Χ να «πάρουν φωτιά».

Πολλοί μάλιστα θυμήθηκαν μία παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει η ηθοποιός και στην οποία ανέφερε πως πριν της ανατεθεί ο ρόλος δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για την «Οδύσσεια».

Η Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη/ CJ Rivera/Invision/AP

«Δεν είχα καμία απολύτως γνώση για την "Οδύσσεια". Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό το έργο. Έτσι ξεκίνησα ένα εντατικό διάβασμα, προμηθεύτηκα τα βιβλία και τα μελέτησα αμέσως. Χάρη σε αυτή την ταινία απέκτησα ουσιαστικά τις πρώτες μου γνώσεις γύρω από την ελληνική μυθολογία» είχε πει συγκεκριμένα.

Οι χρήστες πάντως δεν ήταν και τόσο επιεικείς μαζί της αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως είναι ανίδεη και δεν σέβεται.

«Ο Όμηρος διαβάζεται εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια και θα συνεχίσει να διαβάζεται. Λίγος σεβασμός δεν θα έβλαπτε» έγραψε ένας χρήστης του Χ ενώ κάποιος άλλος ανέφερε:

«Δεν γνώριζε καν τον Όμηρο και τώρα εμφανίζεται να τον κρίνει». Ένας άλλος χρήστης ήταν ακόμα πιο σκληρός στην κριτική του: «Κανείς δεν θα τη θυμάται ούτε μία μέρα μετά τον θάνατό της, ενώ όλοι διαβάζουν τον Όμηρο 3.000 χρόνια μετά, δείξε σεβασμό» έγραψε.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Λουπίτα αναφέρθηκε στον Όμηρο καθώς σε παλαιότερη συνέντευξή της στο DC Film Girl, είχε τονίσει πως τα γεγονότα παρουσιάζονται μέσα από μια ανδρική οπτική.