Λουπίτα Νιόνγκο: Οι δηλώσεις για τον Όμηρο που προκάλεσαν αντιδράσεις

H ηθοποιός, θα υποδυθεί την Ελένη και την Κλυταιμνήστρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.07.26 , 19:10 Σφοδρή σύγκρουση για τον ισχυρισμό  Άδωνι ότι «ο Τσίπρας πήρε λεφτά»!
07.07.26 , 18:49 Ημαθία: Μαχαίρωσε και σκότωσε 32χρονο μετά από καβγά
07.07.26 , 18:18 Λουπίτα Νιόνγκο: Οι δηλώσεις για τον Όμηρο που προκάλεσαν αντιδράσεις
07.07.26 , 18:07 Πόσο κοστίζει να σπουδάσει κανείς στην Αθήνα
07.07.26 , 18:03 Θεσσαλονίκη: 24χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
07.07.26 , 17:31 ΝΔ: Πρώτη με διαφορά 12,7% από την ΕΛΑΣ στη δημοσκόπηση της Interview
07.07.26 , 17:14 Δωροθέα Μερκούρη: Χαμογελαστή στην άμμο με ολόσωμο μαγιό
07.07.26 , 16:53 Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ
07.07.26 , 16:48 Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35: Θα το σκεφθούμε
07.07.26 , 16:37 Auteco: Οι 5 λόγοι που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σου
07.07.26 , 16:29 Οι διάσημοι ξεκίνησαν τις διακοπές τους - Ποιους προορισμούς επέλεξαν
07.07.26 , 16:17 Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού
07.07.26 , 16:00 Cash or Trash: Ένας αγαπημένος πωλητής επιστρέφει με επώνυμα αντικείμενα
07.07.26 , 16:00 Καταδικάστηκε η Μαρί Λε Πεν - Τι θα γίνει με την υποψηφιότητά της
07.07.26 , 16:00 Ο ανάδρομος Ποσειδώνας στον Κριό θα φέρει στο φως την αλήθεια
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι - Πότε έρχονται 40αρια
Οι διάσημοι ξεκίνησαν τις διακοπές τους - Ποιους προορισμούς επέλεξαν
Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη με μήνυμα τηλεθεάτριας - Η οργισμένη απάντησή της
Σφοδρή σύγκρουση για τον ισχυρισμό  Άδωνι ότι «ο Τσίπρας πήρε λεφτά»!
Θεσσαλονίκη: 24χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
Ημαθία: Μαχαίρωσε και σκότωσε 32χρονο μετά από καβγά
Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
η απόφαση του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν να δώσει τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στη Λουπίτα Νιόνγκο είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λουπίτα Νιόνγκο προκάλεσε αντιδράσεις με δηλώσεις της για τον Όμηρο σε συνέντευξή της.
  • Ρώτησε υποθετικά τον Όμηρο για τον χρόνο που δίνεται στις γυναίκες στην ταινία 'Οδύσσεια'.
  • Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πριν τον ρόλο δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για την 'Οδύσσεια'.
  • Χρήστες του Χ την κατηγόρησαν για έλλειψη σεβασμού και γνώσης σχετικά με τον Όμηρο.
  • Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Νιόνγκο αναφέρεται στον Όμηρο, υποστηρίζοντας την ανδρική οπτική στα γεγονότα.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απάντηση που έδωσε η ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο στο κανάλι Jake’s Takes για το τι θα ρωτούσε τον Όμηρο αν θα μπορούσε, υποθετικά πάντα, να τον συναντήσει.

Λουπίτα Νιόνγκο/ φωτογραφία από apimages, CJ Rivera

Λουπίτα Νιόνγκο/ φωτογραφία από apimages, CJ Rivera

Σάλος με την Ωραία Ελένη του Νόλαν - Θα λάβει 6,5 εκατ. ευρώ κρατικό χρήμα

Η  Κενυάτισσα ηθοποιός, που έχει γεννηθεί στο Μεξικό και υποδύεται τόσο την Ωραία Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα, στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν ανέφερε χαρακτηριστικά:«Όμηρε, τι πιστεύεις για τον χρόνο που δίνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, αν αναλογιστεί κανείς πόσο λίγο χώρο τους έδωσες εσύ;» σχολίασε κάνοντας τα πληκτρολόγια των χρηστών του Χ να «πάρουν φωτιά». 

Πολλοί μάλιστα θυμήθηκαν μία παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει η ηθοποιός και στην οποία ανέφερε πως πριν της ανατεθεί ο ρόλος δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για την «Οδύσσεια».

Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη/ CJ Rivera/Invision/AP

Η Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη/ CJ Rivera/Invision/AP

«Δεν είχα καμία απολύτως γνώση για την "Οδύσσεια". Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό το έργο. Έτσι ξεκίνησα ένα εντατικό διάβασμα, προμηθεύτηκα τα βιβλία και τα μελέτησα αμέσως. Χάρη σε αυτή την ταινία απέκτησα ουσιαστικά τις πρώτες μου γνώσεις γύρω από την ελληνική μυθολογία» είχε πει συγκεκριμένα.

Οι χρήστες πάντως δεν ήταν και τόσο επιεικείς μαζί της αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως είναι ανίδεη και δεν σέβεται. 

«Ο Όμηρος διαβάζεται εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια και θα συνεχίσει να διαβάζεται. Λίγος σεβασμός δεν θα έβλαπτε» έγραψε ένας χρήστης του Χ ενώ κάποιος άλλος ανέφερε:

«Δεν γνώριζε καν τον Όμηρο και τώρα εμφανίζεται να τον κρίνει». Ένας άλλος χρήστης ήταν ακόμα πιο σκληρός στην κριτική του: «Κανείς δεν θα τη θυμάται ούτε μία μέρα μετά τον θάνατό της, ενώ όλοι διαβάζουν τον Όμηρο 3.000 χρόνια μετά, δείξε σεβασμό» έγραψε. 

Λουπίτα Νιόνγκο: Οι δηλώσεις για τον Όμηρο που προκάλεσαν αντιδράσεις

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Λουπίτα αναφέρθηκε στον Όμηρο καθώς σε παλαιότερη συνέντευξή της στο DC Film Girl, είχε τονίσει πως  τα γεγονότα παρουσιάζονται μέσα από μια ανδρική οπτική.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δωροθέα Μερκούρη: Χαμογελαστή στην Άμμο Με Το Μαγιό
Celebrities & Gossip Νεα
Δωροθέα Μερκούρη: Χαμογελαστή στην άμμο με ολόσωμο μαγιό
Οι διάσημοι ξεκίνησαν τις διακοπές τους!
Celebrities & Gossip Νεα
Οι διάσημοι ξεκίνησαν τις διακοπές τους - Ποιους προορισμούς επέλεξαν
Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού
Celebrities & Gossip Νεα
Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού
Μαυρίκιος Μαυρικίου - Ιλάειρα Ζήση
Celebrities & Gossip Νεα
Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους
Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Χρηστίδου: Εντυπωσιάζει με τη νέα της σιλουέτα στις διακοπές στην Πάτμο
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Celebrities & Gossip Νεα
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Δήμητρα Σιγάλα
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Σιγάλα: Ευδιάθετη στο κέντρο της Αθήνας – Η στιλάτη εμφάνισή της
Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι
Celebrities & Gossip Νεα
Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι
Σάκης Κατσούλης
Celebrities & Gossip Νεα
Θύμα κλοπής ο Σάκης Κατσούλης: «Είναι αρκετά μεγάλης αξίας»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top