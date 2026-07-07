Δείτε ένα από τα βίντεο που πόσταρε ο Σάκης Κατσούλης στο Instagram

Σε μια δυσάρεστη ανακοίνωση προχώρησε ο Σάκης Κατσούλης, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους ότι με τη σύζυγό του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία πριν από έναν μήνα του χάρισε ένα υγιέστατο αγοράκι, έπεσαν θύματα κλοπής.

Μέσα από βίντεο που μοιράστηκε στα Insta Stories του, ο νικητής του Survivor και επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι άγνωστος άνδρας αφαίρεσε έναν αυτόματο πωλητή από την αποθήκη της επιχείρησής τους. Όπως εξήγησε, στον συγκεκριμένο χώρο προετοιμάζονται τα μηχανήματα, ώστε να είναι έτοιμα για να τοποθετηθούν στα νέα σημεία.

Σάκης Κατσούλης: Θύμα κλοπής μαζί με τη σύζυγό του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη

«Χθες, μέσα στη μέρα, πληροφορηθήκαμε ότι πέσαμε θύματα κλοπής. Έχουμε μια αποθήκη, όπου πηγαίνουμε τους αυτόματους πωλητές, τους αλλάζουμε χρώμα, βάζουμε αυτοκόλλητα, τους ρυθμίζουμε, βάζουμε τις οθόνες, τα τάμπλετ και γενικά όλη αυτή τη διαδικασία, για να είναι έτοιμα να τοποθετηθούν στα νέα σημεία», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως ο δράστης κατάφερε να απομακρύνει ένα ολόκληρο μηχάνημα μεγάλης αξίας, ενώ έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υπόθεση να επικοινωνήσει μαζί του.

«Την Κυριακή, γύρω στις 18:30 το απόγευμα, ένας κύριος, τον οποίο θα δείξω σε επόμενο story μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σάκης Κατσούλης.