Σάκης Κατσούλης: Απαθανατίζει τον γιο του - «Ένας μήνας μαζί σου»

Η τρυφερή ανάρτηση για τον έναν μήνα από τη γέννηση του γιου του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιος του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη συμπλήρωσε έναν μήνα ζωής στις 6 Ιουλίου.
  • Ο Σάκης δημοσίευσε φωτογραφία του γιου τους στο Instagram με την ένδειξη "Ένας μήνας μαζί σου".
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 2026 και υποδέχτηκε τον γιο τους τον Ιούνιο.
  • Η Μαριαλένα αντιμετώπισε προβλήματα υγείας μετά τον τοκετό, αλλά έχει αναρρώσει πλήρως.
  • Η εγκυμοσύνη οδήγησε στην επίσπευση του γάμου τους, που πραγματοποιήθηκε σε λιτή τελετή.

Έναν μήνα ζωής συμπλήρωσε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, ο γιος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη.

Το αγαπημένο ζευγάρι βιώνει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του, καθώς πριν από έναν μήνα υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί. Με αφορμή το μικρό αυτό ορόσημο, ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Ένας μήνας μαζί σου».

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Ευτυχισμένος μπαμπάς ο Σάκης Κατσούλης

Ευτυχισμένος μπαμπάς ο Σάκης Κατσούλης

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, που γνωρίστηκαν μέσα από το Survivor και μετρούν αρκετά χρόνια κοινής πορείας, παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Ιανουάριο του 2026. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, κράτησαν για πρώτη φορά στην αγκαλιά τους τον γιο τους.

Οι πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό δεν ήταν εύκολες για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ένα μικρόβιο που της προκάλεσε υψηλό πυρετό. Πλέον, όμως, η ίδια έχει αναρρώσει πλήρως και μαζί με τον Σάκη Κατσούλη απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

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«Δεν θα σας κρύψω ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος. Προσπαθούσα να διαχειριστώ τις πρώτες μέρες με τον μπέμπη, τον θηλασμό, την ανάρρωση από την καισαρική και, ταυτόχρονα, τον πυρετό. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ευτυχώς όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Σήμερα είμαι 100% καλά και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία», είχε εξομολογηθεί η ίδια για τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννα.

Η σχέση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη μετρά αρκετά χρόνια, ενώ, παρά τον προσωρινό χωρισμό τους, το Survivor στάθηκε η αφορμή για να έρθουν ξανά κοντά και από τότε παραμένουν αχώριστοι.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Σάκης Κατσούλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του και εκείνη είπε το μεγάλο «ναι». Λίγο αργότερα ακολούθησε ακόμη μία ευχάριστη ανακοίνωση, καθώς το ζευγάρι αποκάλυψε ότι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Γονείς για πρώτη φορά η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης: Η φωτογραφία από το πριν και το μετά!

Γονείς για πρώτη φορά η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης: Η φωτογραφία από το πριν και το μετά! 

Η εγκυμοσύνη της Μαριαλένας Ρουμελιώτη οδήγησε στην επίσπευση των σχεδίων του γάμου τους, καθώς επιθυμούσαν να υποδεχτούν τον γιο τους ως παντρεμένο ζευγάρι. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2026 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε μια λιτή και συγκινητική τελετή, λίγους μήνες πριν γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

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ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
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ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
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