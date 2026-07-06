Νικ Καλάθης: Όταν ήταν «Πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς», 16 χρόνια πριν

Στα βραβεία 'Ανδρες της Χρονιάς, του περοδικού Status που μετέδωσε το Star

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Αθλητικα
Ο Νικ Καλάθης είχε αρχίσει να συστήνεται στο ελληνικό κοινό

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Ένας από τους πιο σημαντικούς μπασκετμπολίστες που φόρεσαν τα χρώματα της Εθνικής μας, τα τελευταία χρόνια, ήταν χωρίς αμφιβολία, ο Νίκ  Καλάθης. Ο ομογενής άσος μεγάλωσε στις ΗΠΑ, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000, είχε ελάχιστη σχέση με τη χώρα μας. 

Εκεί, τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι της Ομποσπονδίας Μπάσκετ, όταν πια είχε κάνει καλό όνομα στο κολλεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, μαζί με τον αδελφό του, Πατ Καλάθη

kalathis

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Σύντομα, κινήθηκαν οι διαδικασίες να αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο, αφού η καταγωγή του ήταν από το νησί της Λήμνου. Έτσι, ο Νικ Καλάθης φόρεσε το εθνόσημο, ενώ παράλληλα εντάχθηκε και στο δυναμικό του Παναθηναϊκού.

kalathis 

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Τα βραβεία «Άνδρες της Χρονιάς» ήταν ένας ετήσιο θεσμός που διοργάνωνε το περιοδικό Status. Πραγματοποιήθηκαν για 16 χρόνια, συγκεκριμένα, από το 1996 μέχρι το 2011. Ήταν μία από τις πρώτες εμφανίσεις του Νικ Καλάθη στο ελληνικό κοινό, σαφώς τρακαρισμένος και με πολλά περισσότερα ...μαλλιά απ' ό,τι τον έχουμε συνηθίσει τα επόμενα χρόνια. 

Τον Φεβρουάριο του 2010 η εκδήλωση μεταδόθηκε από το Star με οικοδεσπότες  τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Μαρία Μπακοδήμου. Ήταν η 14η διοργάνωση, και οι βραβεύσεις περιελάμβαναν σπουδαία ονόματα της Τέχνης, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων αλλά και του Αθλητισμού. Τα βραβεία τίμησε με την παρουσία του και ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν απονεμήθηκε στον Θανάση Βέγγο το βραβείο “έργο ζωής” καθώς επίσης και η βράβευση των Ελλήνων διασωστών στην Αϊτή. Τραγουδιστής του 2009 ψηφίστηκε ο Σάκης Ρουβάς, του οποίου το βραβείο του το παρέδωσαν οι κριτές του X-Factor. 

Διεθνης Άνδρας της Χρονιάς, αναδείχθηκε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τον Δημήτρη Ιτούδη να του δίνει το βραβείο 

Ο Γιάννης Μπέζος βραβεύτηκε ως ηθοποιός της χρονιάς και ο Σταύρος Θεοδωράκης πήρε το βραβείο του δημοσιογράφου του 2009. Ο Ότο Ρεχάγκελ, βραβεύτηκε ως ο Χρυσός Άντρας της χρονιάς. Επίσης, οι αναγνώστες του περιοδικού ψήφισαν το δίδυμο Δοξιάδη– Παπαδημητρίου του  Logicomix, ως συγγραφείς της χρονιάς, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου ως συνθέτη του 2009 και τον Δημήτρη Παντερμαλή ως manager του 2009.

Ο μπασκετμπολίστας του ΠΑΟ και της Εθνικής, Νικ Καλάθης, βραβεύτηκε ως πρωτοεμφανιζόμενος ενώ ο Λάμπρος Αθανασούλας, οδηγός αγώνων Ράλι, κέρδισε το βραβείο του αθλητή της Χρονιάς.

Η σταδιοδρομία του Νικ Καλάθη

kalathis

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο Νικ Καλάθης είναι ένας από τους πιο σπουδίους guard που αγωνίστηκαν στα γήπεδο της Ευρώπης. Ο Ελληνοαμερικανός ξεκίνησε την πορεία του στο κολέγιο Florida Gators πριν επιλεγεί στο Draft του NBA το 2009. Έπαιξε στους Memphis Grizzlies (2013-2015), καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες στο NBA

Στην Ευρώπη, έκανε σπουδαία καριέρα, με τα χρώματα του Παναθηναϊκού, της Λοκομοτίβ Κουμπάν, της Μπαρτσελόνα, της Φενέρμπαχτσε, της Μονακό και της Παρτιζάν. Ο Καλάθης έχει κατακτήσει μία φορά την Euroleague, με τον Παναθηναίκό και μία φορά το Eurocup με την Κουμπάν, ενώ έχει κερδίσει εθνικούς τίτλους, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Τουρκία.

Ο Νικ Καλάθης είναι πρώτος σε ασίστ, στην ιστορία της Euroleague.

Έχει παίξει σε 149 παιχνίδια με την Εθνική μέχρι τώρα, σκοράροντας 1.248 πόντους, με μέσο όρο 8.38 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Με την Εθνική Νέων έπαιξε σε 10 παιχνίδια, σκοράροντας 115 πόντους, για ένα μέσο όρο 11.5 πόντους. Έχει κατακτήσει το χάλικο μετάλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας, το 2009

Από το καλοκαίρι του 2026 έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του, με τα χρώματα του ΠΑΟΚ

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