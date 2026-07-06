Ηράκλειο: Φρίκη με τον βασανισμό 55χρονης – Της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης 55χρονης γυναίκας από τη Ρωσία στο Ηράκλειο Κρήτης, με δράστη μια 42χρονη Ρουμάνα.
  • Η κακοποίηση καταγράφηκε σε 11 βίντεο, όπου η γυναίκα εμφανίζεται να δέχεται βία και να της κόβουν τα μαλλιά με μπαλτά.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία για κλοπή κινητού, στο οποίο βρέθηκαν τα βίντεο κακοποίησης.
  • Η 55χρονη, με εμφανή σημάδια κακοποίησης, κατάφερε να δραπετεύσει και κατήγγειλε επανειλημμένους ξυλοδαρμούς.
  • Υπό κράτηση η 42χρονη και ο 61χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση άγριας και συστηματικής κακοποίησης μιας 55χρονης γυναίκας από τη Ρωσία, η οποία φέρεται να βασανίστηκε μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

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Σύμφωνα με το Cretalive.gr, για την υπόθεση έχει συλληφθεί μία 42χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Μεταξύ αυτών διερευνάται και το σενάριο της ερωτικής αντιζηλίας.

Κρήτη: Βίντεο κατέγραψαν τη φρίκη

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με σοκαριστικές εικόνες όταν στα χέρια τους βρέθηκαν 11 βίντεο που καταγράφουν την κακοποίηση της 55χρονης στις 25 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα βίντεο η γυναίκα εμφανίζεται πεσμένη στο πάτωμα, σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει, ενώ η φερόμενη ως δράστιδα ασκεί βία εναντίον της. Ανάμεσα στις πράξεις που καταγράφονται, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, είναι και το κόψιμο των μαλλιών της με μπαλτά.  Σε άλλο βίντεο φαίνεται η 42χρονη να χτυπά την 55χρονη με ένα ρόπαλο στο κεφάλι, μέχρι να ματώσει.

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Ηράκλειο: Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία για κλοπή κινητού

Το χρονικό της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Ιουλίου, όταν στις Αρχές έγινε καταγγελία για κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό της 42χρονης τα επίμαχα βίντεο, τα οποία φέρονται να απεικόνιζαν σκηνές άγριας κακοποίησης. Εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί δε γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν στα βίντεο, ούτε αν βρισκόταν εν ζωή.

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Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της, με την έκδοση επείγοντος σήματος και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου.

Ηράκλειο: Τα σημάδια της κακοποίησης στην 55χρονη

Τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου εντόπισαν τη 55χρονη σε σπίτι. 

Η γυναίκα έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι, ενώ στο τριχωτό της κεφαλής υπήρχαν ελάχιστες τούφες μαλλιών.

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Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου κατέθεσε στους αστυνομικούς όσα, σύμφωνα με την ίδια, βίωσε κατά τη διάρκεια των περίπου 30 ημερών που παρέμεινε στο σπίτι της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατήγγειλε, υπέστη επανειλημμένους ξυλοδαρμούς με γροθιές, κλωτσιές, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά, ενώ ανέφερε ακόμη ότι η 42χρονη την είχε δέσει με καλώδιο.

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Η 55χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι κατάφερε να λυθεί όταν η φερόμενη ως δράστιδα κοιμόταν και έτσι διέφυγε από το σπίτι όπου, όπως καταγγέλλει, βρισκόταν παρά τη θέλησή της. 

Ηράκλειο: Υπό κράτηση η 42χρονη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού

Πέρα από την ποινική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο η 42χρονη Ρουμάνα όσο και ένας 61χρονος Αλβανός, φίλος της και ιδιοκτήτης της κατοικίας όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα βασανιστήρια, τελούν υπό διοικητική κράτηση.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης και να εξακριβωθεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

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