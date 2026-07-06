Σχολικό έτος 2026–2027: Αυτά είναι τα 11 νέα Ειδικά Σχολεία που ιδρύονται

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Σχολικό Έτος 2026–2027: Τα 11 Νέα Ειδικά Σχολεία
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Σημαντικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας φέρνει η νέα σχολική χρονιά 2026-2027, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε μια σειρά από ιδρύσεις, αναβαθμίσεις και στοχευμένες τροποποιήσεις στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες που έχουν καταγραφεί επίσημα από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της περιφέρειας και των νησιωτικών περιοχών.

Ειδικό σχολείο Πειραιά: Μεγάλη κινητοποίηση για να σωθεί η 13χρονη μαθήτρια

Σχολικό έτος 2026–2027: Τα Ειδικά Σχολεία που θα ιδρυθούν

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται πέντε νέες σχολικές μονάδες:

  • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών (Ροδόπη)
  • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου (Μαγνησία)
  • Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου (Δυτική Θεσσαλονίκη)
  • 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου
  • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται έξι νέες δομές:

  • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Βόρειας Κέρκυρας
  • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Κισσάμου (Χανιά)
  • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αρχαγγέλου (Ρόδος)
  • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Θήρας
  • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Βοιωτίας
  • 2ο ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας 

Σχολικό έτος 2026–2027: Οι Βασικοί Πυλώνες των Αλλαγών

Η στρατηγική του Υπουργείου για τη νέα χρονιά βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

  • Ίδρυση Νέων Μονάδων: Δημιουργούνται συνολικά 11 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) σε ολόκληρη την επικράτεια, θωρακίζοντας τοπικές κοινωνίες που στερούνταν εξειδικευμένων δομών.
  • Αναβάθμιση Υφιστάμενων Δομών: Προβλέπεται η προαγωγή 14 υφιστάμενων ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση οργανικότητας και πόρων.
  • Εξορθολογισμός του Δικτύου: Καταργούνται δύο σχολικές μονάδες στην Αττική, οι οποίες παρέμεναν ανενεργές από την ημέρα της ίδρυσής τους.

Παράλληλα, το πλάνο περιλαμβάνει την επέκταση των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. με την έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων σε κομβικές περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αθήνα, η Κηφισιά, τα Άνω Λιόσια, η Ζάκυνθος, η Ιεράπετρα, το Καρπενήσι, η Κομοτηνή, η Λέσβος, οι Σέρρες, η Αργολίδα και η Τρίπολη.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι αυτές οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κεντρικός στόχος παραμένει η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα απαιτείται πλέον η μετακίνησή τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

 

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