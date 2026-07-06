Τραμπ: Σκάνδαλο στο Μουντιάλ με την παρέμβαση για την τιμωρία Μπάλογκαν

Οργή στο Βέλγιο για την συμπαιγνία της FIFA με τον Αμερικανό Πρόεδρο

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες ΑP
Πρωτοφανείς πολιτικές παρεμβάσεις με αφορμή μία κόκκινη κάρτα

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Πρωτοφανείς καταστάσεις στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής, με πρωταγωνιστή τον επιθετικό των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκάν και την απροκάλυπτη παρέμβαση του Λευκού Οίκου, σε ένα καθαρά ποδοσφαιρικό ζήτημα. 

Ο Μπαλογκάν, ο οποίος αγωνίζεται στη Γαλλική Μονακό, είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι των Αμερικανών, κόντρα στην Βοσνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κανονισμός λέει ότι ο παίκτης που αποβάλλεται, τιμωρείται αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι, ενώ υπάρχει πιθανότητα επιπλέον τιμωρίας, σε περιπτώσεις πολύ βαίαης συμπεριφοράς.

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Φωτογραφία ΑΡ

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όλη η ποδοσφαιρική υφήλιος έγινε μάρτυρας πρωτοφανών καταστάσεων. Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ακύρωσε την τιμωρία του παίκτη, και έτσι ο Μπαλογκάν μπορεί να αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στο Βέλγιο. 

Ο Λευκός Οίκος όχι μόνο δεν διέψευσε, αλλά με ανάρτηση του στο twitter, επιβεβαίωσε με πανηγυρικό τρόπο τα ρεπορτάζ, σε μία επίδειξη δύναμης της πολιτικής επί του ποδοσφαίρου. 

Παράλληλα, όλοι οι προβελβλημένοι Αμερικανοί influencers του κινήματος MAGA, δηλαδή των φανατικών υποστηρικτών του Προέδρου Τραμπ προχώρησαν σε σχετικές αναρτήσεις, δηλώνοντας και αυτοί με τη σειρά τους ότι πέτυχαν μια σημαντική «νίκη» επί των ...αδύναμων (όπως τους αποκαλούν) Ευρωπαίων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Μπαλογκάν, έχει γεννηθεί από Νιγηριανούς γονείς στις ΗΠΑ, καθώς η μητέρα του ταξίδευε στην Αμερική, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, και δεν μπορούσε να επιστρέψει στο Λονδίνο, όπου κατοικούσε. Έτσι πηρε αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα, με βάση τη Συνταγματική πρόβλεψη του Birthright Citizenship, μίας διάταξης που ο Τραμπ επιχειρεί μανιωδώς να ακυρώσει από την ημέρα που ανέλαβε Πρόεδρος, και έχει δεχθεί διαδοχικά stop από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. 

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Φωτογραφία ΑΡ

Φυσικά, πίσω από την πρωτοφανή απόφαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, o άνθρωπος που διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε σημείο που του έχει «δανείσει» το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου εδώ και μήνες, ενώ του είχε απονείμει και το Βραβείο Ερήνης της FIFA, έναν αμφιλεγόμενο θεσμό που δημιούργησε αποκλειστικά για τον Αμερικανό Πρόεδρο, οταν η Επιτροπή των Νόμπελ είχε αρνηθεί να του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απαιτούσε.

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Φωτογραφία ΑΡ

Από την πλευρά της, τόσο η Βελγική Ομοσπονδία όσο και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κυριολεκτικά «βράζουν» καθώς αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο στην κόντρα ανάμεσα στον Ινφαντίνο και τις χώρες της ΟΥΕΦΑ, σε μία κόντρα η οποία έχει ξεκινήσει λόγω της πολύ στενής «σχέσης» του Ιταλο-Ελβετού με Ομοσπονδίες όπως εκείνη του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας και εσχάτως, των ΗΠΑ

Ύστερα από όλα αυτά, το παιχνίδι ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Βέλγιο για την Φάση των «16», αποκτά πολύπλευρο ενδιαφέρον

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