Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν τον χτύπησα ποτέ, η μητέρα του με απειλούσε»

Όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 44χρονος κατηγορούμενος

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Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν τον χτύπησα ποτέ, η μητέρα του με απειλούσε»
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Θάνατος Μικρού Άγγελου: Τι Είπε Ο 44χρονος Στην Απολογία Του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 44χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του μικρού Άγγελου δήλωσε ότι δεν τον χτύπησε ποτέ, κατηγορώντας τη μητέρα του παιδιού για κακοποίηση.
  • Ισχυρίστηκε ότι η 27χρονη τον απειλούσε με ψευδείς καταγγελίες βιασμού αν την κατήγγειλε για κακοποίηση του παιδιού.
  • Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι είχε καλές σχέσεις με τον Άγγελο και ότι η μητέρα του είχε νευρικότητα και κακή συμπεριφορά.
  • Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι ορισμένα τραύματα του παιδιού προήλθαν από ατυχήματα και ότι δεν είχε δει ποτέ τα τραύματα που καταγράφηκαν.
  • Η μητέρα του παιδιού είχε παραδεχθεί ότι το χτύπησε, ενώ ο κατηγορούμενος είχε προειδοποιήσει ότι θα την κατήγγειλε αν συνέχιζε.

«Δεν τον είχα χτυπήσει ποτέ», δήλωσε σήμερα στην απολογία του ο 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του μικρού Άγγελου. Όπως είπε, είχε υποψίες ότι η μητέρα του το χτυπούσε, ενώ ισχυρίστηκε πως η 27χρονη τον απειλούσε ότι αν την καταγγείλει θα τον κατηγορήσει για βιασμό

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν έβλεπα τραύματα, λυπάμαι που δεν τον έσωσα»

Κατά την έναρξη της απολογίας του, ο 44χρονος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στις σχέσεις του με τους γείτονές του, υποστηρίζοντας ότι είχε καλές σχέσεις με τους περισσότερους, αν και υπήρχαν δύο – τρία άτομα που είχαν περίεργη συμπεριφορά απέναντί του γιατί είχε σταθμευμένο ένα αυτοκίνητο έξω από το σπίτι ου. 

Ηράκλειο: Η μητέρα του μικρού Άγγελου και ο σύντροφός της που κατηγορούνται για τον θάνατό του

Ηράκλειο: Η μητέρα του μικρού Άγγελου και ο σύντροφός της που κατηγορούνται για τον θάνατό του

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, είπε ότι μεγάλωσε με εξαιρετικούς γονείς και με αρχές, ενώ περιέγραψε το πώς γνωρίστηκε με τη μητέρα του Άγγελου, μέσω Facebook.

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Όπως είπε, η γυναίκα στη συνομιλία που είχαν, τού είπε ότι δεν περνούσε καλά στην Αθήνα και ότι είχε ένα παιδί. Μάλιστα ο 44χρονος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης που είχαν κάνει, ήταν παρών ο πατέρας της 27χρονης, ο οποίος την έβριζε. Τότε ήταν που της πρότεινε να κατέβει στην Κρήτη. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, θεώρησε ότι ήταν καλή ιδέα «για να προστατεύσουν το παιδάκι» και πρόσθεσε ότι οι γονείς της 27χρονης δεν τον ενέκριναν λόγω της εμφάνισής του. 

H 27χρονη με τον μικρό Άγγελο

H 27χρονη με τον μικρό Άγγελο

Όσον αφορά στη σχέση του με το παιδί είπε:

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«Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Άγγελο. Παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί».

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Εκείνη τον κακοποιούσε»

Σύμφωνα με το neakriti.gr ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι η 27χρονη ήταν εκείνη που δεν συμπεριφερόταν καλά στον γιο της. 

O 44χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ τον Άγγελο - Intimenews

O 44χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ τον Άγγελο - Intimenews

«Έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω “γιατί το κάνεις αυτό;”. Μου λέει “έτσι τρώει”».

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Είπα στη μητέρα να τον πάρει αγκαλιά κι αρνήθηκε»

Αναφερόμενος σε ένα άλλο περιστατικό είπε πως τον Δεκέμβριο ο μικρός είχε βάλει τα χέρια του σε έναν κουβά σφουγγαρίστρας κι επειδή βράχηκε η μητέρα του το χαστούκισε. Τότε εκείνος, όπως είπε, δεν ήταν παρών, αλλά του το είπε ο Άγγελος. 

«Είδα ότι είχε ένα σημάδι στα χείλη του», υποστήριξε. 

Ο 44χρονος υποστήριξε πως είχε κάνει πρόταση γάμου στην 27χρονη, όμως μια εβδομάδα πριν από τον θάνατο του παιδιού, της ζήτησε να χωρίσουν. Εκείνη τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, τηλεφώνησε στον πατέρα της και του ζήτησε 100 ευρώ για να φύγει, επειδή δεν ήθελε να πάρει χρήματα από τον ίδιο. 

Αντίθετα, όπως υποστήριξε, η μητέρα του Άγγελου ήταν αυτή που τον κακοποιούσε - Intimenews

Αντίθετα, όπως υποστήριξε, η μητέρα του Άγγελου ήταν αυτή που τον κακοποιούσε - Intimenews

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Σύμφωνα με τον 44χρονο, ο πατέρας της φέρεται να της απάντησε: «Αν χωρίσεις με τον Χρήστο, να μείνεις σε παγκάκια».

Παράλληλα, απέδωσε στη μητέρα του παιδιού έντονη νευρικότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν σοβαροί καβγάδες μεταξύ τους. 

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«Δεν μαλώναμε μαζί, με τον εαυτό της μάλωνε. Ήταν πολύ νευρικός άνθρωπος η 27χρονη», είπε στην απολογία του.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν τον χτύπησα ποτέ»

Ο 44χρονος αρνήθηκε ότι είχε χτυπήσει ποτέ τον μικρό Άγγελο. 

«Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει, εδώ δεν χτύπησα το δικό μου παιδί ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν του έδειξαν φωτογραφίες με τα τραύματα του 3χρονου στα κρατητήρια, «τρελάθηκε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο 44χρονος, όπως είπε, δεν είχε αντιληφθεί τα τραύματα του παιδιού γιατί η 27χρονη δεν τον άφηνε να βλέπει το παιδί γυμνό - Intimenews

Ο 44χρονος, όπως είπε, δεν είχε αντιληφθεί τα τραύματα του παιδιού γιατί η 27χρονη δεν τον άφηνε να βλέπει το παιδί γυμνό - Intimenews

Για την ημέρα που το παιδάκι μεταφέρθηκε άγρια κακοποιημένο στο νοσοκομείο είπε:

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«Πήγα στην κουζίνα να του κάνω γάλα. Και ακούω ένα ντουκ στο τραπεζάκι. Τρέχω και βλέπω το παιδί κάτω. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια. Το έβαλα στον καναπέ για να συνέλθει και μόλις άνοιξε τα μάτια με είπε μπαμπά».

«Την είχα δει να πιάνει το παιδί από τα χέρια και να το ταρακουνάει. Όταν το έκανε αυτο, ο Άγγελος φώναζε "μαμά", δεν έκλαιγε. Ηταν σκληρό καρύδι. Ο Άγγελος είχε δεθεί πολύ μαζί μου. Και αυτό το ζήλευε η μητέρα του» πρόσθεσε μεταξύ άλλων. 

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Επίσης είπε πως η κόρη του, είχε δει την μητέρα να χτυπάει τον μικρό Άγγελο. 

Στην απολογία του επιχείρησε να αποδώσει ορισμένα τραύματα του παιδιού σε ατυχήματα. Όπως υποστήριξε, σε μία περίπτωση είχε πάει τον Άγγελο στην τουαλέτα, τον έβαλε στη λεκάνη και το παιδί γλίστρησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στην πλάτη σε σωλήνα που υπήρχε πίσω.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η 27χρονη τον είχε απειλήσει πως αν την κατήγγειλε για την κακοποίηση του Άγγελου, θα τον κατηγορούσε για βιασμό - Intimenews

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η 27χρονη τον είχε απειλήσει πως αν την κατήγγειλε για την κακοποίηση του Άγγελου, θα τον κατηγορούσε για βιασμό - Intimenews

Η μητέρα του παιδιού, πάντως, στην απολογία της την Παρασκευή είχε υποστηρίξει ότι ο 44χρονος είχε βάλει το παιδί μέσα στη λεκάνη. Ο ίδιος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι το παιδί απλώς γλίστρησε.

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Ο κατηγορούμενος ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε δει ποτέ όλα τα τραύματα που καταγράφηκαν στο σώμα του παιδιού. Υποστήριξε ότι μία φορά ο Άγγελος είχε μαγκώσει το δάχτυλό του στην πόρτα και ο ίδιος πρότεινε να πάνε σε γιατρό, όμως, όπως είπε, η μητέρα του παιδιού αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε βιβλιάριο.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ισχυρίστηκε ότι η 26χρονη άφησε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το όγδοο σκαλοπάτι. Όπως είπε, της πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως εκείνη φέρεται να του απάντησε: «Μην ανακατεύεσαι με το παιδί μου».

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Ο 44χρονος υποστήριξε ότι είχε υποψίες πως η μητέρα χτυπούσε το παιδί, αν και, όπως είπε, δεν το έκανε ποτέ μπροστά του. «Είχα υποψίες ότι το χτυπάει. Μπροστά μου όμως δεν το χτυπούσε ποτέ», ανέφερε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε τραβήξει βίντεο το παιδί με μελανιές και πως είχε προειδοποιήσει τη μητέρα ότι, αν το ξαναχτυπούσε, θα την κατήγγελλε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη τον απείλησε ότι, αν απευθυνόταν στις αρχές, θα τον κατηγορούσε για βιασμό.

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Ο 44χρονος υποστήριξε επίσης ότι η μητέρα τού είχε ομολογήσει πως χτύπησε το παιδί, επειδή, όπως είπε, εκείνο την έβριζε. Κατά τον ίδιο, η 26χρονη τού είχε ορκιστεί ότι δε θα το ξαναχτυπούσε.

Ανέφερε επίσης ότι είδε στο κινητό της φωτογραφίες από τραύματα του παιδιού και όταν τη ρώτησε τι ήταν, εκείνη απάντησε: «Από τον αλήτη», εννοώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, τον βιολογικό πατέρα.

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Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 44χρονου, αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

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