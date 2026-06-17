3χρονος Άγγελος: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε τροχαία»

Τι κατέθεσε καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας στη δίκη για τον θάνατό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.06.26 , 19:09 Skoda Epiq: Έρχεται με τιμή που θα κυμαίνεται στις 26.000 ευρώ
17.06.26 , 18:57 «Το λέει η τσέπη σου» - H νέα καμπάνια της Snappi
17.06.26 , 18:31 Cash or Trash: Σε ποιον θέλει ο Μαρίνης να κάνει δώρο το αγαλματίδιο
17.06.26 , 18:30 Ελεονώρα Μελέτη: Είναι χυδαίο ανήλικα παιδιά να γίνονται influencers
17.06.26 , 18:04 Με μεγάλη επιτυχία το 2ο Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
17.06.26 , 17:49 Πανελλαδικές 2026: Πότε ανοίγει το Μηχανογραφικό
17.06.26 , 17:39 Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε πλαστές ταυτότητες και διαβατήρια
17.06.26 , 17:35 Κέιτ Μίντλετον: Απόπειρα πώλησης του ιατρικού φακέλου της
17.06.26 , 17:16 Eλληνίδα ηθοποιός: «Έχασα 11 κιλά, έκανα ενεσούλες»
17.06.26 , 17:05 Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ
17.06.26 , 16:31 Ποιος θα περάσει στον τελικό και ποιος θα αποχώρησει από το MasterChef 10;
17.06.26 , 16:25 3χρονος Άγγελος: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε τροχαία»
17.06.26 , 16:10 Μπάρκα: To αστείο βίντεο από την πρόβα νυφικού– «Kαι ψεύδεσαι και τρως»
17.06.26 , 16:00 Τι να φορέσεις σε έναν καλοκαιρινό γάμο: Ο απόλυτος οδηγός
17.06.26 , 15:44 Ούμα Θέρμαν: Πένθος για τη σταρ - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
MasterChef: «Από σήμερα θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ»
Μύκονος: Ποια είναι η 37χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν τον γάμο της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σαλπάρει για Τήνο μαζί με τον γιο του, Πάρη
Αλέκος Συσσοβίτης: «Δεν κατάφερα να αντικαταστήσω την αγάπη των γονιών μου»
Δανάη Μπάρκα: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες φωτογραφίες από τον γάμο της
Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»
Δράμα: Θρήνος στην κηδεία της Αντιγόνης - Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Με καταθέσεις ιατρών συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου / ANT1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζεται σήμερα (17/6) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης η δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου

Η καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρία Ραϊσάκη, κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου σχετικά με τα ευρήματα στο παιδί. «Τα απεικονιστικά ευρήματα στην περίπτωση του Άγγελου παραπέμπουν σε κακώσεις ισχυρής βίας που συναντά κάποιος σε περιπτώσεις τροχαίων ή σε περιπτώσεις έντονης ανακίνησης-τραντάγματος», ανέφερε, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Αποδοκιμασίες Έξω Από Τα Δικαστήρια - Video

Δίκη για τον 3χρονο Άγγελο: Τι ανέφερε η καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας Μ. Ραϊσάκη

3χρονος Άγγελος: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε τροχαία»

O 3χρονος Άγγελος

Eιδικότερα, η κ. Μαρία Ραϊσάκη επισήμανε ότι η Ομάδα Εργασίας Παιδικής Κακοποίησης μέσω των απεικονίσεων μελέτησε ενδελεχώς τρεις αξονικές εγκεφάλου του μικρού Άγγελου. Όπως τόνισε η κ. Ραϊσάκη, σύμφωνα με το cretalive, η πιο σοβαρή ήταν η πρώτη, εκείνη που διενεργήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2025, μετά τη διασωλήνωση του παιδιού. 

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Είπα στη μητέρα να τον πάρει αγκαλιά κι αρνήθηκε»

Η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας διατύπωσε τη θέση, βάσει πάντα των απεικονιστικών στοιχείων, ότι οι κακώσεις στο 3χρονο αγγελούδι οφείλονται όπως είπε χαρακτηριστικά «σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακίνησης-τραντάγματος ή και αντίστροφα, ή και συνδυασμός αυτών. Οπωσδήποτε έχουμε πλήξη και πιθανότατα έχουμε και ανακίνηση-τράνταγμα». Η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας αποσαφήνισε ότι τα απεικονιστικά ευρήματα στην περίπτωση του Άγγελου παραπέμπουν σε κακώσεις ισχυρής βίας που συναντά κάποιος σε περιπτώσεις τροχαίων ή σε περιπτώσεις έντονου τραντάγματος.

Η μάρτυρας εξήγησε επιστημονικά πως τα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί συνάδουν με την εκδοχή της κακοποίησης, συνεκτιμώντας επιπρόσθετα το γεγονός ότι ο μικρός Άγγελος έφερε και κάταγμα στο μετακάρπιο που συνάδει με κακοποίηση προγενέστερου χρόνου.

Εκτίμησε ακόμα, κατόπιν σχετικής ερωτήσεως, ότι αυτό που συνέβη στο παιδί, οι οξείες κακώσεις όπως τις χαρακτήρισε, συνέβησαν σε ένα συμβάν και στον ίδιο χρόνο. Όλα αυτά φέρεται να προκλήθηκαν χρονικά από λίγες ώρες έως και 24 ώρες πριν από τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο. Όσον αφορά στο κάταγμα στο μετακάρπιο του παιδιού, αυτό προσδιορίζεται χρονικά από 10 έως και 42 ημέρες πριν την εισαγωγή του μικρού Άγγελου στο νοσοκομείο.

Ε. Κρανιώτη: «32 τραύματα στο κεφάλι και το σώμα»

Στη συνέχεια ξεκίνησε η κατάθεση της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής κ. Έλενας Κρανιώτη, η οποία επισήμανε ότι ως μηχανισμό πρόκλησης των κακώσεων στο 3χρονο αγοράκι θεωρεί την πλήξη από θλων όργανο. 

Ανέφερε ότι το παιδί, συνολικά, έφερε στο κεφάλι και το σώμα 32 τραύματα τα οποία - όπως είπε - παραπέμπουν σε συστηματική παιδική κακοποίηση και αμέλεια. Όπως ανέφερε τα τραύματα αυτά στο σύνολό τους προσδιορίζονται σε 5-6 διαφορετικές χρονικές φάσεις με το παλαιότερο από αυτά να τοποθετείται ένα δίμηνο πριν από την εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείο. Ουλές που επίσης εντοπίστηκαν στο κορμάκι του αγοριού δεν μπορούν προσδιοριστούν χρονικά πότε συνέβησαν. 

Η ίδια προσδιόρισε χρονικά την πλήξη από μερικά λεπτά έως και κάποιες ώρες πριν από την εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείου, ενώ διευκρίνισε πως αυτό το χτύπημα (την πλήξη) θα μπορούσε να έχει προκαλέσει οτιδήποτε δεν ήταν αιχμηρό, όπως το πάτωμα, ένα ρόπαλο, ένα ξύλο, ή ένα βιβλίο.

Όσον αφορά στα τραύματα στην περιγεννητική χώρα, η κ. Κρανιώτη εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι από τσιγάρο που δεν έμεινε πολύ στο δέρμα σε αντίθεση με εγκαύματα στο υπόλοιπο σώμα στα οποία ο χρόνος καψίματος ήταν μεγαλύτερος.

Ο θάνατος του 3χρονου Άγγελου είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Το παιδί κατέληξε τον Φεβρουάριο του 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από βαρύτατες κακώσεις, εγκαύματα και εκτεταμένη κακοποίηση που φέρεται να υπέστη από τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Με τον θάνατό του χάρισε ζωή, καθώς η γιαγιά του δώρισε τα όργανά του.  

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΓΕΛΟΣ
 |
3ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top