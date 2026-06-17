Συνεχίζεται σήμερα (17/6) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης η δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου.

Η καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρία Ραϊσάκη, κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου σχετικά με τα ευρήματα στο παιδί. «Τα απεικονιστικά ευρήματα στην περίπτωση του Άγγελου παραπέμπουν σε κακώσεις ισχυρής βίας που συναντά κάποιος σε περιπτώσεις τροχαίων ή σε περιπτώσεις έντονης ανακίνησης-τραντάγματος», ανέφερε, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Δίκη για τον 3χρονο Άγγελο: Τι ανέφερε η καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας Μ. Ραϊσάκη

O 3χρονος Άγγελος

Eιδικότερα, η κ. Μαρία Ραϊσάκη επισήμανε ότι η Ομάδα Εργασίας Παιδικής Κακοποίησης μέσω των απεικονίσεων μελέτησε ενδελεχώς τρεις αξονικές εγκεφάλου του μικρού Άγγελου. Όπως τόνισε η κ. Ραϊσάκη, σύμφωνα με το cretalive, η πιο σοβαρή ήταν η πρώτη, εκείνη που διενεργήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2025, μετά τη διασωλήνωση του παιδιού.

Η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας διατύπωσε τη θέση, βάσει πάντα των απεικονιστικών στοιχείων, ότι οι κακώσεις στο 3χρονο αγγελούδι οφείλονται όπως είπε χαρακτηριστικά «σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακίνησης-τραντάγματος ή και αντίστροφα, ή και συνδυασμός αυτών. Οπωσδήποτε έχουμε πλήξη και πιθανότατα έχουμε και ανακίνηση-τράνταγμα». Η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας αποσαφήνισε ότι τα απεικονιστικά ευρήματα στην περίπτωση του Άγγελου παραπέμπουν σε κακώσεις ισχυρής βίας που συναντά κάποιος σε περιπτώσεις τροχαίων ή σε περιπτώσεις έντονου τραντάγματος.

Η μάρτυρας εξήγησε επιστημονικά πως τα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί συνάδουν με την εκδοχή της κακοποίησης, συνεκτιμώντας επιπρόσθετα το γεγονός ότι ο μικρός Άγγελος έφερε και κάταγμα στο μετακάρπιο που συνάδει με κακοποίηση προγενέστερου χρόνου.

Εκτίμησε ακόμα, κατόπιν σχετικής ερωτήσεως, ότι αυτό που συνέβη στο παιδί, οι οξείες κακώσεις όπως τις χαρακτήρισε, συνέβησαν σε ένα συμβάν και στον ίδιο χρόνο. Όλα αυτά φέρεται να προκλήθηκαν χρονικά από λίγες ώρες έως και 24 ώρες πριν από τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο. Όσον αφορά στο κάταγμα στο μετακάρπιο του παιδιού, αυτό προσδιορίζεται χρονικά από 10 έως και 42 ημέρες πριν την εισαγωγή του μικρού Άγγελου στο νοσοκομείο.

Ε. Κρανιώτη: «32 τραύματα στο κεφάλι και το σώμα»

Στη συνέχεια ξεκίνησε η κατάθεση της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής κ. Έλενας Κρανιώτη, η οποία επισήμανε ότι ως μηχανισμό πρόκλησης των κακώσεων στο 3χρονο αγοράκι θεωρεί την πλήξη από θλων όργανο.

Ανέφερε ότι το παιδί, συνολικά, έφερε στο κεφάλι και το σώμα 32 τραύματα τα οποία - όπως είπε - παραπέμπουν σε συστηματική παιδική κακοποίηση και αμέλεια. Όπως ανέφερε τα τραύματα αυτά στο σύνολό τους προσδιορίζονται σε 5-6 διαφορετικές χρονικές φάσεις με το παλαιότερο από αυτά να τοποθετείται ένα δίμηνο πριν από την εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείο. Ουλές που επίσης εντοπίστηκαν στο κορμάκι του αγοριού δεν μπορούν προσδιοριστούν χρονικά πότε συνέβησαν.

Η ίδια προσδιόρισε χρονικά την πλήξη από μερικά λεπτά έως και κάποιες ώρες πριν από την εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείου, ενώ διευκρίνισε πως αυτό το χτύπημα (την πλήξη) θα μπορούσε να έχει προκαλέσει οτιδήποτε δεν ήταν αιχμηρό, όπως το πάτωμα, ένα ρόπαλο, ένα ξύλο, ή ένα βιβλίο.

Όσον αφορά στα τραύματα στην περιγεννητική χώρα, η κ. Κρανιώτη εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι από τσιγάρο που δεν έμεινε πολύ στο δέρμα σε αντίθεση με εγκαύματα στο υπόλοιπο σώμα στα οποία ο χρόνος καψίματος ήταν μεγαλύτερος.

Ο θάνατος του 3χρονου Άγγελου είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Το παιδί κατέληξε τον Φεβρουάριο του 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από βαρύτατες κακώσεις, εγκαύματα και εκτεταμένη κακοποίηση που φέρεται να υπέστη από τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Με τον θάνατό του χάρισε ζωή, καθώς η γιαγιά του δώρισε τα όργανά του.