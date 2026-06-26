Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν έβλεπα τραύματα, λυπάμαι που δεν τον έσωσα»

Σοκαριστική η απολογία της μητέρας - Τι είπε για την κακοποίηση του παιδιού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 27χρονη μητέρα του 3χρονου Άγγελου ξέσπασε σε κλάματα κατά την απολογία της στη δίκη για τον θάνατο του παιδιού.
  • Απέδωσε την ευθύνη για την κακοποίηση στον 44χρονο πρώην σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι ζούσε υπό καθεστώς φόβου.
  • Η μητέρα δήλωσε ότι δεν γνώριζε πώς προήλθαν τα τραύματα του παιδιού και ότι πίστευε πως ήταν αποτέλεσμα παιχνιδιών.
  • Κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της την εμπόδιζε να ζητήσει βοήθεια και την απειλούσε.
  • Η δίκη συνεχίζεται, με το δικαστήριο να εξετάζει τους ισχυρισμούς και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της πολύκροτης δίκης για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, η 27χρονη μητέρα του παιδιού ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας της, επιχειρώντας να εξηγήσει όσα συνέβησαν το διάστημα που προηγήθηκε του θανάτου του γιου της.

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, η κατηγορούμενη απέδωσε την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο συγκατηγορούμενο και πρώην σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι η ίδια ζούσε υπό καθεστώς φόβου και δεν είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει.

θάνατος μικρού Άγγελου δίκη 1

Η απολογία της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετές από τις απαντήσεις της αμφισβητήθηκαν από την έδρα.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν ήξερα πώς έγιναν τα τραύματα»

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή, όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε πώς εξηγεί τα δεκάδες τραύματα που έφερε το παιδί, η 27χρονη υποστήριξε ότι δε γνώριζε πώς δημιουργήθηκαν.

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«Δεν ήξερα πώς έγιναν τα τραύματα», είπε η 27χρονη, υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές έβρισκε τον Άγγελο τραυματισμένο όταν επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ, θεωρώντας πως υπεύθυνος ήταν ο σύντροφός της.

θάνατος μικρού Άγγελου δίκη 2

Μάλιστα, ανέφερε πως ακόμη και κατά τη διάρκεια του μπάνιου δεν είχε αντιληφθεί την έκταση των τραυμάτων, ενώ για τα εγκαύματα και τις πληγές στο κορμάκι του υποστήριξε ότι πίστευε πως προέρχονταν από παιχνίδι ή μικροατυχήματα.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην αίθουσα, με την πρόεδρο να επανέρχεται επανειλημμένα στις ερωτήσεις για τα εμφανή σημάδια κακοποίησης.

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Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δε με άφηνε να φύγω»

Στην απολογία της η κατηγορούμενη περιέγραψε τη ζωή της στην Κρήτη μετά τη μετακόμισή της από την Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι αρχικά όλα κυλούσαν ομαλά.

θάνατος μικρού Άγγελου δίκη 3

Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, περίπου δύο μήνες αργότερα είδε για πρώτη φορά τον σύντροφό της να χτυπά τον μικρό Άγγελο.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Είπα στη μητέρα να τον πάρει αγκαλιά κι αρνήθηκε»

«"Τι κάνεις εκεί; Γιατί το χτυπάς;", του είπα κι εκείνος δε μου είπε τίποτα», ισχυρίστηκε η μητέρα. Μάλιστα, όπως κατέθεσε, μια φορά που ήθελε να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο, εκείνος δεν της το επέτρεψε, λέγοντάς της πως «δεν πάμε πουθενά, μη βρούμε μπελά».

Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν είχε χρήματα, δε γνώριζε ανθρώπους στην Κρήτη και ότι ο σύντροφός της δεν της επέτρεπε να επικοινωνεί με τη μητέρα της, ενώ, όπως είπε, την απειλούσε πως αν τον εγκατέλειπε «θα μείνεις στα σκουπίδια».

θάνατος μικρού Άγγελου δίκη 4

Θάνατος Άγγελου: «Δε με ρώτησε για το παιδί, αλλά αν έφαγαν τα σκυλιά»

«Δε με άφηνε να μιλήσω ούτε στη μητέρα μου. Ζήτησα από τον πατέρα μου να μου στείλει 100 ευρώ για να φύγω, αλλά δε με βοήθησε. Ο 44χρονος με απειλούσε ότι αν μιλήσω με τη μητέρα μου θα μείνω στα σκουπίδια. Εγώ ποτέ δεν έχω απλώσει χέρι στο παιδί μου», είπε η 27χρονη.

Θάνατος μικρού Άγγελου: Η συγκλονιστική περιγραφή της τελευταίας ημέρας

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η περιγραφή της για τις τελευταίες ώρες πριν ο μικρός Άγγελος μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

θάνατος μικρού Άγγελου δίκη 5

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το παιδί τής είπε ότι είχε βραχεί και εκείνη το καθάρισε και του φόρεσε καθαρά ρούχα.

«Βασάνιζαν τον Άγγελο καθημερινά»: Στο εδώλιο η μητέρα και ο σύντροφός της

Λίγη ώρα αργότερα, όπως ανέφερε, έφυγε για να αγοράσει καφέ και όταν επέστρεψε είδε τον σύντροφό της να φωνάζει το όνομα του παιδιού.

«Είδα το παιδί μου στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Με φώναξε "μαμά" και μετά κατέρρευσε», φέρεται να είπε στην απολογία της.

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Υποστήριξε ακόμη ότι ο 44χρονος της είπε πως ο Άγγελος ζαλίστηκε, έπεσε και χτύπησε στο τραπεζάκι.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Αν πάθει κάτι, θα κάνουμε άλλο παιδί»

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν ο ισχυρισμός της ότι ο συγκατηγορούμενός της τής είχε πει:

θάνατος μικρού Άγγελου δίκη 6

«Μη φοβάσαι. Αν πάθει κάτι το παιδί σου, θα κάνουμε άλλο».

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Η πιο συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή της απολογίας ήρθε όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι διαφορετικό.

Η 27χρονη λύγισε και απάντησε:

«Ναι, θα μπορούσα να τον είχα πάρει και να είχα φύγει. Μετανιώνω που δεν το έκανα. Ζητάω χίλια συγγνώμη που δε φύγαμε».

Ήταν η πρώτη φορά, που η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της απολογίας της υποστήριξε ότι αγαπούσε τον γιο της και ότι θεωρούσε πως ήταν «καλή μητέρα», ενώ επέμεινε ότι δε χτύπησε ποτέ η ίδια το παιδί.

Η δίκη συνεχίζεται, με το δικαστήριο να αξιολογεί τόσο τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης όσο και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 3χρονος Άγγελος έχασε τη ζωή του.

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