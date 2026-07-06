Αυστραλία: Μητέρα σκότωσε το 4χρονο παιδί της - Ερευνάται και κανιβαλισμός

Σοκ για την άγρια δολοφονία ανηλίκου

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Πηγή: Daily Mail
Αυστραλία: Έρευνα Για Δολοφονία Και Κανιβαλισμό 4χρονου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μητέρα στην Αυστραλία σκότωσε το 4χρονο παιδί της, προκαλώντας σοκ.
  • Η 32χρονη δήλωσε στην αστυνομία ότι έχει προβεί σε απάνθρωπες πράξεις.
  • Το άψυχο σώμα του παιδιού βρέθηκε με σοβαρά τραύματα, πιθανόν νεκρό για ημέρες.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο κανιβαλισμού, η μητέρα κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
  • Το Υπουργείο Κοινοτήτων επανεξετάζει την υπόθεση λόγω προηγούμενης επαφής με κοινωνικές υπηρεσίες.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η δολοφονία ενός 4χρονου παιδιού από τη μητέρα του, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο του κανιβαλισμού

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η 32χρονη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα του Γουαϊόνγκ, στην περιοχή της Κεντρικής Ακτής της Νέας Νότιας Ουαλίας, δηλώνοντας ότι έχει προβεί σε πράξεις που δε χωρά ανθρώπινος νους, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία στους αστυνομικούς.  

Αμέσως οργανώθηκε έλεγχος στο διαμέρισμα όπου διέμενε η γυναίκα με τον γιο της. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν το άψυχο σώμα του παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, βρισκόταν νεκρό εδώ και αρκετές ημέρες. 

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το 4χρονο έφερε σοβαρά τραύματα στο χέρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. 

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Sydney Morning Herald, οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ανάμεσά τους και το ενδεχόμενο του κανιβαλισμού. 

Η 32χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας. Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία για την προσωρινή κράτησή της, ενώ η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για την 1η Σεπτεμβρίου. 

Αυστραλία: Στο επίκεντρο και ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών 

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το Υπουργείο Κοινοτήτων και Δικαιοσύνης της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει τον φάκελο της οικογένειας, επιβεβαιώνοντας πως υπήρχε προηγούμενη επαφή των κοινωνικών υπηρεσιών με τη μητέρα και το παιδί. 

 

 

Η εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης για θέματα οικογένειας και κοινωνικής πρόνοιας, Νατάσα Μακλάρεν-Τζόουνς, ζήτησε εξηγήσεις για το εάν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, επισημαίνοντας παράλληλα τα προβλήματα υποστελέχωσης των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Οι αστυνομικές αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. 

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