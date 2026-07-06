Ο εναρκτήριος αγώνας του διπλού E-Prix της Σαγκάης προσέφερε όλα όσα κάνουν τη Formula E τόσο μοναδική. Μεταξύ υψηλών θερμοκρασιών, διαχείρισης ενέργειας και απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, ο Γύρος 12 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E έδωσε έναν γεμάτο δράση αγώνα γύρω από τη Διεθνή Πίστα της Σαγκάης μήκους 3.051 χιλιομέτρων.

Μετά από μια δυνατή εμφάνιση στα προκριματικά, ο Jean-Éric Vergne προχώρησε στην διαδικασία των μονομαχιών μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον Όμιλο Α πριν αποκλειστεί στα νοκ άουτ. Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Nick Cassidy είχε μια πιο δύσκολη περίοδο κατατακτήριων δοκιμών, μη μπορώντας να εκμεταλλευτεί πλήρως τα ελαστικά του και χάνοντας οριακά μια θέση στις μονομαχίες.

Με τη μορφή Pit Boost, με υποχρεωτικό pit stop 30 δευτερολέπτων για επαναφόρτιση της μπαταρίας έως και 10%, και μαζί με μία μόνο εξάλεπτη ενεργοποίηση του Attack Mode, ο αγώνας εξελίχθηκε γρήγορα σε μία παράσταση στρατηγικής. Η απειλή της βροχής από τους πρώτους γύρους επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις στρατηγικές των ομάδων, με τους οδηγούς να μάχονται για να τοποθετηθούν όσο γινόταν πιο κοντά στην κορυφή, πριν από οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή στις συνθήκες της πίστας.

Στον αγώνα, ο Vergne ξεχώρισε γρήγορα μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων χάρη στην πειθαρχημένη διαχείριση ενέργειας. Ο Γάλλος πέρασε μεγάλο μέρος του αγώνα παλεύοντας για μια θέση στο βάθρο πριν οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες αρχίσουν να επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις. Παρά τις αρκετές έντονες μάχες κατά τη διάρκεια των τελευταίων γύρων, ο Vergne εξασφάλισε μια σημαντική έκτη θέση, κερδίζοντας πολύτιμους βαθμούς πρωταθλήματος για την Citroën Racing Formula E Team.

Για τον Nick Cassidy, ο αγώνας αποδείχθηκε πιο απογοητευτικός. Μετά το υποχρεωτικό Pit Boost stop του για επαναφόρτιση της μπαταρίας, ο Νεοζηλανδός ενεργοποίησε το μοναδικό διαθέσιμο εξάλεπτο Attack Mode, αλλά η σχεδόν άμεση εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας στην πίστα, που προκλήθηκε από την εμφάνιση της βροχής, μείωσε σημαντικά το στρατηγικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να του προσφέρει, και ο Cassidy πέρασε τελικά τη γραμμή τερματισμού στη 19η θέση.



12η Σεζόν / Γύρος 13 / Κυριακή 05 Ιουλίου

Ο δεύτερος αγώνας του Σαββατοκύριακου ακολούθησε μια δύσκολη περίοδο κατατακτήριων δοκιμών, με την Citroën Racing Formula E Team να ξεκινά με τον Nick Cassidy στην P15 (15η θέση) και τον Jean-éric Vergne στην P18 στο grid, και με τα δύο μονοθέσια να υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές για να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους στη βρεγμένη πίστα.

Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν απρόβλεπτες στη Διεθνή Πίστα της Σαγκάης, η ομάδα επέλεξε να χωρίσει τις στρατηγικές των δύο οδηγών της για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές της να κερδίσει πολύτιμους βαθμούς πρωταθλήματος. Προβλέποντας δύο διαφορετικά σενάρια αγώνα, ο Nick Cassidy ξεκίνησε τον αγώνα με μια ρύθμιση που ταίριαζε καλύτερα σε υγρές συνθήκες, ενώ ο Jean-Éric Vergne υιοθέτησε μια προσέγγιση σχεδιασμένη για έναν αγώνα που αναμένονταν να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στεγνός. Δύο διακριτές κατευθύνσεις, τόσο όσον αφορά το στήσιμο του αυτοκινήτου όσο και τη διαχείριση ενέργειας, επιτρέποντας στην ομάδα να καλύψει κάθε πιθανό σενάριο.

Αυτή η προσέγγιση κατέληξε να αποδειχθεί επιτυχημένη για τη γαλλική ομάδα. Χάρη στην εξαιρετική διαχείριση ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Vergne απέκτησε ένα σημαντικό ενεργειακό πλεονέκτημα έναντι των κύριων αντιπάλων του στους τελευταίους γύρους.Οι διαδοχικές ενεργοποιήσεις του Attack Mode αργότερα στον αγώνα επέτρεψαν στον Γάλλο να εξαπολύσει μια θεαματική επίθεση μέσα στην πίστα, ανεβαίνοντας στην πρώτη δεκάδα και μετά στην πρώτη πεντάδα, πριν μπει στη μάχη για τις πρώτες θέσεις.

Μια κίτρινη σημαία στο τέλος του αγώνα λόγω μίας πρόσκρουσης στην πίστα ανακάτεψε τη σειρά των αγωνιζομένων για τελευταία φορά. Όταν ο αγώνας ξανάρχισε υπό συνθήκες πράσινης σημαίας, ο δύο φορές Πρωταθλητής βρισκόταν σε μια δραματική μάχη με τον επί πολλά χρόνια οδηγό της Formula E, Lucas di Grassi. Τελικά, καθώς ο Βραζιλιάνος είχε πάρει το Attack Mode την τελευταία στιγμή, του είχε απομείνει περισσότερος χρόνος και ο Vergne πέρασε τη γραμμή τερματισμού στη δεύτερη θέση.

Ο Nick Cassidy ήταν και εκείνος ανταγωνιστικός στην πίστα. Παρά τη διαφορετική στρατηγική που σχεδιάστηκε για να προβλέπει τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, ο Νεοζηλανδός ξεκίνησε τον αγώνα διεκδικώντας βαθμούς κάνοντας εντυπωσιακούς χρόνους σε διάφορους γύρους. Δυστυχώς, η ανάπτυξη του Full Course Yellow τον περιόρισε να τερματίσει τον αγώνα στη 16η θέση.Υιοθετώντας δύο αντίθετες αγωνιστικές στρατηγικές για να καλύψει κάθε πιθανό σενάριο εξέλιξης στον αγώνα, η Citroën Racing Formula E Team μετέτρεψε τις δύσκολες θέσεις εκκίνησης σε σημαντικό αποτέλεσμα, αφήνοντας τη Σαγκάη με ένα βάθρο και 18 πολύτιμους βαθμούς πρωταθλήματος.Η ομάδα Citroën Racing Formula E θα επιστρέψει στην δράση με τον διπλό αγώνα που θα γίνει στις 25 και 26 Ιουλίου για τους γύρους 14 και 15 του πρωταθλήματος, στους δρόμους του Τόκιο.